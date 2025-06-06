Личиночная поддержка больных коралловых рифов острова Бонэйр

Фонд восстановления рифов Бонайре (RRFB) утверждает, что в ходе операции по восстановлению кораллов у острова Бонайре, популярного среди дайверов на юге Карибского моря, ему удалось вырастить более 236,000 XNUMX генетически уникальных личинок кораллов с помощью временной лаборатории.
Сотрудники и волонтеры воспользовались нерестом кораллов-мозговиков, который наблюдался на четырех участках мониторинга на острове Бонайре, а выращенные кораллы будут пересажены обратно на истощенные рифы.
По словам эксперта, это достижение представляет собой «луч надежды». РРФБпосле двух лет беспрецедентного обесцвечивания кораллов и SCTLD (болезни потери тканей каменных кораллов), которая, по словам экспертов, поставила многие виды кораллов на грань исчезновения.
По данным организации, поскольку здоровых колоний осталось меньше, а многие из них теперь слишком далеко друг от друга, чтобы размножаться естественным образом, шансы на оплодотворение в дикой природе резко упали.
Это сделало содействие половому размножению кораллов важнейшим инструментом повышения устойчивости и сохранения генетического разнообразия, а исследования показывают, что молодые кораллы, полученные таким образом, обладают высокой устойчивостью к тепловому стрессу.
«Каждый нерест — это важнейшая и уникальная возможность повысить генетическое разнообразие сокращающихся популяций кораллов на острове Бонэйр, а с этим разнообразием повышается и устойчивость», — говорит научный сотрудник RRFB Санне Туйтен.
По данным RRFB, целенаправленное разведение может стимулировать круглогодичные усилия по восстановлению и значительно ускорить естественное восстановление. В настоящее время RRFB планирует продолжить подобную работу с находящимися под угрозой исчезновения видами, такими как столбчатый, лосерогий, оленерогий и другие мозговые кораллы.
По словам RRFB, при поддержке 16 партнеров-дайвинг-операторов по всему острову и команды волонтеров на сегодняшний день им удалось пересадить обратно на риф более 65,000 13,000 кораллов на площади более XNUMX XNUMX кв. м.
Программа по разведению кораллов была разработана в сотрудничестве с организацией по восстановлению рифов SECORE International при поддержке как местного, так и голландского правительств.
ReeFiesta привлекает толпы
Тем временем, 200 июня более 1 человек собрались на седьмом ежегодном мероприятии ReeFiesta, организованном RRFB и посвященном Всемирному дню осведомленности о рифах.
Мероприятие включало в себя подводные погружения с аквалангом для восстановления кораллов и экскурсии с маской и трубкой в 13 местах питомников вокруг островов Бонэйр и Малый Бонэйр, а также презентацию работы RRFB, которую провели инструкторы из партнерских дайвинг-центров, и вечернее общественное мероприятие.
«Было очень приятно видеть поддержку, энтузиазм и общую цель всех участников ReeFiesta в этом году», — сказал специалист по восстановлению рифов RRFB Перри Раппапорт.
«Мы особенно благодарны нашим партнерам из дайвинг-центров, спонсорам и всем, кто присоединился к нам в воде — именно они стали причиной такого успеха мероприятия в этом году!»
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