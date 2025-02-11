DAN запускает «DANcast» — подкаст, призванный вдохновлять на более качественное и безопасное погружение

DANcast, новый официальный подкаст Divers Alert Network, рассказывает о безопасности посредством увлекательных бесед с дайверами из разных уголков отрасли.

Серия объединяет практические знания с личными историями, чтобы информировать и вдохновлять. Основываясь на образовательной миссии DAN, подкаст призван расширить знания слушателей и дать им возможность принимать более безопасные и разумные решения во время собственных приключений.

Шоу объединяет самые разные мнения — экспертов по безопасности и медицине, исследователей, производителей оборудования, подводных фотографов и кинематографистов, операторов дайвинга и других увлеченных профессионалов, — которые верят в миссию DAN.

Эпизоды охватывают темы, которые наверняка найдут отклик как у опытных, так и у новых дайверов. Слушатели могут ожидать углубленных обсуждений научных исследований, методов обучения, технологических инноваций, усилий по сохранению, подводной съемки и многого другого.

DAN будет выпускать новые эпизоды каждые две недели. Для получения дополнительной информации о DANcast, включая последние эпизоды и ссылки для подписки на подкаст на Spotify и YouTubeНа сайте DAN.org/Подкаст.