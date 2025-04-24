Таиланд запретил подводные камеры для начинающих дайверов

В Таиланде введены новые национальные правила, разрешающие использование подводных камер только опытным аквалангистам в целях защиты уязвимых коралловых рифов.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое ввело эти меры, распорядилось, чтобы теперь брать с собой камеры под воду могли только дайверы, имеющие сертификат уровня Advanced Open Water или эквивалентный ему или выше, или дайверы Open Water с бортовым журналом, подтверждающим, что они совершили не менее 40 «глубоких» погружений.

Подводные фотографы должны будут предъявлять свои сертификаты или бортовой журнал должностным лицам, если их оспорят. Новые правила вступили в силу вчера (23 апреля).

Министерство заявило, что этот шаг был вызван острой необходимостью защиты морских экосистем, а ответственность за ущерб, нанесенный рифам, частично возлагается на дайвинг-туризм.

Идея заключается в том, что неопытные дайверы с большей вероятностью будут испытывать трудности с поддержанием нейтральной плавучести или не смогут разделить свое внимание между хорошей практикой погружения и съемкой изображений. Практика использования новичками камер под водой во время их учебных и экзаменационных погружений или сразу после получения ими квалификации Open Water Divers теперь запрещена в Таиланде.

Ограничения на сноркелинг

Под прицелом также находятся любители подводного плавания с маской и трубкой, которым предписано плавать только в тех местах, где поверхность моря находится не менее чем на 2 м выше кораллов, чтобы свести к минимуму риск беспокойства. Теперь им также предписано носить спасательные жилеты, если они не прошли курсы подводного плавания или фридайвинга.

Операторам дайвинга, инструкторам и дайв-мастерам было приказано немедленно вмешиваться, если они видят, что какой-либо дайвер или любитель подводного плавания с маской и трубкой нарушает правила. Если они этого не сделают или не предупредят туристов, находящихся под их опекой, о правилах, их лицензии могут быть отозваны, и им может грозить максимальное наказание в виде двух лет тюремного заключения и/или штрафа в размере до 200,000 4,500 бат (XNUMX фунтов стерлингов).

Запрет не распространяется на разрешенную деятельность по дайвингу, осуществляемую в целях научных исследований, образования или проектов по сохранению и восстановлению морской среды, которые находятся под надлежащим надзором.

Хотя этот шаг может отпугнуть некоторых потенциальных или менее квалифицированных дайверов от посещения Таиланда, он также может побудить недавно сертифицированных дайверов быстрее переходить на более высокие уровни квалификации.

Пхи-Пхи открытие

Ко-Пхи-Пхи (Диего Дельсо)

Таиланд часто демонстрировал готовность принимать радикальные меры для защиты морской среды, которую он считает ценным активом. Он только что вновь открыл 10 мест для дайвинга на островах Пхи-Пхи после почти годового закрытия, призванного дать время поврежденным коралловым рифам восстановиться после сильного обесцвечивания.

Закрытие было введено в Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи. Национальным парком в провинции Краби к западу от Пхукета, районе, прославившемся благодаря фильму ПляжРуководитель парка Сэнгсири Чонгтонг заявил, что недавние оценки показали, что кораллы демонстрируют явные признаки восстановления.

Западная сторона только одного острова, Ко Гай, остается закрытой, и администрация парка настоятельно призывает туристов и операторов соблюдать строгие правила против мусора, сброса пищевых отходов, стоянки на якоре вблизи рифов и прикосновения к морской жизни.

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