Плантаторам морской травы нужна помощь в идентификации участков в Корнуолле

Фонд дикой природы Корнуолла (CWT) ищет волонтеров для помощи в восстановлении местных приливных лугов морской травы. Это может означать, что дайверы будут следить за возможными прибрежными участками во время отлива или спрашивать у местных жителей об их воспоминаниях об этом районе.

Исследования показали, что илистые водоросли эстуария удерживают в четыре раза больше углерода, чем те, что находятся в более глубоких водах. Поддерживается и финансируется производителем одежды Морская соль Корнуолла За последние три года CWT опробовала различные методы пересадки приливной морской травы в эстуариях рек Фал-Руан и Хелфорд.

Методология теперь готова к внедрению по всему округу, но наиболее перспективные новые места для восстановления еще предстоит определить. Это может быть сложной задачей, объясняет CWT, поскольку исторические записи о бывших местах обитания морской травы очень ограничены.

Луг морской травы в приливной зоне в эстуарии Хелфорд (Мэтт Слейтер)

«Мы хотим помочь природе, восстановив участки в Корнуолле, где когда-то росли приливные морские травы, но теперь они исчезли», — говорит Бет Форд, помощник руководителя проекта CWT по морским травам.

«Воспоминания местных жителей могут помочь создать картину, которая поможет нам в активном восстановлении и поддержит процесс восстановления», — добавляет руководитель проекта по морским водорослям Хлоя Джеймс. Поэтому, возможно, стоит обратиться к воспоминаниям давних жителей, чтобы узнать, есть ли в них морские водоросли, которые когда-то росли на местных берегах, но с тех пор исчезли.

Любая информация, которая может оказаться полезной для проекта, может быть передана Фонд дикой природы Корнуолла позвонив по телефону 07966 581046 или отправив электронное письмо на адрес beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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