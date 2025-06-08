Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Принц Уильям «с оптимизмом» смотрит в будущее океана

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Принц Уильям выступает в Монако
Принц Уильям выступает в Монако

Уильям, принц Уэльский, который вместе со своей женой Кейт, а теперь и старшим сыном Джорджем увлекается подводным плаванием, заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее мировых океанов — при условии немедленного принятия решительных мер. 

Выступая по случаю Всемирного дня океанов ООН на Форуме «Голубая экономика и финансы» в Монако, состоявшемся в преддверии Всемирного дня океанов Конференция ООН по океану в Ницце, которая начинается завтра (9 июня), принц сказал, что для многих океан был местом, где «связаны некоторые из наших самых счастливых воспоминаний, где мы исследовали чудеса природного мира».

«Мы все полагаемся на его огромное изобилие в плане пропитания и средств к существованию, и все же слишком часто он кажется далеким и оторванным от нашей повседневной жизни, позволяя нам забыть, насколько он на самом деле важен.

«Повышение температуры морской воды, загрязнение пластиком и чрезмерный вылов рыбы оказывают давление на эти хрупкие экосистемы, а также на людей и сообщества, которые больше всего от них зависят», — сказал принц Уильям. 

Уильям
Уильям, Кейт и акула-нянька South Water Caye в Белизе в 2022 году

«То, что когда-то казалось обильным ресурсом, тает на наших глазах. Мы все можем оказаться под влиянием, и мы все ответственны за перемены как негативные, так и позитивные, но еще есть время, чтобы вместе переломить эту ситуацию».

Говоря об «амбициозном» глобальном обязательстве защитить 30% суши и моря к 2030 году, он предупредил, что «2030 год быстро приближается, а полностью защищено только 17% суши и всего 3% океана. 

«Этот вызов не похож ни на один из тех, с которыми мы сталкивались раньше, но я остаюсь оптимистом», — заявил принц. «Я верю, что срочность и оптимизм способны побудить к действиям, необходимым для изменения хода истории».

«Я оптимист, потому что, как основатель Приз EarthshotЯ вижу невероятные примеры идей, инноваций и технологий, которые используют силу океана, одновременно защищая его жизнеспособность».

Примеры снимков Земли

Принс Уильям упомянул четырех победителей и финалистов Earthshot, присутствующих в зале. Сэма Тейера и Гейтора Хэлперна из Корал Вита он сказал: «Их команда является пионером в области высокотехнологичных методов, позволяющих выращивать кораллы до 50 раз быстрее, чем в природе, и повышать их устойчивость к последствиям изменения климата. 

«После победы в конкурсе Earthshot Prize они профинансировали крупный проект по восстановлению у берегов Гранд-Багамы, работая с местными экспертами по выращиванию более 20,000 XNUMX кораллов. Теперь они сосредоточены на распространении своих быстрорастущих кораллов в новых географических районах, направляя туризм в районы со свежими коралловыми рифами».

Он также похвалил Дугласа Мартина, основателя шотландской биотехнологической компании МиВодоросли : «Его работа за последние шесть месяцев по прекращению зависимости от выловленной в дикой природе рыбы как основного источника омега-3 позволила спасти 2.54 миллиона диких рыб, переработать достаточно сточных вод, чтобы заполнить 300 олимпийских бассейнов, и предотвратить огромные выбросы CO2 выбросы. 

«Всего одна тонна их водорослей производит столько же Омега-3, сколько 620,000 XNUMX рыб. MiAlgae — это не просто альтернативное питание, это климатическая технология. Это сохранение океана и это устойчивые продовольственные системы в масштабе».

Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)
Энрик Сала, дайвинг на Палау (Ману Сан Феликс / National Geographic)

Энрик Сала из National Geographic Нетронутые моря был описан как мощный сторонник научных преимуществ МОР. «Когда сообщества защищают морские районы, восстанавливаются рыбные запасы, улучшается здоровье океана и увеличивается прибыль соседних сообществ», — сказал принц Уильям.

«Pristine Seas уже помогла создать 29 крупнейших в мире MPA, которые охватывают территорию, вдвое превышающую площадь Индии. Энрик также является частью команды, стоящей за невероятным новым фильмом сэра Дэвида Аттенборо [Ocean] Это самый убедительный аргумент в пользу немедленных действий, который я когда-либо видел.

Вдохновение Аттенборо

Сэр Дэвид Аттенборо (Кит Шолей ©Silverback Films & Open Planet Studios)
Сэр Дэвид Аттенборо (Кит Шолей ©Silverback Films & Open Planet Studios)

«Наблюдать, как деятельность человека превращает прекрасные морские леса в бесплодные пустыни у подножия наших океанов, просто душераздирающе», — продолжил принц. «Для многих это срочный звонок о том, что происходит в наших океанах, но это больше не может быть вопросом, который можно скрыть с глаз долой.  

«Как всегда, сэр Дэвид оставляет нас с чувством оптимизма, что не все потеряно. Он верит, что перемены возможны. 

«Давайте действовать сообща, безотлагательно и с оптимизмом, пока у нас еще есть шанс. Ради будущего нашей планеты, ради будущих поколений мы должны прислушаться к словам сэра Дэвида Аттенборо: если мы спасем море, мы спасем наш мир».

Также в Дивернете: Уильям и Кейт занимаются дайвингом в Белизе, «Дайвинг – замечательный вид спорта», – вспомнил принц Филипп, «Мое погружение в Арктике с принцем Чарльзом»», Карл III: первый монарх Великобритании, занимавшийся подводным плаванием

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

Как установить цилиндр Sidemount?

Обновленный Gear Affiliate: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой напарник мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких вещах всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/

✅ Важные партнерские ссылки для перехода

🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔Мы предлагаем вам эксклюзивные услуги по доставке еды и напитков.
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 Оставайтесь с нами на связи.

Фейсбук: https://www.facebook.com/DivernetUK/
Инстаграм: https://www.instagram.com/diver_magazine/
Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine
Твиттер (X): https://x.com/DiverNetUK/
ТикТок: https://www.tiktok.com/@scubadivermag

Сайт: https://divernet.com/
Сайт: https://godivingshow.com/
Сайт: https://rorkmedia.com/

📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com

=============================

🎬Рекомендуемые видео для вас:

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

Как прикрепить к себе мигающий световой маячок, чтобы мой напарник мог меня видеть? #askmark #scubadiving

Обновленный партнер по снаряжению: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link Посетите курорт для дайвинга Wakatobi: https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международное предложение eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКИ СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, путешествия Reports Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Посетите веб-сайт курорта Вакатоби:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Скидка 15% на международное предложение eSIM. Используйте код: SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

Это лучший дайвинг-центр? W\@wakatobidiveresort

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
Стив Симэн: Открытие водолазного колокола развеивает миф о кораблекрушении
Фрэнсис Херманс: Pipeline: подкаст Left To Die расследует скандал с аквалангом
Ник Бейли: Вдова дайвера: «Я все еще проверяю новости каждый день»
Рон: Открытия дайверов: зуб Мег во Флориде, бомбы в Великобритании
Стив: Пол Тумер покидает Dive RAID International
Cвежие новости
Принц Уильям «с оптимизмом» смотрит в будущее океана Принц Уильям «с оптимизмом» смотрит в будущее океана
Мужчина погиб, его жена и брат были спасены во время учебного погружения Мужчина погиб, его жена и брат были спасены во время учебного погружения
Shearwater и Avelo представляют Jetpack на выставке Scuba Show Shearwater и Avelo представляют Jetpack на выставке Scuba Show
Дайверу предъявлено обвинение в разграблении 2,000-летнего затонувшего корабля Дайверу предъявлено обвинение в разграблении 2,000-летнего затонувшего корабля
Личиночная поддержка больных коралловых рифов острова Бонэйр Личиночная поддержка больных коралловых рифов острова Бонэйр
Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025 Международная выставка дайвинга в Малайзии (MIDE) 2025
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки TikTok
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц