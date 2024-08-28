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PADI призывает приложить все усилия к проведению Недели AWARE

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Членов PADI призывают оказать давление на Неделю AWARE (PADI)
Членов PADI призывают оказать давление на предстоящей Неделе AWARE (PADI)

По их словам, благодаря PADI и ее природоохранной благотворительной организации PADI AWARE Foundation, которая надеется, что их программа Dive Against Debris будет включена в межправительственный Глобальный договор по пластику в следующем году, предстоящая ежегодная неделя PADI AWARE приобрела особое значение, говорят они.

Ежегодная неделя PADI, посвящённая уборке мусора из океана, проходит с 14 по 22 сентября. обучение Агентство хочет, чтобы его члены организовывали мероприятия, которые могли бы помочь повлиять на договор. 

«PADI и Фонд AWARE — единственные организации, представляющие мировое сообщество рекреационных дайверов в текущих официальных переговорах, ведущих к ожидаемому соглашению о Глобальном договоре по пластику в 2025 году», — говорит директор PADI AWARE Данна Мур.

«Поскольку Глобальный договор по пластмассам в настоящее время находится в разработке, а пятая сессия Межправительственного комитета по переговорам запланирована на ноябрь, мероприятия AWARE Week в этом году предоставляют важную возможность призвать к заключению сильного договора».

Есть надежда, что если в договоре будет принята программа Dive Against Debris, которая, как говорят, является крупнейшей в мире гражданской научной базой данных о подводном морском мусоре, она станет одобренной методологией, которую смогут использовать правительства. 

4 способа помочь

PADI хочет сократить производство ненужных одноразовых пластиковых изделий и снизить скорость попадания всех пластиковых отходов в океан. Официальное признание критической роли дайверского сообщества рассматривается как «уникальная и решающая возможность для всемирной скоординированной инициативы, направленной на существенное решение продолжающегося кризиса пластикового загрязнения».

Неделя PADI AWARE
(ПАДИ)

По словам PADI, участники могут внести свой вклад четырьмя способами во время Недели AWARE и во время нее. Возможные варианты: провести специальный курс Dive Against Debris, обзорные погружения или мероприятия по уборке и/или побудить дайверские сообщества принять участие в таких мероприятиях. подписать петицию призывая к заключению сильного Глобального договора по пластмассам с целью обеспечить как минимум 10,000 XNUMX новых подписей.

«Все помощники инструкторов PADI и выше теперь автоматически имеют право преподавать специальный курс Dive Against Debris, а это означает, что больше профессионалов PADI теперь имеют возможность обучать больше супергероев тому, как спасать океан», — говорит Мур.

«Мы также призываем членов PADI сохранять импульс как во время, так и после Недели AWARE, и продолжать предоставлять данные Dive Against Debris».

Проведение мероприятия Dive Against Debris или другой природоохранной деятельности может включать в себя приглашение сообщества принять участие в очистке пляжа или океана и в то же время проведение семинаров по обучению ПАДИ ОСВЕДОМЛЕН Курс, освещающий основные проблемы, влияющие на местную морскую экосистему, и предлагающий способы, с помощью которых участники могут продолжать помогать спасать океан.

Узнайте больше, приняв участие в Неделя PADI AWARE.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
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Уход за ногами при подводном плавании #scuba #howto

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41QUU4MjI2RjNBNjFENEY3

Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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