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Устойчивые коралловые карманы радуют исследователей

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Устойчивые коралловые карманы (Ocean Image Bank / Renata Romeo)
(Банк изображений океана / Рената Ромео)

Нью-йоркское Общество охраны дикой природы (WCS) утверждает, что, картографируя коралловые рифы в западной части Индийского океана, оно обнаружило неожиданные очаги устойчивости к изменению климата, которые могут дать надежду на природоохранные мероприятия в регионе.

WCS Исследователи идентифицировали рифы, объединив модели ИИ с данными 1,000 существующих полевых исследований. «Прошлые модели были грубыми и часто полагались всего на несколько температурных переменных», — говорит доктор Тим МакКланахан, директор по науке Глобальной морской программы WCS. 

«Наша модель использует весь потенциал глобального экологического картирования и машинного обучения, создавая новые возможности для поиска устойчивых рифов, нуждающихся в защите».

Говорят, что модель WCS учитывает множество экологических переменных в малых масштабах, чтобы обеспечить более подробную и разнообразную перспективу для коралловых рифов. Таким образом, она бросает вызов более строгим прогнозам предыдущих моделей, включая доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2023 год. 

При потеплении на уровне 1.5 °C прогнозируется, что к 70 году 5% рифов испытают лишь скромное сокращение площади кораллов и видового разнообразия — менее чем на 2050%. Однако исследователи предупреждают, что если выбросы не будут сокращены, к середине столетия площадь кораллов все равно может сократиться на 40%. 

Потенциальная выгода

В новой модели было выявлено, что около 5% коралловых рифов потенциально извлекают выгоду из изменяющихся условий, что указывает на потенциальные убежища, в которых кораллы могут продолжать процветать, несмотря на потепление.

«В ходе нашей работы мы обнаружили, что около 30% рифов в мире могут выдержать повышение температуры на 1.5°C», — сказал МакКланахан. «Но поскольку этот порог уже пройден, ожидается, что только 15% рифов продемонстрируют устойчивость в сценарии без срочного снижения выбросов углерода. 

«Это означает, что нам следует ожидать появления более экстремальных сценариев развития событий, если только человечество не сократит выбросы парниковых газов прямо сейчас».

Исследователи надеются, что их методы моделирования будут приняты на вооружение, чтобы помочь ученым во всем мире с более высокой точностью картировать биоразнообразие.

Исследование было поддержано Министерством внутренних дел США и Агентством США по международному развитию, а полевые работы были поддержаны Ассоциацией морских наук Западной части Индийского океана и Инициативой Bloomberg Ocean Initiative. Исследование опубликованные в журнале экосфера.

Также в Дивернете: «Мы вывели кораллы, которые лучше переносят смертельную жару», Ученые обнаружили устойчивые к жаре кораллы, скрытые на виду, Значительное повышение термостойкости благодаря суперкораллам Secore, Еще больше суперкораллов – в Красном море

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00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
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04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

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