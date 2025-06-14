Nice 30×30 обещает «каплю в море»

«Это всего лишь капля в море того, что нам отчаянно нужно для защиты океана», — так дайвер Энрик Сала, исследователь National Geographic и основатель Pristine Seas, подвел итоги третьей Конференции ООН по океану (UNOC3) в Ницце, которая завершилась вчера (13 июня).

Сала раскритиковал принимающую страну Францию ​​за то, что она упала на последнем препятствии. «Я ожидал, что на Конференции ООН по океану я услышу, как многие политики говорят о том, как важно делать то, что они сделали «Но это сделано — и мои ожидания оправдались», — сказал он.

«Несколько правительств внесли реальные изменения в водные ресурсы, особенно те, которые создали новые высоко или полностью защищенные морские зоны. Однако принимающая страна Франция упустила эпическую возможность возглавить сохранение океана.

«Это был момент для Франции, но вместо того, чтобы произвести фурор, ее лидеры продолжали разрешать донное траление в районах океана, отведенных под защиту».

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и следовало ожидать, воспринял UNOC3 несколько иначе. Он выразил оптимизм относительно прогресса, достигнутого в деле защиты океанов, и того факта, что в конференции примут участие около 50 мировых лидеров, по сравнению с 20 на UNOC2 в Лиссабоне в 2022 году (первая конференция по океану прошла в США в 2017 году).

Президент Франции Эмануэль Макрон в UNOC

Макрон подчеркнул предстоящую ратификацию давно обсуждаемого Договор об открытом море как «историческую веху». Договор, направленный на защиту морского биоразнообразия в международных водах, получил достаточную поддержку, чтобы вступить в силу с начала 2026 года, сказал он, представляя собой первую международную структуру для регулирования и управления открытым морем.

Пятьдесят одна страна уже ратифицировала договор, еще 15 стран взяли на себя обязательство сделать это, а для его вступления в силу требуется всего 60 подписей.

Макрон также подчеркнул важность многостороннего сотрудничества и необходимость моратория на глубоководную добычу полезных ископаемых, которую он назвал «бешеным безумием».

По словам Салы, объявление о создании новых морских охраняемых территорий (МОР), приуроченное к конференции, приветствовалось, однако цифры лишь подчеркивают ограниченность международных амбиций.

«Эти национальные морские парки помогут нам приблизиться к цели защиты 30% океана к 2030 году», — сказал он. «Единственная проблема в том, что мы не можем приблизиться к 30×30. Мы должны гнаться. Нам нужно создавать 85 новых МОР ежедневно, чтобы достичь этой цели, и эти заповедники должны строго охраняться».

Эта фигура появились в исследовании опубликовано незадолго до конференции компанией Dynamic Planet и National Geographic Нетронутые моря.

Согласно отчету, чтобы заполнить пробел между нынешними 8% мирового океана, находящимися под какой-либо защитой, и 30%, необходимо будет создать около 190,000 300 небольших МОР только в прибрежных районах, а также еще XNUMX крупных МОР в отдаленных морских районах.

Шаги вперед

На третьей конференции UNOC было достигнуто общее согласие об увеличении числа охраняемых территорий примерно на треть, что позволит увеличить глобальный охват до оценочных 3%.

Самоа объявила о девяти новых полностью защищенных МОР, охватывающих 36,000 XNUMX кв. км океана. Ранее в этом году Маршалловы острова уже объявили атоллы Бикар и Бокак национальными морскими заповедниками, первыми в стране.

Французская Полинезия обязалась защищать около 23% своих вод, включая две новые особо охраняемые морские охраняемые территории вблизи островов Общества и Гамбье, где будут запрещены все виды добывающей деятельности, такие как рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Дайвинг в одном из девяти новых морских заповедников Самоа (Джо Лепор / Институт Уэйтта)

Колумбия объявила о защите двух удаленных коралловых рифов в Карибском море, которые известны своей разнообразной морской жизнью. Ее новый MPA Serranilla & Bajo Nuevo охватывает площадь 3,800 кв. км.

Танзания выделила две новые морские охраняемые территории в богатых биоразнообразием водах у острова Пемба, общая площадь которых составляет около 1,300 кв. км, включая коралловые рифы, морские водоросли, мангровые заросли и находящиеся под угрозой исчезновения места обитания акул и скатов.

На конференции Греция и Испания объявили о защите четверти своих национальных вод, а Бразилия объявила о создании дополнительных МОР.

MPA Серранилья и Бахо-Нуэво в Колумбии

Коалиция стран, призывающих к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых, выросла с 34 до 37, причем даже не подписавшие соглашение страны, такие как Китай, выразили свое несогласие с нерегулируемой добычей полезных ископаемых на морском дне. В конце апреля президент США Дональд Трамп, который не присутствовал на конференции, нарушил международные ряды, подписав указ об ускорении глубоководной добычи полезных ископаемых.

Тем временем 95 стран, включая всех членов ЕС, выпустили совместную декларацию в поддержку глобальной цели по сокращению производства и использования пластика. Декларация также призвала к экодизайну, запретам на вредные пластики и финансовому механизму поддержки внедрения.

Флагманы восстановления мира

ООН назвала свои первые «Флагманы восстановления мира», направленные на восстановление почти 5 миллионов гектаров морских экосистем в Азии, Африке и Америке. Проекты включают восстановление коралловых рифов в Мозамбикском проливе и восстановление островов в Мексике.

Обязательства Великобритании на конференции включали в себя внесение законопроекта о ратификации Договора об открытом море, выделение 4 млн фунтов стерлингов Глобальному фонду коралловых рифов, выделение 2.8 млн фунтов стерлингов на помощь малым островным государствам в построении устойчивой «голубой экономики» и поддержку сохранения акул и скатов.

Великобритания также начала трехмесячные консультации по запрету донного траления в 41 охраняемой морской зоне площадью 30,000 XNUMX кв. км.

«Если на этой неделе Конференция ООН по океану и вынесет хоть одно послание, то оно должно быть следующим: охраняемые морские территории, где разрешена такая вредоносная деятельность, как промышленное рыболовство, защищены лишь номинально», — сказал Энрик Сала.

«Наука показывает нам, что мы получаем наибольшую пользу для продовольственной безопасности, биоразнообразия и климата от МОР, когда они строго охраняются и контролируются. Защита не может быть необязательной».

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