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«Мстительная» Япония хочет привлечь Уотсона к ответственности за взрыв вонючей бомбы в 2010 году  

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Капитан Пол Уотсон арестован в Гренландии (CPWF)
Капитан Пол Уотсон арестован в Гренландии (CPWF)

Датский суд в Гренландии заявил капитану Полу Уотсону, что, поскольку он считается опасным для бегства, он должен оставаться в тюрьме. терпя при этом унижающее достоинство обращение, которое больше подходит осужденному преступнику, чем человеку, которому еще предстоит предстать перед судом». 

Уотсон был арестован когда его корабль Джон Пол Дежория остановился для дозаправки в Гренландии, автономной территории Дании, 21 июля, как ранее сообщалось Диверне. С тех пор он остается в отдаленном центре заключения.

Со своей командой и 25 добровольцами он направлялся в северную часть Тихого океана в рамках кампании по перехвату новейшего японского китобойного судна, Кангеи Мару.  

Дания заявила, что арест произведен на основании международного ордера, выданного Японией против Уотсона за его кампанию против китобойного промысла в китовом заповеднике Южного океана. Если Министерство юстиции Дании выполнит официальный запрос Японии об экстрадиции Уотсона, ему может грозить длительный тюремный срок. 

Ватсон был доставлен на судебное заседание в наручниках, которые в видео сделанные Фонд капитана Пола Уотсона (CPWF), похоже, причиняло ему боль. Хотя слушание проводилось на датском языке, Уотсону, как сообщается, было отказано в услугах переводчика в нарушение датского законодательства. 

YouTube видео

«Для меня очевидно, что Япония жаждет мести за международное унижение, вызванное Китовые войны Сериал, рассказывающий о наших действиях по борьбе с незаконным китобойным промыслом», — говорится в заявлении Уотсона суду. «Но мои два маленьких мальчика нуждаются во мне больше, чем Япония нуждается в мести».

Китовые войны был подготовлен Animal Planet и Обществом охраны морских пастухов, основателем и генеральным директором которого был Уотсон, с целью запечатлеть их активность против японских китобойных экспедиций. С 2008 года он длился шесть сезонов, и его до сих пор можно увидеть на Потоковые службы

Сообщается, что судья отказался разрешить суду просмотреть отрывки из сериала, в которых утверждается, что японцы сфабриковали доказательства против Уотсона.

«Эти доказательства, если они будут предоставлены, могут существенно подорвать дело, возбужденное японскими властями», — говорит CPWF, но судья заявил, что суд рассматривал только запрос об экстрадиции, а не лежащие в его основе обвинения.

Команда юристов Уотсона немедленно подала апелляцию на приговор судьи, согласно которому Уотсон должен оставаться в тюрьме до 5 сентября, пока Министерство юстиции Дании определяет, следует ли его экстрадировать.

Столкновение и затопление

Ордер на арест Уотсона, судя по всему, связан с широко разрекламированным инцидентом в Антарктическом океане в начале 2010 года, когда он баллотировался. Sea Shepherd, организации, с которой он больше не связан.

Тримаран Sea Shepherd Ади Гил, под командованием новозеландского активиста по борьбе с китобойным промыслом Питера Бетьюна, был вовлечен в столкновение с японским китобойным судном. Сёнан Мару 2. Инцидент закончился тем, что Ади Гил тонет во время буксировки.

Позже Бетьюн сел на борт Сёнан Мару 2 обвинить капитана в покушении на убийство и выставить ему счет за потерю Ади ГилЕму было предъявлено обвинение в том, что он бросил содержимое бутылки с масляной кислотой (подобно бомбе-вонючке) на члена экипажа.

Позже Бетьюн утверждал, что он организовал затопление корабля. Ади Гил по приказу Ватсона, чтобы привлечь внимание общественности, Уотсон отвергает это обвинение. 

Протест в поддержку Уотсона в Нью-Йорке в начале августа (CPWF)
Протест в поддержку Пола Уотсона в New York Город в этом месяце (CPWF)

Проведя пять месяцев в тюрьме в Японии, Бетьюн был признан виновным в нападении и препятствовании китобойным судам, но его двухлетний тюремный срок был отложен и депортирован. Уотсон, человек, которого он, как утверждается, причастен, был внесен Интерполом в список лиц, представляющих интерес.

«Обвинения против Пола Уотсона основаны на фактах, сфабрикованных японскими властями с целью остановить предвыборную кампанию Пола Уотсона», — заявили в гренландском суде адвокаты капитана Джули Стейдж и Йонас Кристофферсен.

«Пол Уотсон обвиняется в сговоре с Питером Бетьюном с целью ранить члена экипажа Шонан Мару, который, как утверждают японцы, находился на палубе корабля, когда на корабль попала вонючая бомба. 

Видео показывает, что члена экипажа не было на палубе, когда бомба-вонючка попала в корабль, вопреки утверждениям Японии. На изображениях также видно, что незадолго до этого японцы применили большое количество перцового газа, который попал в лицо их собственному экипажу. 

«Эти видео показывают, что Япония выдумала факты, чтобы добиться экстрадиции и осуждения. Наша команда будет публиковать видеоролики Animal Planet, чтобы общественность могла понять, о чем на самом деле идет речь».

Затягивание лазейки

Японская антарктическая «научно-исследовательская» китобойная программа продолжала действовать в нарушение постановления Международного Суда до 2016 года. Она продолжает охотиться на китов в своих водах, и фонд обеспокоен тем, что намерен возобновить деятельность в южных водах.

«На выставке 2016 г. Международная китобойная комиссия На встрече Австралия выступила с эпохальной резолюцией, одобренной 88 странами, направленной на закрытие лазейки, позволяющей странам убивать китов под предлогом научных исследований», — говорится в сообщении CPWF. 

«Хотя IWC добилась успехов в закрытии этой лазейки, она все еще существует. К сожалению, более 15,000 XNUMX китов были отловлены Японией в Южном океане и водах Антарктики под предлогом научных исследований».

Сейчас это имеют около 69,000 XNUMX человек. подписал петицию КЗФП призывая Данию отдать приказ об освобождении Пола Уотсона. 

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


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https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
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00: 00 Введение
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

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YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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