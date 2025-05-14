Проект Монти Холлса Big Blue Bag в процессе реализации

Известный дайвер, защитник морской среды и телеведущий Монти Холлс является лицом и основателем нового гражданского научного проекта, призванного привлечь больше людей к сбору данных о состоянии морской среды.

Его инициатива Big Blue Bag основана на четырех протоколах сохранения, при этом каждый мешок содержит все необходимое для проведения четырех основных процедур отбора проб.

Протоколы позволяют волонтерам всех возрастов собирать информацию о загрязнении микропластиком, биоразнообразии видов, температуре воды и прибрежном мусоре. Затем данные загружаются в глобальную базу данных с открытым доступом через специализированное приложение Coreo.

Инициатива Big Blue Bag рассчитана на волонтеров всех возрастов.

Для финансирования проекта Холлс заключил партнерское соглашение с Фонд HX, благотворительное подразделение глобального оператора экспедиционных круизов HX Expeditions. С этого лета на каждом из пяти кораблей HX будет находиться Big Blue Bag, что позволит гостям принять участие в проекте в более чем 250 направлениях, включая Северный и Южный полюса.

Фонд HX Foundation, который, как сообщается, пожертвовал более 1.68 млн евро на природоохранные цели с момента своего основания в 2015 году, предоставил финансирование для запуска инициативы Big Blue Bag с разработкой приложения Coreo и производством 50 кобрендовых сумок Big Blue Bag, которые раздаются бесплатно. Остров Мэн и RED Paddleboards также спонсируют проект.

Простая для понимания наука

«Цель этой инициативы — вдохновлять и обучать людей, особенно молодое поколение, чтобы они могли активно участвовать в решении проблем морской среды», — говорит Холлс.

" Большая синяя сумка предлагает практическую и простую в использовании науку, которая может повлиять на решение морских и экологических проблем, которые негативно влияют на наши реки, водные пути и прибрежные зоны. Мы рады дать старт этой инициативе и дать людям возможность действовать и вносить изменения».

«Одной из задач нашего фонда является поддержка проектов, которые помогают информировать и повышать осведомленность о наших жизненно важных, но уязвимых экосистемах», — говорит Гебхард Райнер, генеральный директор HX и президент HX Foundation (на фото выше с Монти Холлсом).

Проект был запущен в Сторновее.

«Такие инициативы, как Big Blue Bag, являются мощным инструментом как для образования, так и для действий — мы считаем, что сила заключается в том, чтобы заставить людей действовать и быть активными. Это устраняет барьеры и вдохновляет людей на то, чтобы оказывать значимое влияние».

Инициатива стартовала в Сторновее на пляже Гарри с уборки пляжа в сотрудничестве с экологической благотворительной организацией. Чистое побережье Внешних Гебридских островов. Ее председатель Джанет Маршалл сказала: «Мы в восторге от того, что стали первой группой, которая получит Big Blue Bag. На наших островах находятся одни из самых красивых пляжей в мире, и наши замечательные волонтеры очень усердно работают, чтобы они такими оставались.

«Благодаря Big Blue Bag у нас есть доступные инструменты для поиска и распространения большего количества данных об экологических последствиях попадания пластика на наши берега, а также для внесения еще больших изменений».

Школы Великобритании, общественные и природоохранные организации приглашаются подавать заявки уже сейчас один из 50 бесплатных больших синих мешков пожертвовано фондом HX.

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