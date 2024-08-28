PADI призывает приложить все усилия к проведению Недели AWARE

По их словам, благодаря PADI и ее природоохранной благотворительной организации PADI AWARE Foundation, которая надеется, что их программа Dive Against Debris будет включена в межправительственный Глобальный договор по пластику в следующем году, предстоящая ежегодная неделя PADI AWARE приобрела особое значение, говорят они.

Ежегодная неделя PADI, посвящённая уборке мусора из океана, проходит с 14 по 22 сентября. обучение Агентство хочет, чтобы его члены организовывали мероприятия, которые могли бы помочь повлиять на договор.

«PADI и Фонд AWARE — единственные организации, представляющие мировое сообщество рекреационных дайверов в текущих официальных переговорах, ведущих к ожидаемому соглашению о Глобальном договоре по пластику в 2025 году», — говорит директор PADI AWARE Данна Мур.

«Поскольку Глобальный договор по пластмассам в настоящее время находится в разработке, а пятая сессия Межправительственного комитета по переговорам запланирована на ноябрь, мероприятия AWARE Week в этом году предоставляют важную возможность призвать к заключению сильного договора».

Есть надежда, что если в договоре будет принята программа Dive Against Debris, которая, как говорят, является крупнейшей в мире гражданской научной базой данных о подводном морском мусоре, она станет одобренной методологией, которую смогут использовать правительства.

4 способа помочь

PADI хочет сократить производство ненужных одноразовых пластиковых изделий и снизить скорость попадания всех пластиковых отходов в океан. Официальное признание критической роли дайверского сообщества рассматривается как «уникальная и решающая возможность для всемирной скоординированной инициативы, направленной на существенное решение продолжающегося кризиса пластикового загрязнения».

(ПАДИ)

По словам PADI, участники могут внести свой вклад четырьмя способами во время Недели AWARE и во время нее. Возможные варианты: провести специальный курс Dive Against Debris, обзорные погружения или мероприятия по уборке и/или побудить дайверские сообщества принять участие в таких мероприятиях. подписать петицию призывая к заключению сильного Глобального договора по пластмассам с целью обеспечить как минимум 10,000 XNUMX новых подписей.

«Все помощники инструкторов PADI и выше теперь автоматически имеют право преподавать специальный курс Dive Against Debris, а это означает, что больше профессионалов PADI теперь имеют возможность обучать больше супергероев тому, как спасать океан», — говорит Мур.

«Мы также призываем членов PADI сохранять импульс как во время, так и после Недели AWARE, и продолжать предоставлять данные Dive Against Debris».

Проведение мероприятия Dive Against Debris или другой природоохранной деятельности может включать в себя приглашение сообщества принять участие в очистке пляжа или океана и в то же время проведение семинаров по обучению ПАДИ ОСВЕДОМЛЕН Курс, освещающий основные проблемы, влияющие на местную морскую экосистему, и предлагающий способы, с помощью которых участники могут продолжать помогать спасать океан.

Узнайте больше, приняв участие в Неделя PADI AWARE.

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