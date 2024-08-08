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Пол Уотсон заключен в тюрьму за убийство финвала японцами

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Первый финвал, убитый Японией после моратория на ее новое судно-фабрику (CPWF)
Первый финвал, убитый Японией после моратория на ее новое судно-фабрику (CPWF)

Капитан Пол Уотсон находится в тюрьме датской полицией с момента прибытия его корабля в Гренландию 21 июля. Ветеран кампании по борьбе с китобойным промыслом был задержан по указанию Японии, он все еще страдает от своей деятельности в Антарктике более десяти лет назад.

Менее чем через 10 дней после его ареста Япония загарпунила своих первых находящихся под угрозой исчезновения. плавник кит за более чем полвека. Это, по мнению Фонда капитана Пола Уотсона (CPWF), «подтверждает подозрения, что возвращение в открытое море убийства крупнейших млекопитающих в мире всегда было его намерением».

Капитана Пола Уотсона уводит в наручниках датская полиция (CPWF)
Капитана Пола Уотсона уводит в наручниках датская полиция (CPWF)

Вторые по величине киты в мире после блюза. плавник киты могут жить до 90 лет. Экземпляр, пойманный на Хоккайдо, представлял собой самца длиной 19.6 метра.

Гренландия является автономной территорией Дании, и в ней говорится, что арест произошел в ответ на международный ордер, выданный Японией против Уотсона за его кампанию против китобойной деятельности в китовом заповеднике Южного океана.

В последние дни Япония подала официальный запрос об экстрадиции Уотсона, и, если Министерство юстиции Дании решит подчиниться, активисту может грозить длительный тюремный срок. А Петиция CPWF с требованием его освобождения уже собрало более 50,000 XNUMX подписей.

Северо-Западный проход

Уотсон остановился в Гренландии, чтобы дозаправить свое 72-метровое судно, принадлежавшее Шотландской охране рыболовства. Джон Пол Дежория. Он направлялся в северную часть Тихого океана с командой и 25 добровольцами в рамках операции. Кангеи Мару, миссия по перехвату новейшего японского китобойного судна.

Это был бы первый случай, когда судно, проводящее кампанию по борьбе с китобойным промыслом, попыталось достичь китобойных угодий, пройдя по печально известному Северо-Западному проходу.

Ватсона вывели с корабля в наручниках, и сейчас он находится под стражей в отдаленном Нууке. Он заявил, что операция Кангеи Мару, ознаменовавший 50-летие его морской деятельности, был «миссией с самыми высокими ставками за все годы моего противодействия китобойному промыслу в мировом океане».

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Пол Уотсон заключен в тюрьму за убийство японца плавник кит 4

Ранее Уотсон был соучредителем Гринпис и основателем Sea Shepherd, но больше не связан с этими организациями.

Японская антарктическая «научно-исследовательская» китобойная программа JARPA была признана незаконной Международным Судом в 2014 году. Япония продолжала нарушать это постановление в течение нескольких лет, прежде чем отказаться от китобойного промысла в Антарктике в 2016 году, но она по-прежнему охотится на китов в своих водах. .

«Япония продолжает пренебрегать международным законом об охране окружающей среды, а Пол Уотсон наказан за преступления Японии», — заявил директор по эксплуатации судов CPWF Локки Маклин из Джон Пол Дежория. «Дания, конечно, осознает политическую мотивацию этого запроса на арест: Японии нужно убрать Пола Уотсона с дороги, чтобы они могли возобновить забой величайших в мире китов».

Возобновление китобойного промысла

Финвал на фоне Джона Пола ДеДжории (CPWS)
конец кит на фоне корабля Джона Пола ДеДжориа (CPWS)

Япония подтвердила, что разрешит до 59 плавник китов будет ловить и убивать государственная китобойная компания Kyodo Senpaku, сообщает CPWF. Когда он запустил Кангеи Мару В марте этого года оно настаивало на том, что будет разрешена охота только на более мелких полосатиков Брайда, малых полосатиков и сейвалов – не более крупных, чем финвал.

Теперь CPWF полагает, что Япония планирует в следующем году возобновить регулярный китобойный промысел в открытом море в Южном океане и северной части Тихого океана.

Между тем уже более 50,000 XNUMX сочувствующих подписал петицию КЗФП призывая премьер-министра Дании Метте Фредериксен отдать приказ об освобождении Уотсона. По данным фонда, среди видных сторонников на данный момент были президент Франции Макрон, кинорежиссер Джеймс Кэмерон, океанограф доктор Сильвия Эрл и приматолог доктор Джейн Гудолл.

«Капитан Ватсон просто предпринимает действия, чтобы попытаться предотвратить бесчеловечную практику убийства китов, которую большинство стран запретили несколько десятилетий назад», — заявила Гудолл. «Тем самым он выражает гнев тысяч людей во многих странах, которые абсолютно поддерживают его моральное мужество не только выступать от имени китов, но и действовать».

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

На этой неделе в подкасте много подводных артефактов, в том числе рекордный топор бронзового века и множество недавних выброшенных на берег китов: у китов выдалась довольно тяжелая неделя.


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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