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Акулам передышка, так как Мальдивы разворачивают свой ярусный лов

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Тигровая акула на Мальдивах (Винсент Нифель / Ocean Image Bank)
Тигровая акула на Мальдивах (Винсент Нифель / Ocean Image Bank)

Опасения, что Мальдивы собираются отказаться от своей с трудом завоеванной репутации страны по защите акул и скатов, вновь санкционировав разрушительный ярусный лов рыбы, были развеяны.

После кампании международных ученых и общественности, поддержанной собственными устойчивыми промыслами тунца Мальдив, президент Мохамед Муиззу, как говорят, лично вмешался. Он решил не настаивать на повторной выдаче лицензий на ярусный лов, которые могли бы поставить под угрозу шансы на выживание уязвимых целевых и приловных видов.

В середине августа Диверне опубликовал статью Планы Мальдив по ярусному лову ставят под угрозу репутацию защитников акул, пояснив, что ученые и защитники окружающей среды призывают правительство основного места для дайвинга пересмотреть проект постановления, который бы разрешил выгрузку прилова акул и скатов. Он также предложил дайверам рассмотреть возможность подписания петиции о вопрос

Ярусный лов рыбы может усилить давление на популяцию тунца, что зависит от местных мелких рыбаков на Мальдивах.

«Поштучный лов тунца — это гордая мальдивская традиция, которая насчитывает сотни лет», — говорит Каллум Робертс, профессор сохранения морской среды в Университете Эксетера и исследователь кораллов на Мальдивах. «Немногие места могут продемонстрировать такую ​​необычайную долгосрочную устойчивость. 

«Отказываясь от более эффективных и разрушительных методов рыболовства, Мальдивы показывают другим странам лучший путь к достижению баланса между доходами от рыболовства и здоровьем океана и защитой природы».

Вредные эффекты

Иностранные суда начали ярусный промысел на Мальдивах в 1985 году. Эта практика была запрещена в 2010 году, но возобновлена ​​в следующем году, прежде чем в ответ на дальнейшие нарушения правительство прекратило выдачу новых лицензий в 2019 году. 

Беспокойство возникло, когда Министерство рыболовства и морских ресурсов недавно объявило, что, поскольку оно считает, что ярусный промысел желтоперого и большеглазого тунца, а также меч-рыбы может принести значительный доход местным рыболовным хозяйствам, не вызывая при этом никаких негативных последствий, оно готовит новые руководящие принципы по регулированию этой практики.

Экологические органы как на Мальдивах, так и за их пределами выразили обеспокоенность по поводу пагубных последствий такого шага для окружающей среды и экономики страны и подняли вопрос о возможности принятия мер со стороны Европейского союза. 

Скаты также окажутся под угрозой из-за возвращения к ярусному лову (Ocean Image Bank / Simon Hilbourne)
Скаты также окажутся под угрозой из-за возвращения к ярусному лову (Саймон Хилбурн / Ocean Image Bank)

«Более 100 международных ученых поддержали кампанию, проводимую местными и международными природоохранными неправительственными организациями, местными рыбаками и туристическими группами, и подписали письмо правительству, в котором выразили обеспокоенность по поводу мер по повторной выдаче лицензий», — сообщает британская благотворительная организация по охране океана. Фонд Blue Marine«Кампания тронула широкую общественность: всего за две недели петиция собрала 30,000 XNUMX подписей». 

«Мудрое вмешательство»

«Ярусный промысел привел бы к гибели бесчисленного множества ценных морских существ, включая акул, черепах, скатов и морских птиц, что нанесло бы ущерб туристическому бренду Мальдив и репутации их промысла тунца», — заявили в Альянс Мальдивских островов местных природоохранных органов.

Министерство сельского хозяйства объединилось с Союзом рыбаков-желтоперых тунцов Мальдивских островов, чтобы инициировать петицию, призывающую международное сообщество информировать правительство об экологических, экономических и репутационных последствиях ярусного промысла.

«Мы поздравляем президента с его мудрым вмешательством», — заявило MOA. «Разрушительные методы рыболовства, такие как ярусный лов, не только способствуют перелову, но и разрушают идентичность и экономическую стабильность наших рыбаков и их семей. Мы благодарим президента за то, что он выслушал наши опасения и отменил это решение в интересах многих, а не нескольких влиятельных групп».

«Настало время международному сообществу активно признать приверженность Мальдив своим людям и природе, поддержав мальдивских рыбаков, закупая у них тунца, пойманного на удочки и леску, и пересмотрев торговые соглашения с учетом высоких принципов устойчивого развития Мальдив», — говорится в заявлении Blue Marine Foundation.  

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

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Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


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https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


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https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

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