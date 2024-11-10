16-летняя борьба местных жителей окупилась благодаря MPA

После 16 лет кампаний местные сообщества на севере Пуэрто-Рико наконец достигли своей цели — создания новой охраняемой морской территории (MPA) площадью более 200 кв. км.

Подводные сады Вега-Баха и Манати состоят из прибрежных коралловых рифов, мангровых зарослей и зарослей морской травы, которые являются средой обитания более 14 исчезающих видов, включая большого карибского ламантина.

В этом районе также развито мелкое рыболовство и экотуризм, и местные жители надеются, что этот шаг позволит водам оставаться процветающим источником продовольствия и дохода для местных семей на протяжении поколений.

Желтый люциан (WCS © JP Zegarra)

«Это победа для людей», — сказал Рикардо Лауреано из Vegabajeños Promoting Sustainable Environmental Development (VIDAS). «Эти экосистемы питают нас и поддерживают наше качество жизни. Потребовалось 16 лет упорной работы, начиная с 2007 года, чтобы достичь этого.

«На протяжении многих лет мы объединяли соседей, стучались в двери и привлекали местных и национальных лидеров, чтобы подчеркнуть острую необходимость защиты этого заповедника».

Карта охраняемой природной территории «Подводные сады» у северного побережья Пуэрто-Рико (WCS)

Движение за сохранение природы возглавила коалиция экологических групп под руководством VIDAS и при поддержке международных партнеров, таких как Общество охраны дикой природы (WCS), базирующийся в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.

С 2018 года WCS сотрудничает с Карибским биологическим коридором (CBC), межправительственной платформой, охватывающей страны Больших Антильских островов, в целях содействия сохранению морской среды в регионе.

Следующим шагом станет разработка плана совместного управления MPA: «Мы мечтаем, чтобы Jardines совместно управлялся людьми, которые знают его лучше всего, — местными сообществами», — сказала Мариэла Деклет-Перес, лидер Потомки, объединенные за природу, адаптацию и устойчивое развитие (ДУНАС).

Перевернутая медуза Кассиопея (Лоренцо Миттига / Ocean Image Bank)

«Мы стремимся создать соглашения о совместном управлении, которые сбалансируют устойчивое использование ресурсов, сохранение, исследования и экотуризм. Это займет время, но мы стремимся поддерживать VIDAS и наших местных партнеров, чтобы обеспечить долгосрочный успех».

«Другим прибрежным сообществам по всему миру наше послание ясно: никогда не прекращайте бороться за свои экосистемы», — говорит Лауреано.

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