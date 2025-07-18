Загрязнение пластиком: призыв к проведению Дня действий в Великобритании

Серия акций по очистке пляжей станет частью Национального дня действий, который состоится завтра (суббота, 19 июля) в знак протеста против медлительности правительства Великобритании в борьбе с загрязнением пластиком.

Координируется экологической благотворительной организацией Surfers против сточных вод (SAS), по всей стране ожидаются массовые мероприятия. Протестующие требуют от правительства принятия решительных и срочных мер в преддверии переговоров по Глобальному договору о пластике, которые пройдут в Женеве в следующем месяце (5–14 августа).

Прошлогодние переговоры в Южной Корее провалились, поскольку страны не смогли согласовать план сокращения производства пластика, но активисты хотят принять юридически обязывающее соглашение, которое будет бороться с загрязнением у источника и защищать синие пространства.

Слишком привычное зрелище – пластик на пляже (Серферы против канализации)

«Нарушенные обещания, застопорившийся прогресс, растущее загрязнение — мы тонем в токсичном потоке пластика, который продолжает расти. Хватит, и мы тоже поднимаемся», — говорит генеральный директор SAS Джайлс Бристоу.

«Пока семьи пакуют вёдра и лопаты, а летние каникулы уже начались, самое время обратить внимание на пластик, засоряющий наши берега. Великобритания остаётся одним из главных нарушителей по производству одноразовых отходов, которые путешествуют по всему миру, а наше правительство всё ещё медлит с принятием мер».

Люди против пластика

Программа является частью кампании «Люди против пластика», в рамках которой местные сообщества проводят низовые мероприятия, такие как уборка пляжей. Данные, собранные в ходе этих мероприятий, помогут SAS составить карту мест повышенного загрязнения пластиком и назвать ответственные за это бренды и розничных продавцов.

Помимо установления юридически обязательных показателей, основные требования к правительству включают внедрение схемы возврата депозитов и привлечение загрязнителей к ответственности, будь то путем обеспечения соблюдения действующих законов или внедрения схем «расширенной ответственности производителей», которые заставят их платить.

Активисты хотят, чтобы Великобритания стремилась к мировому лидерству в борьбе с одноразовым пластиком.

Сотрясение: мелкие пластиковые предметы, собранные на пляже (Серферы против сточных вод)

Самая масштабная акция протеста запланирована в Пензансе — первом объявленном «сообществе без пластика» — с живой цепью в знак протеста против проблемы пластика в городе.

SAS сообщает, что уже привлекла более 400 активных сообществ без пластика и более 3,000 школ, свободных от пластика. В 2025 году более 88,000 3,600 человек приняли участие в более чем 40,000 местных субботниках, собрав более XNUMX XNUMX кг мусора в рамках программы экоактивистов. Чистота на миллион миль инициатива.

«Гринвошинговая ложь»

«Нам смертельно надоели корпорации, продвигающие пластик, которые разжигают этот кризис, распространяя ложь, агитируя за зелёный камуфляж, и обвиняя потребителей», — продолжает Бристоу. «Они штампуют горы неперерабатываемой упаковки, саботируют жизненно важные политические решения за закрытыми дверями и постоянно не выполняют ни одной добровольно взятой на себя цели».

Чистый пляж (Серферы против сточных вод)

«Лейбористское правительство обещало нам будущее без отходов. Мы внимательно слушаем, но на меньшее мы не согласны».

Дайверам и всем желающим принять участие предлагается посетить сайт «Серферы против сточных вод». страница кампании найти местную акцию протеста и присоединиться к ней, оказать поддержку, став участником сообщества «Plastic Free Community» недалеко от дома, а после акции протеста подписать петицию с требованием усилить давление на правительство.

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