Принц Уильям «с оптимизмом» смотрит в будущее океана

Уильям, принц Уэльский, который вместе со своей женой Кейт, а теперь и старшим сыном Джорджем увлекается подводным плаванием, заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее мировых океанов — при условии немедленного принятия решительных мер.

Выступая по случаю Всемирного дня океанов ООН на Форуме «Голубая экономика и финансы» в Монако, состоявшемся в преддверии Всемирного дня океанов Конференция ООН по океану в Ницце, которая начинается завтра (9 июня), принц сказал, что для многих океан был местом, где «связаны некоторые из наших самых счастливых воспоминаний, где мы исследовали чудеса природного мира».

«Мы все полагаемся на его огромное изобилие в плане пропитания и средств к существованию, и все же слишком часто он кажется далеким и оторванным от нашей повседневной жизни, позволяя нам забыть, насколько он на самом деле важен.

«Повышение температуры морской воды, загрязнение пластиком и чрезмерный вылов рыбы оказывают давление на эти хрупкие экосистемы, а также на людей и сообщества, которые больше всего от них зависят», — сказал принц Уильям.

Уильям, Кейт и акула-нянька South Water Caye в Белизе в 2022 году

«То, что когда-то казалось обильным ресурсом, тает на наших глазах. Мы все можем оказаться под влиянием, и мы все ответственны за перемены как негативные, так и позитивные, но еще есть время, чтобы вместе переломить эту ситуацию».

Говоря об «амбициозном» глобальном обязательстве защитить 30% суши и моря к 2030 году, он предупредил, что «2030 год быстро приближается, а полностью защищено только 17% суши и всего 3% океана.

«Этот вызов не похож ни на один из тех, с которыми мы сталкивались раньше, но я остаюсь оптимистом», — заявил принц. «Я верю, что срочность и оптимизм способны побудить к действиям, необходимым для изменения хода истории».

«Я оптимист, потому что, как основатель Приз EarthshotЯ вижу невероятные примеры идей, инноваций и технологий, которые используют силу океана, одновременно защищая его жизнеспособность».

Примеры снимков Земли

Принс Уильям упомянул четырех победителей и финалистов Earthshot, присутствующих в зале. Сэма Тейера и Гейтора Хэлперна из Корал Вита он сказал: «Их команда является пионером в области высокотехнологичных методов, позволяющих выращивать кораллы до 50 раз быстрее, чем в природе, и повышать их устойчивость к последствиям изменения климата.

«После победы в конкурсе Earthshot Prize они профинансировали крупный проект по восстановлению у берегов Гранд-Багамы, работая с местными экспертами по выращиванию более 20,000 XNUMX кораллов. Теперь они сосредоточены на распространении своих быстрорастущих кораллов в новых географических районах, направляя туризм в районы со свежими коралловыми рифами».

Он также похвалил Дугласа Мартина, основателя шотландской биотехнологической компании МиВодоросли : «Его работа за последние шесть месяцев по прекращению зависимости от выловленной в дикой природе рыбы как основного источника омега-3 позволила спасти 2.54 миллиона диких рыб, переработать достаточно сточных вод, чтобы заполнить 300 олимпийских бассейнов, и предотвратить огромные выбросы CO 2 выбросы.

«Всего одна тонна их водорослей производит столько же Омега-3, сколько 620,000 XNUMX рыб. MiAlgae — это не просто альтернативное питание, это климатическая технология. Это сохранение океана и это устойчивые продовольственные системы в масштабе».

Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

Энрик Сала из National Geographic Нетронутые моря был описан как мощный сторонник научных преимуществ МОР. «Когда сообщества защищают морские районы, восстанавливаются рыбные запасы, улучшается здоровье океана и увеличивается прибыль соседних сообществ», — сказал принц Уильям.

«Pristine Seas уже помогла создать 29 крупнейших в мире MPA, которые охватывают территорию, вдвое превышающую площадь Индии. Энрик также является частью команды, стоящей за невероятным новым фильмом сэра Дэвида Аттенборо [Ocean] Это самый убедительный аргумент в пользу немедленных действий, который я когда-либо видел.

Вдохновение Аттенборо

Сэр Дэвид Аттенборо (Кит Шолей ©Silverback Films & Open Planet Studios)

«Наблюдать, как деятельность человека превращает прекрасные морские леса в бесплодные пустыни у подножия наших океанов, просто душераздирающе», — продолжил принц. «Для многих это срочный звонок о том, что происходит в наших океанах, но это больше не может быть вопросом, который можно скрыть с глаз долой.

«Как всегда, сэр Дэвид оставляет нас с чувством оптимизма, что не все потеряно. Он верит, что перемены возможны.

«Давайте действовать сообща, безотлагательно и с оптимизмом, пока у нас еще есть шанс. Ради будущего нашей планеты, ради будущих поколений мы должны прислушаться к словам сэра Дэвида Аттенборо: если мы спасем море, мы спасем наш мир».

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