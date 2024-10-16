Познакомьтесь со Стивом Бэкшеллом — одним из многих призов Bite-Back!

Призы стоимостью 10,000 5 фунтов стерлингов, включая встречи со знаменитостями, продукцию и обучение, можно выиграть, потратив 20 фунтов стерлингов в онлайн-розыгрыше в честь XNUMX-летия Bite-Back Shark & ​​Marine Conservation.

По словам британской благотворительной организации, розыгрыш призов, который продлится с сегодняшнего дня и до 28 ноября 2024 года, поможет собрать необходимые средства для защиты акул в будущем.

Список призов возглавляют возможность провести время с телеведущим о дикой природе Стивом Бэкшеллом, тренировка с любителем экстремальных приключений Альдо Кейном, сплав на байдарках с экспертом по бурной воде и дайвером Сэлом Монтгомери и звонок по Zoom со знаменитой «заклинательницей акул» Кристиной Зенато.

«Некоторые из самых уважаемых компаний в индустрии дайвинга и подводного плавания поспешили поддержать благотворительную организацию, предложив потрясающие призы, благодаря которым билет стоимостью 5 фунтов стерлингов становится не просто развлечением», — сообщает Bite-Back.

Речь идет о таких организациях, как Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving и Blue Shark Snorkel, которые пожертвовали призы в виде впечатлений, в то время как известный фотограф Алекс Мастард пожертвовал отпечаток, а художники Скотт Глид и Оливье Леже подарили скульптуру и иллюстрацию, чтобы помочь увеличить фонд сбора средств.

Fourth Element пожертвовал снаряжение Ocean Positive, а часовая компания Nodus из Лос-Анджелеса предоставила часы для дайвинга. Благотворительная организация также предлагает 5-звездочное проживание в отеле Bankside в Лондоне и семейный визит в сафари-парк Longleat Safari Park среди множества призов.

«Мы были ошеломлены поддержкой компаний и частных лиц, которыми мы по-настоящему восхищаемся и которые поддерживали нас на протяжении нашего 20-летнего пути, и мы искренне благодарны им всем», — сказал директор кампании Bite-Back Грэм Бакингем.

«Хотя мы невероятно гордимся нашими достижениями за последние два десятилетия — и мы невероятно взволнованы следующей главой — этот розыгрыш призов не является тщеславным проектом. Он представляет собой реальный спасательный круг для нашей работы и важные достижения в глобальной защите акул.

«Поэтому мы надеемся, что дайверы, дайвинг-клубы и даже охотники за скидками приобретут билеты, чтобы обеспечить этому мероприятию огромный успех».

Благотворительная организация надеется запустить новаторскую кампанию по привлечению общественности и увеличению поддержки защиты акул по всему миру, а собранные средства пойдут на эту цель.

Чтобы принять участие в конкурсе, посетите Веб-сайт Bite-Back. Лауреаты премии будут объявлены 1 декабря 2024 года.

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