Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Трамп навлек на себя критику из-за приказа о глубоководной «пиратской добыче»

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Марганцевые конкреции у юго-востока США (Управление по исследованию и разведке океана NOAA)
Марганцевые конкреции, залегающие глубоко у юго-востока США (Управление по исследованию и разведке океана NOAA)

Президент Дональд Трамп издал указ, предписывающий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выдавать американским компаниям разрешения на глубоководную добычу полезных ископаемых.

Этот шаг обходит полномочия Международного органа по морскому дну (МОМД) — агентства, связанного с ООН, которое рассматривает стандарты для регулирования любых международных попыток добычи полезных ископаемых в такой хрупкой экосистеме, как глубоководный океан.

Активисты-экологи осудили односторонние действия, назвав их основанными на некорректном и устаревшем экономическом обосновании, а некоторые утверждают, что больше всего от этого решения выиграет Китай.

В настоящее время глубоководная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах не ведется, однако известно, что глубоководное морское дно за пределами территориальных вод, особенно в Тихом океане, является потенциальным источником таких металлов, как никель, кобальт, марганец и медь. 

«Этим указом президент прокладывает путь к устойчивости цепочки поставок и процветанию отечественной обрабатывающей промышленности», — заявил Эрик Нобл, первый заместитель помощника министра торговли НОАА, которая является частью Министерства торговли США.

«Соединенные Штаты будут мировым лидером в глубоководной добыче полезных ископаемых, и NOAA является острием копья, поскольку мы сотрудничаем с федеральными агентствами и частным сектором для поддержки открытия и сбора важнейших полезных ископаемых на морском дне».

Содержание
Содержание

Открытие шлюзов

Согласно Океанская охранаОднако указ Трампа открывает шлюзы для нерегулируемой добычи полезных ископаемых на морском дне вопреки международному консенсусу и «противоречит миссии NOAA».

«NOAA призвано защищать, а не подвергать опасности океан и его экономические выгоды, включая рыболовство и туризм; и ученые сходятся во мнении, что глубоководная добыча полезных ископаемых является крайне опасным занятием для нашего океана и всех нас, кто от него зависит», — прокомментировал Джефф Уоттерс, вице-президент по внешним связям американской группы по защите окружающей среды.

«Участки морского дна США, где более 50 лет назад проводились опытные работы по добыче полезных ископаемых, до сих пор не полностью восстановлены», — сказал он. «Вред, причиняемый глубоководной добычей полезных ископаемых, не ограничивается дном океана: он повлияет на всю водную толщу, сверху донизу, и на всех и вся, зависящих от нее. 

«Факты говорят нам, что районы, намеченные для глубоководной добычи полезных ископаемых, часто совпадают с важными рыбными промыслами, что вызывает серьезную обеспокоенность относительно последствий для рыбной промышленности страны, оборот которой составляет 321 миллиард долларов».

Национальный интерес

Администрация Трампа утверждает, что разрешение на глубоководную добычу полезных ископаемых необходимо для обеспечения добычи полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов, электроники и оборонных систем, и заявляет, что это может принести экономике США 300 миллиардов долларов и создать 100,000 XNUMX рабочих мест за десятилетие. 

Он также обрамил вопрос как меру национальной безопасности, направленную на снижение зависимости от иностранных источников (в основном на Китай, который доминирует в глобальной цепочке поставок таких полезных ископаемых), и позиционирование США как лидера новой отрасли. 

ROV Deep Discoverer над месторождением ферромарганца (NOAA)
ROV Deep Discoverer над месторождением ферромарганца (NOAA)

Напротив, доктор Дуглас Макколи, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Беркли, утверждает: «Этот указ — большой подарок экономике Китая. До сегодняшнего дня большинство стран сидели за одним столом в Международном органе по морскому дну, тщательно обсуждая обязательные правила добычи полезных ископаемых, чтобы обеспечить справедливое распределение выгод от ресурсов, добываемых в международных водах. США пытаются подорвать этот контролируемый процесс.

«США выступили с инициативой стать первой пиратской операцией по добыче полезных ископаемых в международных водах. С правилами мы могли бы контролировать полезные ископаемые, которые Китай или любая другая страна или человек могли бы добывать в этой части океана. Но без каких-либо правил Китай, проще говоря, будет гораздо лучше побеждать.

Радиоактивная гора

«Например, недавно было обнаружено, что эти металлы на дне океана радиоактивны», — говорит Макколи. «Трудно представить себе какое-либо сообщество в США, которое хотело бы, чтобы гора этих радиоактивных металлов перерабатывалась у них на заднем дворе. Другие страны могут быть менее щепетильны в отношении таких вещей.

«Великая ирония в том, что мы только что развязали золотую лихорадку — но золотую лихорадку ради золота дураков. В своем стремлении заполучить эти океанические минералы США, похоже, забыли подсчитать. 

«Кобальт и никель, которые можно было бы добыть со дна океана, были бы самыми дорогими кобальтом и никелем, добываемыми где-либо на планете… Кобальт и никель сегодня в избытке, и их можно купить одним щелчком мыши на международных рынках металлов за малую часть стоимости. США только что подписали пунктирную линию для очень плохой экономической сделки».

«Плохие последствия»

Дункан Карри из Глубоководная коалиция по сохранению охарактеризовал этот шаг как «нарушение международного права с ужасными последствиями для каждой страны и каждого человека, которые извлекают выгоду из океана как нашего общего наследия».

«Это подрывает более чем 40-летний правовой прецедент Конвенции ООН по морскому праву, грозит дестабилизировать управление океанами во всем мире и является оскорблением для народов и стран Тихого океана, на которых этот шаг окажет наибольшее влияние», — говорит он.

Пока США рассматривают возможность наступления, разве не исчезли аргументы в пользу глубоководной добычи полезных ископаемых? (Гринпис)
Группы, проводящие кампанию, были готовы к развитию событий (Гринпис)

«Правительство США не имеет права в одностороннем порядке позволять какой-либо отрасли разрушать общее наследие человечества и вспарывать морские глубины ради прибыли нескольких корпораций», — прокомментировал Гринпис, В то время Центр биологического разнообразия заявил: «Ускоренная глубоководная добыча полезных ископаемых — это надвигающаяся экологическая катастрофа. Трамп пытается открыть одну из самых хрупких и наименее изученных экосистем Земли для безрассудной промышленной эксплуатации».

NOAA заявляет, что оно и другие партнеры федерального агентства будут работать «над лучшим пониманием глубоководья посредством достижений в картографировании, характеристике, сборе экологических данных и оценке ресурсов. Кроме того, NOAA будет осуществлять меры по обеспечению соблюдения экологических норм в соответствии с действующим законодательством».

Также в Дивернете: «Золотая лихорадка для дураков»: глубоководная добыча устарела, предупреждают эксперты, Китобойная нация первой разрешила глубоководную добычу полезных ископаемых, Большая часть жизни в целевой зоне глубоких шахтеров является новой для науки

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Посетите сайт курорта Wakatobi: https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0 #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show в Великобритании Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Посетите веб-сайт курорта Вакатоби:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

=================================

🔎 Похожие фразы:



Hashtags

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RDFFNUM4NkUwRDhEMjRD

Есть ли более простой способ развертывания dSMB?

Как работают клапаны Twinset в подводном плавании с аквалангом | Объяснение учений по отключению и советов по использованию изоляторов #scubadiving #askmark #twinset Не знаете, как использовать клапаны Twinset или как правильно выполнить тренировку по отключению клапанов? Ты не одинок. В этом эпизоде ​​AskMark Марк объясняет, как работают клапаны на двухбаллонных баллонах, в том числе как их безопасно открывать и закрывать, как функционируют изолирующие клапаны и почему отработки клапанов (также известные как отработки отключения или V-образные отработки) имеют решающее значение для диагностики утечек во время технических и любительских погружений. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ Марк также делится советами о мышечной памяти, помогающей дотянуться до левого и правого штырей, логикой «изолятор первым» и «изолятор последним», а также о том, как избежать чрезмерного затягивания или небезопасного расположения клапана. Это руководство идеально подойдет дайверам, переходящим на сдвоенные баллоны, дайверам с сайдмаунтом, интересующимся установками манифольдов, а также всем, кто хочет улучшить свои навыки управления газовой смесью. Расскажите нам в комментариях, как ваш инструктор обучал отработке навыков работы с клапанами, и не забудьте оставить свои вопросы, используя хэштег #AskMark, чтобы попасть в будущее видео. @mostafametwally1 ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международную eSIM-карту! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join НАШИ САЙТЫ - Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания - Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве - Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. 🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook (DiverNet): https://www.facebook.com/DivernetUK/ Facebook (журнал Scuba Diver): https://www.facebook.com/scubadivermag Instagram (DiverNet): https://www.instagram.com/diver_magazine/ Instagram (журнал Scuba Diver): https://www.instagram.com/scubadivermagazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X) (DiverNet): https://x.com/DiverNetUK/ Twitter (X) (журнал Scuba Diver): https://twitter.com/scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== Отказ от ответственности: информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Содержание этого видео, включая текст, графику, изображения и информацию, предназначено исключительно для общих ознакомительных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5EQkEyODM0NTk2MUFEQkYz

Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Стив Вайнман: Впервые зафиксировано межвидовое убийство детенышей дельфинами
Эйдан Карлей: Впервые зафиксировано межвидовое убийство детенышей дельфинами
Джим Дэйвс: Вивиан-Куорри — центральный элемент подводного музея, доступного для исследователей от десяти лет
Платон Алексиадес: У Туниса сообщили о подводном кладбище времен Второй мировой войны
Грегг С: Представляем Shearwater Peregrine TX: совершенный подводный компьютер с воздушной интеграцией
Cвежие новости
Трамп навлек на себя критику из-за приказа о глубоководной «пиратской добыче» Трамп навлек на себя критику из-за приказа о глубоководной «пиратской добыче»
Поиски британского дайвера на Филиппинах прекращены Поиски британского дайвера на Филиппинах прекращены
Таиланд запретил подводные камеры для начинающих дайверов Таиланд запретил подводные камеры для начинающих дайверов
Дайвер пропал без вести после встречи с акулой в Средиземном море Дайвер пропал без вести после встречи с акулой в Средиземном море
Вивиан-Куорри — центральный элемент подводного музея, доступного для исследователей от десяти лет Вивиан-Куорри — центральный элемент подводного музея, доступного для исследователей от десяти лет
Пожертвования в пользу Shark Trust удвоились Пожертвования в пользу Shark Trust удвоились
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц