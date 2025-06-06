Личиночная поддержка больных коралловых рифов острова Бонэйр

Фонд восстановления рифов Бонайре (RRFB) утверждает, что в ходе операции по восстановлению кораллов у острова Бонайре, популярного среди дайверов на юге Карибского моря, ему удалось вырастить более 236,000 XNUMX генетически уникальных личинок кораллов с помощью временной лаборатории.

Сотрудники и волонтеры воспользовались нерестом кораллов-мозговиков, который наблюдался на четырех участках мониторинга на острове Бонайре, а выращенные кораллы будут пересажены обратно на истощенные рифы.

По словам эксперта, это достижение представляет собой «луч надежды». РРФБпосле двух лет беспрецедентного обесцвечивания кораллов и SCTLD (болезни потери тканей каменных кораллов), которая, по словам экспертов, поставила многие виды кораллов на грань исчезновения.

Лола Сальвадор из RRFB показывает дайверу, как чистить коралловое дерево в своем коралловом питомнике South Klein, с дайвером Toucan Diving во время недавнего мероприятия организации ReeFiesta (Макс Рувенхорст)

По данным организации, поскольку здоровых колоний осталось меньше, а многие из них теперь слишком далеко друг от друга, чтобы размножаться естественным образом, шансы на оплодотворение в дикой природе резко упали.

Это сделало содействие половому размножению кораллов важнейшим инструментом повышения устойчивости и сохранения генетического разнообразия, а исследования показывают, что молодые кораллы, полученные таким образом, обладают высокой устойчивостью к тепловому стрессу.

«Каждый нерест — это важнейшая и уникальная возможность повысить генетическое разнообразие сокращающихся популяций кораллов на острове Бонэйр, а с этим разнообразием повышается и устойчивость», — говорит научный сотрудник RRFB Санне Туйтен.

Сотрудник RRFB по науке Санне Туйтен подсчитывает эмбрионы кораллов в чашках Петри, чтобы оценить успешность оплодотворения.

По данным RRFB, целенаправленное разведение может стимулировать круглогодичные усилия по восстановлению и значительно ускорить естественное восстановление. В настоящее время RRFB планирует продолжить подобную работу с находящимися под угрозой исчезновения видами, такими как столбчатый, лосерогий, оленерогий и другие мозговые кораллы.

По словам RRFB, при поддержке 16 партнеров-дайвинг-операторов по всему острову и команды волонтеров на сегодняшний день им удалось пересадить обратно на риф более 65,000 13,000 кораллов на площади более XNUMX XNUMX кв. м.

Программа по разведению кораллов была разработана в сотрудничестве с организацией по восстановлению рифов SECORE International при поддержке как местного, так и голландского правительств.

Крошечные личинки кораллов светятся зеленым под ультрафиолетовым светом, когда они оседают на звездообразных посевных устройствах — инструменте, используемом для поощрения расселения молодых личинок кораллов на рифе.

ReeFiesta привлекает толпы

Тем временем, 200 июня более 1 человек собрались на седьмом ежегодном мероприятии ReeFiesta, организованном RRFB и посвященном Всемирному дню осведомленности о рифах.

Мероприятие включало в себя подводные погружения с аквалангом для восстановления кораллов и экскурсии с маской и трубкой в ​​13 местах питомников вокруг островов Бонэйр и Малый Бонэйр, а также презентацию работы RRFB, которую провели инструкторы из партнерских дайвинг-центров, и вечернее общественное мероприятие.

Команда RRFB на ReeFiesta (Макс Рувенхорст)

Дайверы, любители снорклинга и персонал Buddy Dive Resort (Джулиан Беккари)

«Было очень приятно видеть поддержку, энтузиазм и общую цель всех участников ReeFiesta в этом году», — сказал специалист по восстановлению рифов RRFB Перри Раппапорт.

«Мы особенно благодарны нашим партнерам из дайвинг-центров, спонсорам и всем, кто присоединился к нам в воде — именно они стали причиной такого успеха мероприятия в этом году!»

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