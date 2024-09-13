Как дайверы могут поддержать Всемирный день мант

Всемирный день мант, созданный в честь больших скатов, которых так любят видеть дайверы, и для повышения осведомленности об опасностях, с которыми они сталкиваются, возвращается во вторник, 17 сентября, и британская благотворительная организация Manta Trust заявляет, что хочет сделать мант трендом #worldmantaday

Тема 2024 года — «Сила повествования», — говорится в заявлении фонда. «Мы считаем, что каждый анекдот рисует картину, каждая история находит отклик, и каждое повествование может отражать настоятельный призыв о защите великолепных мант мира.

«Истории могут вдохновлять людей по всему миру, делая невидимое видимым, а негативное позитивным, превращая страх в удивление, а невежество в понимание… Каждая история имеет значение — давайте позволим им быть услышанными!»

Рифовые манты на Мальдивах (Саймон Хилборн)

Манта Траст сотрудничает с Океаническая культура жизни провести часовой семинар по повествованию о сохранении природы и интерактивную сессию вопросов и ответов с экспертами Жасмин Корбетт и Франческой Пейдж. Вопросы можно направлять заранее по адресу info@mantatrust.org.

Первоначально запланированное как мероприятие на Facebook на 11 сентября, семинар теперь перенесен на 6:13 по британскому летнему времени сегодня (XNUMX сентября) Zoom.

Тем временем, визуальные истории от команд по сохранению мант можно посмотреть на сайте Manta Trust. YouTube Channel, который несет короткие видео серии из Эквадора, Макунуду Мальдивы, Северных Мальдив, Карибского бассейна и Новой Зеландии.

Новая коллекция загружаемых ресурсов, включая посты и постеры в социальных сетях, доступна на сайте Сайт Всемирного дня мант для распространения на личных и проектных платформах социальных сетей или для продвижения в общественных местах в преддверии и в течение самого дня.

Помимо посещения семинара по повествованию об охране природы, Manta Trust предлагает еще пять способов принять участие в сохранении мант: 1. Отправьте исследовательским группам фотографии скатов-мант 2. Поделитесь любимыми фотографиями и видео с мантами в социальных сетях. 3. Сократите потребление морепродуктов и употребляйте в пищу только те виды, которые получены устойчивым путем. 4 Поддержите благотворительные организации, занимающиеся защитой скатов манта, такие как Манта Траст и исследовательские группы 5. Будьте ответственным туристом и соблюдайте местные правила поведения, если вы плаваете или ныряете с мантами.

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