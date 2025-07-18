Серия акций по очистке пляжей станет частью Национального дня действий, который состоится завтра (суббота, 19 июля) в знак протеста против медлительности правительства Великобритании в борьбе с загрязнением пластиком.
Координируется экологической благотворительной организацией Surfers против сточных вод (SAS), по всей стране ожидаются массовые мероприятия. Протестующие требуют от правительства принятия решительных и срочных мер в преддверии переговоров по Глобальному договору о пластике, которые пройдут в Женеве в следующем месяце (5–14 августа).
Прошлогодние переговоры в Южной Корее провалились, поскольку страны не смогли согласовать план сокращения производства пластика, но активисты хотят принять юридически обязывающее соглашение, которое будет бороться с загрязнением у источника и защищать синие пространства.
«Нарушенные обещания, застопорившийся прогресс, растущее загрязнение — мы тонем в токсичном потоке пластика, который продолжает расти. Хватит, и мы тоже поднимаемся», — говорит генеральный директор SAS Джайлс Бристоу.
«Пока семьи пакуют вёдра и лопаты, а летние каникулы уже начались, самое время обратить внимание на пластик, засоряющий наши берега. Великобритания остаётся одним из главных нарушителей по производству одноразовых отходов, которые путешествуют по всему миру, а наше правительство всё ещё медлит с принятием мер».
Люди против пластика
Программа является частью кампании «Люди против пластика», в рамках которой местные сообщества проводят низовые мероприятия, такие как уборка пляжей. Данные, собранные в ходе этих мероприятий, помогут SAS составить карту мест повышенного загрязнения пластиком и назвать ответственные за это бренды и розничных продавцов.
Помимо установления юридически обязательных показателей, основные требования к правительству включают внедрение схемы возврата депозитов и привлечение загрязнителей к ответственности, будь то путем обеспечения соблюдения действующих законов или внедрения схем «расширенной ответственности производителей», которые заставят их платить.
Активисты хотят, чтобы Великобритания стремилась к мировому лидерству в борьбе с одноразовым пластиком.
Самая масштабная акция протеста запланирована в Пензансе — первом объявленном «сообществе без пластика» — с живой цепью в знак протеста против проблемы пластика в городе.
SAS сообщает, что уже привлекла более 400 активных сообществ без пластика и более 3,000 школ, свободных от пластика. В 2025 году более 88,000 3,600 человек приняли участие в более чем 40,000 местных субботниках, собрав более XNUMX XNUMX кг мусора в рамках программы экоактивистов. Чистота на миллион миль инициатива.
«Гринвошинговая ложь»
«Нам смертельно надоели корпорации, продвигающие пластик, которые разжигают этот кризис, распространяя ложь, агитируя за зелёный камуфляж, и обвиняя потребителей», — продолжает Бристоу. «Они штампуют горы неперерабатываемой упаковки, саботируют жизненно важные политические решения за закрытыми дверями и постоянно не выполняют ни одной добровольно взятой на себя цели».
«Лейбористское правительство обещало нам будущее без отходов. Мы внимательно слушаем, но на меньшее мы не согласны».
Дайверам и всем желающим принять участие предлагается посетить сайт «Серферы против сточных вод». страница кампании найти местную акцию протеста и присоединиться к ней, оказать поддержку, став участником сообщества «Plastic Free Community» недалеко от дома, а после акции протеста подписать петицию с требованием усилить давление на правительство.
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