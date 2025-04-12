Проект по выращиванию кораллов ReefSeed приветствуется на Мальдивах

Система восстановления коралловых рифов, которую можно легко упаковать и транспортировать между отдаленными районами, проходит испытания на Мальдивах во время сезона нереста кораллов.

Проект аквакультуры ReefSeed является результатом сотрудничества Австралийский институт морских наук (AIMS), Мальдивский институт морских исследований (MMRI) и национальное научное агентство Австралии CSIRO.

Портативная система проходит испытания на предмет ее способности помочь коралловым рифам восстановиться и восстановиться на острове Манияфуши атолла Южный Мале в то время года, когда многие виды кораллов размножаются.

Сгустки коралловых яиц и спермы собираются на поверхности аквариума ReefSeed (AIMS / Карли Рэндалл)

«По мере потепления климата потеря кораллов из-за их обесцвечивания становится глобальной проблемой, и, к сожалению, коралловые рифы на Мальдивах не застрахованы от этого», — сказал соруководитель ReefSeed доктор Мухаммад Азми Абдул Вахаб, специалист по воспроизводству кораллов и аквакультуре AIMS.

«Приятно видеть, как наши коллеги применяют полученные знания на практике и делятся с нами своими знаниями и опытом в изучении мальдивских кораллов».

AIMS уже обучила нескольких биологов и техников MMRI использованию системы ReefSeed во время сезона нереста кораллов на Большом Барьерном рифе в октябре прошлого года.

На Мальдивах ученые и специалисты обеих организаций собирали кораллы, чтобы подготовить их к сезону, который длится несколько месяцев, в системе ReefSeed. Яйцеклетки и пучки спермы кораллов оплодотворялись и выращивались в личинки, после чего их селили и переносили на рифы на специально разработанных керамических устройствах.

Доктор Карли Рэндалл из AIMS беседует с гостями дня открытых дверей ReefSeed на Мальдивах (AIMS / Crystle Wee)

«ReefSeed дал нам надежду на восстановление рифов, которые столкнулись с огромным стрессом из-за обесцвечивания и последствий изменения климата», — сказала директор MMRI Хадиджа Али. «Эта инициатива делает восстановление коралловых рифов масштабируемым и поддерживает восстановление коралловых рифов с генетически разнообразными кораллами».

Она сказала, что инициатива «значительно усилила» способность MMRI внедрять и улучшать программы восстановления коралловых рифов. «Благодаря широкому использованию технологии ReefSeed мы надеемся, что может быть достигнута новая эра эффективного и устойчивого восстановления коралловых рифов».

Верховный комиссар Австралии на Мальдивах Дэвид Джессап с министром рыболовства и морских ресурсов Мальдив Ахмедом Шиямом (Министерство рыболовства и морских ресурсов / Naaish)

«С 2020 года мы сотрудничаем с MMRI на Мальдивах, обучая местные сообщества методам восстановления кораллов с использованием личинок, полученных половым путем», — рассказал старший научный сотрудник CSIRO доктор Кристофер Доропоулос.

«Часть обучения включает сбор информации о процессах на рифе, таких как время воспроизводства кораллов; другое обучение подразумевает практическое применение методов восстановления, все они опубликованы в свободном доступе. стандартные рабочие процедуры.

«Сотрудничество с AIMS и MMRI по дальнейшей разработке мобильных систем аквакультуры с использованием системы ReefSeed добавляет еще один подход к инструментам восстановления».

Андреа Северати из AIMS с гостями дня открытых дверей ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

Проект и сотрудничество были представлены на дне открытых дверей, прошедшем на Мальдивах в марте, в котором приняли участие политики и государственные служащие Мальдив, верховный комиссар Австралии на Мальдивах и представители НПО.

День открытых дверей (Министерство рыболовства и морских ресурсов / Naaish)

«По мере продвижения проекта ReefSeed становится ясно, что будущее наших коралловых рифов в наших руках», — прокомментировал министр рыболовства и океанических ресурсов Мальдив Ахмед Шиям. «Работая вместе, мы сможем восстановить то, что было утрачено, защитить то, что осталось, и гарантировать, что будущие поколения мальдивцев, а также посетителей смогут продолжать наслаждаться нашими потрясающими коралловыми рифами».

ReefSeed использует научные разработки и технологии, разработанные в рамках Программы восстановления и адаптации рифов правительства Австралии, и получил грант в размере 2.3 млн австралийских долларов (1.8 млн фунтов стерлингов) на три года от международной организации G20 по программе ускорения исследований и разработок кораллов.

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