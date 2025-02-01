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Плантаторам морской травы нужна помощь в идентификации участков в Корнуолле

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Крупный план приливно-отливной морской травы (Cat Wilding)
Крупный план приливно-отливной морской травы (Cat Wilding)

Фонд дикой природы Корнуолла (CWT) ищет волонтеров для помощи в восстановлении местных приливных лугов морской травы. Это может означать, что дайверы будут следить за возможными прибрежными участками во время отлива или спрашивать у местных жителей об их воспоминаниях об этом районе.

Исследования показали, что илистые водоросли эстуария удерживают в четыре раза больше углерода, чем те, что находятся в более глубоких водах. Поддерживается и финансируется производителем одежды Морская соль Корнуолла За последние три года CWT опробовала различные методы пересадки приливной морской травы в эстуариях рек Фал-Руан и Хелфорд. 

Методология теперь готова к внедрению по всему округу, но наиболее перспективные новые места для восстановления еще предстоит определить. Это может быть сложной задачей, объясняет CWT, поскольку исторические записи о бывших местах обитания морской травы очень ограничены.

Луг морской травы в приливной зоне в эстуарии Хелфорд (Мэтт Слейтер)
Луг морской травы в приливной зоне в эстуарии Хелфорд (Мэтт Слейтер)

«Мы хотим помочь природе, восстановив участки в Корнуолле, где когда-то росли приливные морские травы, но теперь они исчезли», — говорит Бет Форд, помощник руководителя проекта CWT по морским травам.

«Воспоминания местных жителей могут помочь создать картину, которая поможет нам в активном восстановлении и поддержит процесс восстановления», — добавляет руководитель проекта по морским водорослям Хлоя Джеймс. Поэтому, возможно, стоит обратиться к воспоминаниям давних жителей, чтобы узнать, есть ли в них морские водоросли, которые когда-то росли на местных берегах, но с тех пор исчезли.

Любая информация, которая может оказаться полезной для проекта, может быть передана Фонд дикой природы Корнуолла позвонив по телефону 07966 581046 или отправив электронное письмо на адрес beth.ford@cornwallwildlife.org.uk

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

На этой неделе в подкасте довольно убийственный отчет о Красном море после затопления Sea Story. Пара новых рекордов, включая фотосессию на глубине 50 м и рекорд расстояния подводной прогулки. А малазийский дайвинг-курорт официально лишился лицензии от правительства.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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@fredr1
#AskMark - привет, Марк. Спасибо за весь твой замечательный контент. Не мог бы ты обсудить все тонкости частичного и непрерывного смешивания (и «банкованного» - если это по-другому) найтрокса? Я знаю, что тебе нужен очищенный баллон 02 для PB, но не для CB? Ты можешь переключаться между воздухом и найтроксом, заправляться с CB или банкованным? Спасибо!
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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