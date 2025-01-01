Кавалер ордена Британской империи для дайвера-защитника окружающей среды Каннингема

Еще одно имя, связанное с подводным миром, в списке почетных гостей на Новый год 2025 года, учрежденном королем, — аквалангист Эмили Каннингем, которая была удостоена звания MBE за заслуги в деле сохранения морской среды и прибрежных сообществ.

Морской биолог из Стаффордшира сыграл видную роль в сохранении океана как в Великобритании, так и за рубежом «от Антарктиды до Амазонки».

Она руководила разработкой двух новаторских проектов по сохранению прибрежной зоны, обеспечив более 5 млн фунтов стерлингов финансирования; входила в совет Общества охраны морской среды; руководила национальной программой дайвинг-исследований, которая способствовала созданию зон охраны морской среды в Англии.

В 2020 году она была названа Глобальный лидер в области охраны окружающей среды в возрасте до 30 лет, а в 2023 году выиграл Премия Великобритании «Женщины будущего».

В конце 2024 года имя Каннингема также было включено в отчет ENDS. Список мощности из 100 британских специалистов в области охраны окружающей среды, оказавших наибольшее влияние за последние два года, «по мнению коллег, клиентов и конкурентов».

Наблюдение за дельфинами в Северном Уэльсе (доктор Дэниел Мур)

«Я научился нырять, когда учился в университете в 2008 году, и это открыло мне глаза на чудеса подводного мира, особенно на удивительную жизнь в британских морях», — говорит Каннингем. «Именно этот опыт привел меня к желанию защищать и сохранять морскую фауну Великобритании».

«Охрана морской среды — это больше, чем просто моя работа — это моя жизнь, страсть и миссия на протяжении более 20 лет. Это может быть трудной и неблагодарной задачей, учитывая масштаб проблем, с которыми сталкивается наш океан, поэтому признание таким образом имеет огромное значение!

«Сообщество дайверов действительно особенное, и мне нравится быть его частью», — добавляет Каннингем, чьи проекты, запланированные на 2025 год, подробно описаны на Instagram, Facebook и ее веб-сайт.

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