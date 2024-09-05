Акулам передышка, так как Мальдивы разворачивают свой ярусный лов

Опасения, что Мальдивы собираются отказаться от своей с трудом завоеванной репутации страны по защите акул и скатов, вновь санкционировав разрушительный ярусный лов рыбы, были развеяны.

После кампании международных ученых и общественности, поддержанной собственными устойчивыми промыслами тунца Мальдив, президент Мохамед Муиззу, как говорят, лично вмешался. Он решил не настаивать на повторной выдаче лицензий на ярусный лов, которые могли бы поставить под угрозу шансы на выживание уязвимых целевых и приловных видов.

В середине августа Диверне опубликовал статью Планы Мальдив по ярусному лову ставят под угрозу репутацию защитников акул, пояснив, что ученые и защитники окружающей среды призывают правительство основного места для дайвинга пересмотреть проект постановления, который бы разрешил выгрузку прилова акул и скатов. Он также предложил дайверам рассмотреть возможность подписания петиции о вопрос.

Ярусный лов рыбы может усилить давление на популяцию тунца, что зависит от местных мелких рыбаков на Мальдивах.

«Поштучный лов тунца — это гордая мальдивская традиция, которая насчитывает сотни лет», — говорит Каллум Робертс, профессор сохранения морской среды в Университете Эксетера и исследователь кораллов на Мальдивах. «Немногие места могут продемонстрировать такую ​​необычайную долгосрочную устойчивость.

«Отказываясь от более эффективных и разрушительных методов рыболовства, Мальдивы показывают другим странам лучший путь к достижению баланса между доходами от рыболовства и здоровьем океана и защитой природы».

Вредные эффекты

Иностранные суда начали ярусный промысел на Мальдивах в 1985 году. Эта практика была запрещена в 2010 году, но возобновлена ​​в следующем году, прежде чем в ответ на дальнейшие нарушения правительство прекратило выдачу новых лицензий в 2019 году.

Беспокойство возникло, когда Министерство рыболовства и морских ресурсов недавно объявило, что, поскольку оно считает, что ярусный промысел желтоперого и большеглазого тунца, а также меч-рыбы может принести значительный доход местным рыболовным хозяйствам, не вызывая при этом никаких негативных последствий, оно готовит новые руководящие принципы по регулированию этой практики.

Экологические органы как на Мальдивах, так и за их пределами выразили обеспокоенность по поводу пагубных последствий такого шага для окружающей среды и экономики страны и подняли вопрос о возможности принятия мер со стороны Европейского союза.

Скаты также окажутся под угрозой из-за возвращения к ярусному лову (Саймон Хилбурн / Ocean Image Bank)

«Более 100 международных ученых поддержали кампанию, проводимую местными и международными природоохранными неправительственными организациями, местными рыбаками и туристическими группами, и подписали письмо правительству, в котором выразили обеспокоенность по поводу мер по повторной выдаче лицензий», — сообщает британская благотворительная организация по охране океана. Фонд Blue Marine«Кампания тронула широкую общественность: всего за две недели петиция собрала 30,000 XNUMX подписей».

«Мудрое вмешательство»

«Ярусный промысел привел бы к гибели бесчисленного множества ценных морских существ, включая акул, черепах, скатов и морских птиц, что нанесло бы ущерб туристическому бренду Мальдив и репутации их промысла тунца», — заявили в Альянс Мальдивских островов местных природоохранных органов.

Министерство сельского хозяйства объединилось с Союзом рыбаков-желтоперых тунцов Мальдивских островов, чтобы инициировать петицию, призывающую международное сообщество информировать правительство об экологических, экономических и репутационных последствиях ярусного промысла.

«Мы поздравляем президента с его мудрым вмешательством», — заявило MOA. «Разрушительные методы рыболовства, такие как ярусный лов, не только способствуют перелову, но и разрушают идентичность и экономическую стабильность наших рыбаков и их семей. Мы благодарим президента за то, что он выслушал наши опасения и отменил это решение в интересах многих, а не нескольких влиятельных групп».

«Настало время международному сообществу активно признать приверженность Мальдив своим людям и природе, поддержав мальдивских рыбаков, закупая у них тунца, пойманного на удочки и леску, и пересмотрев торговые соглашения с учетом высоких принципов устойчивого развития Мальдив», — говорится в заявлении Blue Marine Foundation.

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