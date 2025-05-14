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Проект Монти Холлса Big Blue Bag в процессе реализации

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Монти Холлс с большой синей сумкой
Монти Холлс с большой синей сумкой

Известный дайвер, защитник морской среды и телеведущий Монти Холлс является лицом и основателем нового гражданского научного проекта, призванного привлечь больше людей к сбору данных о состоянии морской среды.

Его инициатива Big Blue Bag основана на четырех протоколах сохранения, при этом каждый мешок содержит все необходимое для проведения четырех основных процедур отбора проб.

Протоколы позволяют волонтерам всех возрастов собирать информацию о загрязнении микропластиком, биоразнообразии видов, температуре воды и прибрежном мусоре. Затем данные загружаются в глобальную базу данных с открытым доступом через специализированное приложение Coreo.

Инициатива Big Blue Bag рассчитана на волонтеров всех возрастов.
Инициатива Big Blue Bag рассчитана на волонтеров всех возрастов.

Для финансирования проекта Холлс заключил партнерское соглашение с Фонд HX, благотворительное подразделение глобального оператора экспедиционных круизов HX Expeditions. С этого лета на каждом из пяти кораблей HX будет находиться Big Blue Bag, что позволит гостям принять участие в проекте в более чем 250 направлениях, включая Северный и Южный полюса.

Фонд HX Foundation, который, как сообщается, пожертвовал более 1.68 млн евро на природоохранные цели с момента своего основания в 2015 году, предоставил финансирование для запуска инициативы Big Blue Bag с разработкой приложения Coreo и производством 50 кобрендовых сумок Big Blue Bag, которые раздаются бесплатно. Остров Мэн и RED Paddleboards также спонсируют проект.

Простая для понимания наука

«Цель этой инициативы — вдохновлять и обучать людей, особенно молодое поколение, чтобы они могли активно участвовать в решении проблем морской среды», — говорит Холлс. 

" Большая синяя сумка предлагает практическую и простую в использовании науку, которая может повлиять на решение морских и экологических проблем, которые негативно влияют на наши реки, водные пути и прибрежные зоны. Мы рады дать старт этой инициативе и дать людям возможность действовать и вносить изменения».

«Одной из задач нашего фонда является поддержка проектов, которые помогают информировать и повышать осведомленность о наших жизненно важных, но уязвимых экосистемах», — говорит Гебхард Райнер, генеральный директор HX и президент HX Foundation (на фото выше с Монти Холлсом). 

Проект был запущен в Сторновее.
Проект был запущен в Сторновее.

«Такие инициативы, как Big Blue Bag, являются мощным инструментом как для образования, так и для действий — мы считаем, что сила заключается в том, чтобы заставить людей действовать и быть активными. Это устраняет барьеры и вдохновляет людей на то, чтобы оказывать значимое влияние».

Инициатива стартовала в Сторновее на пляже Гарри с уборки пляжа в сотрудничестве с экологической благотворительной организацией. Чистое побережье Внешних Гебридских островов. Ее председатель Джанет Маршалл сказала: «Мы в восторге от того, что стали первой группой, которая получит Big Blue Bag. На наших островах находятся одни из самых красивых пляжей в мире, и наши замечательные волонтеры очень усердно работают, чтобы они такими оставались. 

«Благодаря Big Blue Bag у нас есть доступные инструменты для поиска и распространения большего количества данных об экологических последствиях попадания пластика на наши берега, а также для внесения еще больших изменений».

Школы Великобритании, общественные и природоохранные организации приглашаются подавать заявки уже сейчас один из 50 бесплатных больших синих мешков пожертвовано фондом HX.

Также в Дивернете: МОНТИ ХОЛЛС СОТРУДНИЧАЕТ С HX В ПРОЕКТЕ BIG BLUE BAG, МОРСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКОЛЕНИЯ МОНТИ ХОЛЛСА: ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ СОХРАНЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, МОНТИ ХОЛЛС СПАСАЛ ВЫБРОСИВШЕГОСЯ ДЕЛЬФИНА

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как оснастить баллоны. Знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что нужно купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете показать, как оснащаются сайдмаунт-баллоны и декомпрессионные/стейдж-баллоны? Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@jaketarren
#askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и мне сложно найти понятный пример того, как оснащать баки. Я знаю, что это будет рассмотрено в обучении, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина сайдмаунта.

Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны?

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

@martink72 #askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или одноцилиндровому баллону, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и затенять его. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительных новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Оставайтесь с нами на связи. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания с аквалангом вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание с аквалангом? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark Как прикрепить мигающий фонарь к моему двух- или однобаллонному фонарю, чтобы мой приятель мог видеть/находить меня даже в условиях плохой видимости или ночью? Типичный шнурок на таких штуках всегда позволяет свету падать вниз и загораживать его.
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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
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✅ О журнале Scuba Diver.

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

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