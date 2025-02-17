Дептерапия – путь вперед

Как известно многим дайверам, благотворительная организация Deptherapy & Deptherapy Education закрылась 31 августа 2023 года после почти десяти лет работы с ветеранами вооруженных сил Великобритании и некоторыми работниками экстренных служб, которые столкнулись с серьезными психическими и/или физическими проблемами в результате своей службы монарху и стране.

Эта работа распространялась и на тех, кто придерживался нейроотличной парадигмы или имел синдром SEND, но деятельность благотворительной организации была сокращена в немалой степени из-за COVID, сокращения благотворительных пожертвований в «военный» сектор и снижения числа новых заявок от бенефициаров.

Когда команда закрыла благотворительную организацию, они обязались сохранить веб-сайт: www.deptherapy.co.uk и страница Facebook: Deptherapy & Deptherapy Education будут существовать в течение двух лет.

Ричард и команда решили сохранить веб-сайт и страницу Facebook на длительный период.

Deptherapy по праву считается мировым лидером в области адаптивного обучения, а проведенные ею исследования были приняты в качестве передовой практики многими учеными в области реабилитации в «зеленом и синем пространстве», и команда по-прежнему часто получает запросы на поддержку и консультации по адаптивному обучению.

Бенефициары программы Deptherapy Том Оутс (посттравматическое стрессовое расстройство) и Майкл Хоули (рассеянный склероз) на своем RAID IDP в Roots Red Sea

Новая роль

Бывшая команда Deptherapy, а теперь группа друзей, с большим интересом относящихся к адаптивному обучению, решила сосредоточиться на распространении передового опыта в отношении адаптивных методик и выступить в качестве хранилища знаний в этой во многом неправильно понимаемой и искаженной области специализации — подводном плавании.

Они будут стремиться стать лидерами в продвижении стандартов ISO и WRSTC в отношении адаптивного обучения/дайвинга и эффективного контроля за этой специальностью, тем самым предотвращая необоснованные или преувеличенные заявления отдельных лиц/агентств о пользе подводного плавания для людей с психическими/физическими проблемами или приверженцев нейродивергентной парадигмы.

В течение следующих нескольких недель и месяцев веб-сайт изменится, чтобы отразить эту новую роль, сохранив при этом гордость за свою прежнюю благотворительную роль.

В долгосрочной перспективе команда, которая сохранила своих опытных инструкторов и преданных своему делу медицинских консультантов (водная медицина и психическое здоровье), рассматривает возможность разработки адаптивной программы обучения, которая выйдет за рамки агентств и выдвинет на первый план потребности адаптивного дайвера.

Deptherapy по-прежнему остается дайвинг-центром RAID, и команда хочет выразить особую благодарность Roots Red Sea за выступление в качестве корпоративного спонсора в поддержании веб-сайта, а также Дэйву Хабберу и Саймону Маккею, которые продолжат заботиться о веб-сайте, как они это делали с 2014 года.

Ричард Каллен сказал: «Отрасль должна принять стандарты адаптивного обучения, которые являются всеобъемлющими, а неподтвержденные заявления о пользе подводного плавания для реабилитации и психического здоровья должны быть прекращены. Должна быть среда, которая гарантирует честность и порядочность, не подверженная коммерциализации».