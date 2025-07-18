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Загрязнение пластиком: призыв к проведению Дня действий в Великобритании

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Национальный день действий состоится в субботу, 19 июля (Серферы против сточных вод).
Национальный день действий состоится в субботу, 19 июля (Серферы против сточных вод).

Серия акций по очистке пляжей станет частью Национального дня действий, который состоится завтра (суббота, 19 июля) в знак протеста против медлительности правительства Великобритании в борьбе с загрязнением пластиком.

Координируется экологической благотворительной организацией Surfers против сточных вод (SAS), по всей стране ожидаются массовые мероприятия. Протестующие требуют от правительства принятия решительных и срочных мер в преддверии переговоров по Глобальному договору о пластике, которые пройдут в Женеве в следующем месяце (5–14 августа). 

Прошлогодние переговоры в Южной Корее провалились, поскольку страны не смогли согласовать план сокращения производства пластика, но активисты хотят принять юридически обязывающее соглашение, которое будет бороться с загрязнением у источника и защищать синие пространства. 

Слишком привычное зрелище — пластик на пляже (Серферы против канализации)
Слишком привычное зрелище – пластик на пляже (Серферы против канализации)

«Нарушенные обещания, застопорившийся прогресс, растущее загрязнение — мы тонем в токсичном потоке пластика, который продолжает расти. Хватит, и мы тоже поднимаемся», — говорит генеральный директор SAS Джайлс Бристоу. 

«Пока семьи пакуют вёдра и лопаты, а летние каникулы уже начались, самое время обратить внимание на пластик, засоряющий наши берега. Великобритания остаётся одним из главных нарушителей по производству одноразовых отходов, которые путешествуют по всему миру, а наше правительство всё ещё медлит с принятием мер». 

Люди против пластика

Программа является частью кампании «Люди против пластика», в рамках которой местные сообщества проводят низовые мероприятия, такие как уборка пляжей. Данные, собранные в ходе этих мероприятий, помогут SAS составить карту мест повышенного загрязнения пластиком и назвать ответственные за это бренды и розничных продавцов. 

Помимо установления юридически обязательных показателей, основные требования к правительству включают внедрение схемы возврата депозитов и привлечение загрязнителей к ответственности, будь то путем обеспечения соблюдения действующих законов или внедрения схем «расширенной ответственности производителей», которые заставят их платить. 

Активисты хотят, чтобы Великобритания стремилась к мировому лидерству в борьбе с одноразовым пластиком. 

Пластик в банке (Серферы против сточных вод)
Сотрясение: мелкие пластиковые предметы, собранные на пляже (Серферы против сточных вод)

Самая масштабная акция протеста запланирована в Пензансе — первом объявленном «сообществе без пластика» — с живой цепью в знак протеста против проблемы пластика в городе.

SAS сообщает, что уже привлекла более 400 активных сообществ без пластика и более 3,000 школ, свободных от пластика. В 2025 году более 88,000 3,600 человек приняли участие в более чем 40,000 местных субботниках, собрав более XNUMX XNUMX кг мусора в рамках программы экоактивистов. Чистота на миллион миль инициатива. 

«Гринвошинговая ложь»

«Нам смертельно надоели корпорации, продвигающие пластик, которые разжигают этот кризис, распространяя ложь, агитируя за зелёный камуфляж, и обвиняя потребителей», — продолжает Бристоу. «Они штампуют горы неперерабатываемой упаковки, саботируют жизненно важные политические решения за закрытыми дверями и постоянно не выполняют ни одной добровольно взятой на себя цели». 

Чистый пляж (Серферы против сточных вод)
Чистый пляж (Серферы против сточных вод)

«Лейбористское правительство обещало нам будущее без отходов. Мы внимательно слушаем, но на меньшее мы не согласны».

Дайверам и всем желающим принять участие предлагается посетить сайт «Серферы против сточных вод». страница кампании найти местную акцию протеста и присоединиться к ней, оказать поддержку, став участником сообщества «Plastic Free Community» недалеко от дома, а после акции протеста подписать петицию с требованием усилить давление на правительство.

Также в Дивернете: Водолазы и спасатели SAS очистят воды Великобритании, Награда «Призрачный рыболов-дайвер» за пластик, Серферы против канализации борются с «пластиковой пандемией» COVID-19

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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10 главных мифов о подводном плавании с аквалангом, объясненные @SCUBAPRO

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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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СВЕЖИЕ НОВОСТИ: HEAD покупает AquaLung | Огромный сдвиг в индустрии дайвинга

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду.

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

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