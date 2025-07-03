На верном пути: Исландия делает все возможное для китов

В последние годы Исландия приобрела дурную репутацию из-за жестокого обращения с китами, однако, по словам исландского рассказчика об океане и иллюстратора, посвященного охране природы, Стефана Ингви Петурссона, эта недружелюбная по отношению к китообразным репутация постепенно устаревает.

«2025 год станет годом, когда исландцы будут активно спасать китов, а не убивать их», — говорит Петурссон, чье профессиональное имя — Стынгви.

«За последние недели мы видели два случая выброса китов на берег в Исландии — местные жители поддерживали жизнь косатки до возвращения прилива. Ему удалось уплыть обратно, и, к сожалению, болезнь вернула его обратно. Но преданность и доброта остались очевидными».

Стефан Ингви Петурссон с одним из своих творений (Стингви)

Этот инцидент произошел ночью 10 июня в Графарвогуре, Рейкьявик. Местные жители и спасатели оставались с косаткой всю ночь, поддерживая ее мокрой с помощью простыней. К раннему утру животное снова начало плавать, но так и не смогло сдвинуться с места.

Спасательные команды дождались следующего прилива, и около 5 часов вечера 11 июня им удалось успешно вывести косатку из бухты с помощью лодок. В конце концов она благополучно доплыла до залива Факсафлои, хотя ее пришлось усыпить несколько дней спустя после того, как она снова выбросилась на берег в Кьяларнесе.

Массовая посадка на мель

Затем Стынгви приводит в пример массовое выбрасывание на берег 70 китов-пилотов, «где исландцы объединились и направили каждого кита обратно в море. Эти действия говорят больше, чем любой протест: исландцы заботятся. Мы не желаем вреда китам».

Этот эпизод, который уже считается одним из самых успешных массовых спасений китов в истории Исландии, начался недалеко от гавани в Оулафсфьорде на севере острова. Предположительно, гриндовые киты преследовали скумбрию, но из-за дезориентации застряли на мелководье.

Местные жители, спасатели и волонтеры из близлежащих городов поспешили на место происшествия и работали весь день и до вечера, чтобы добиться успешного результата. «Мы стояли в благоговении, когда все закончилось — я не ожидала, что они все уплывут», — сказала одна из спасательниц, Лара Стефансдоттир.

Наблюдение за китами

По поводу охоты на китов Стынгви говорит: «Это два года подряд без единого убитого кита в Исландии. На самом деле, один из китобоев недавно выставил свою лодку на продажу, и, возможно, только возможно, мы наблюдаем начало конца охоты на китов».

С 2025 года лицензию на охоту будет иметь только Hvalur hf. плавник и малые полосатики в Исландии. Компания отказалась от охоты в 2024 году и теперь в 2025 году из-за экономического давления и снижения спроса на бывшем ее основном экспортном рынке — в Японии.

Независимый опрос, проведенный для правительства в 2023 году, показал, что 51% исландцев выступают против китобойного промысла, что на 42% больше, чем в 2019 году. Активная поддержка снизилась до 29%, причем наиболее сильное сопротивление высказывают молодые люди, особенно в возрасте 18–29 лет.

Потребление китового мяса в Исландии резко упало, а антикитобойные демонстрации стали более частыми и заметными, их поддерживают влиятельные фигуры, такие как певица Бьорк. Наблюдение за китами также играет все большую роль в туристической индустрии Исландии.

Космические киты (Стингви)

В настоящее время базируюсь в Чешской Республике, Стынгви создает индивидуальные визуальные образы кампаний, дизайны и услуги иллюстрирования для этических кампаний, а также занимается дайвингом. «Большую часть вдохновения для своих работ я черпаю из изучения подводного мира», — рассказал он. Диверне.

Если отношение к китам в Исландии наконец-то изменилось в положительную сторону после ряда ложных рассветов, он бы расценил это как долгожданный результат для экологической кампании, которая проходит ближе всего к дому. «На этот раз все по-другому», — говорит он.

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