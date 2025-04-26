Трамп навлек на себя критику из-за приказа о глубоководной «пиратской добыче»

Президент Дональд Трамп издал указ, предписывающий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выдавать американским компаниям разрешения на глубоководную добычу полезных ископаемых.

Этот шаг обходит полномочия Международного органа по морскому дну (МОМД) — агентства, связанного с ООН, которое рассматривает стандарты для регулирования любых международных попыток добычи полезных ископаемых в такой хрупкой экосистеме, как глубоководный океан.

Активисты-экологи осудили односторонние действия, назвав их основанными на некорректном и устаревшем экономическом обосновании, а некоторые утверждают, что больше всего от этого решения выиграет Китай.

В настоящее время глубоководная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах не ведется, однако известно, что глубоководное морское дно за пределами территориальных вод, особенно в Тихом океане, является потенциальным источником таких металлов, как никель, кобальт, марганец и медь.

«Этим указом президент прокладывает путь к устойчивости цепочки поставок и процветанию отечественной обрабатывающей промышленности», — заявил Эрик Нобл, первый заместитель помощника министра торговли НОАА, которая является частью Министерства торговли США.

«Соединенные Штаты будут мировым лидером в глубоководной добыче полезных ископаемых, и NOAA является острием копья, поскольку мы сотрудничаем с федеральными агентствами и частным сектором для поддержки открытия и сбора важнейших полезных ископаемых на морском дне».

Открытие шлюзов

Согласно Океанская охранаОднако указ Трампа открывает шлюзы для нерегулируемой добычи полезных ископаемых на морском дне вопреки международному консенсусу и «противоречит миссии NOAA».

«NOAA призвано защищать, а не подвергать опасности океан и его экономические выгоды, включая рыболовство и туризм; и ученые сходятся во мнении, что глубоководная добыча полезных ископаемых является крайне опасным занятием для нашего океана и всех нас, кто от него зависит», — прокомментировал Джефф Уоттерс, вице-президент по внешним связям американской группы по защите окружающей среды.

«Участки морского дна США, где более 50 лет назад проводились опытные работы по добыче полезных ископаемых, до сих пор не полностью восстановлены», — сказал он. «Вред, причиняемый глубоководной добычей полезных ископаемых, не ограничивается дном океана: он повлияет на всю водную толщу, сверху донизу, и на всех и вся, зависящих от нее.

«Факты говорят нам, что районы, намеченные для глубоководной добычи полезных ископаемых, часто совпадают с важными рыбными промыслами, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно последствий для рыбной промышленности страны, оборот которой составляет 321 миллиард долларов».

Национальный интерес

Администрация Трампа утверждает, что разрешение на глубоководную добычу полезных ископаемых необходимо для обеспечения добычи полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов, электроники и оборонных систем, и заявляет, что это может принести экономике США 300 миллиардов долларов и создать 100,000 XNUMX рабочих мест за десятилетие.

Он также обрамил вопрос как меру национальной безопасности, направленную на снижение зависимости от иностранных источников (в основном на Китай, который доминирует в глобальной цепочке поставок таких полезных ископаемых), и позиционирование США как лидера новой отрасли.

ROV Deep Discoverer над месторождением ферромарганца (NOAA)

Напротив, доктор Дуглас Макколи, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Беркли, утверждает: «Этот указ — большой подарок экономике Китая. До сегодняшнего дня большинство стран сидели за одним столом в Международном органе по морскому дну, тщательно обсуждая обязательные правила добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить справедливое распределение выгод от ресурсов, добываемых в международных водах. США пытаются подорвать этот контролируемый процесс.

«США выступили с инициативой стать первой пиратской операцией по добыче полезных ископаемых в международных водах. С правилами мы могли бы контролировать полезные ископаемые, которые Китай или любая другая страна или человек могли бы добывать в этой части океана. Но без каких-либо правил Китай, проще говоря, будет гораздо лучше побеждать.

Радиоактивная гора

«Например, недавно было обнаружено, что эти металлы на дне океана радиоактивны», — говорит Макколи. «Трудно представить себе какое-либо сообщество в США, которое хотело бы, чтобы гора этих радиоактивных металлов перерабатывалась у них на заднем дворе. Другие страны могут быть менее щепетильны в отношении таких вещей.

«Великая ирония в том, что мы только что развязали золотую лихорадку — но золотую лихорадку ради золота дураков. В своем стремлении заполучить эти океанические минералы США, похоже, забыли подсчитать.

«Кобальт и никель, которые можно было бы добыть со дна океана, были бы самыми дорогими кобальтом и никелем, добываемыми где-либо на планете… Кобальт и никель сегодня в избытке, и их можно купить одним щелчком мыши на международных рынках металлов за малую часть стоимости. США только что подписали пунктирную линию для очень плохой экономической сделки».

«Плохие последствия»

Дункан Карри из Глубоководная коалиция по сохранению охарактеризовал этот шаг как «нарушение международного права с ужасными последствиями для каждой страны и каждого человека, которые извлекают выгоду из океана как нашего общего наследия».

«Это подрывает более чем 40-летний правовой прецедент Конвенции ООН по морскому праву, грозит дестабилизировать управление океанами во всем мире и является оскорблением для народов и стран Тихого океана, на которых этот шаг окажет наибольшее влияние», — говорит он.

Группы, проводящие кампанию, были готовы к развитию событий (Гринпис)

«Правительство США не имеет права в одностороннем порядке позволять какой-либо отрасли разрушать общее наследие человечества и вспарывать морские глубины ради прибыли нескольких корпораций», — прокомментировал Гринпис, В то время Центр биологического разнообразия заявил: «Ускоренная глубоководная добыча полезных ископаемых — это надвигающаяся экологическая катастрофа. Трамп пытается открыть одну из самых хрупких и наименее изученных экосистем Земли для безрассудной промышленной эксплуатации».

NOAA заявляет, что оно и другие партнеры федерального агентства будут работать «над лучшим пониманием глубоководья посредством достижений в картографировании, характеристике, сборе экологических данных и оценке ресурсов. Кроме того, NOAA будет осуществлять меры по обеспечению соблюдения экологических норм в соответствии с действующим законодательством».

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