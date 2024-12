Домой на Рождество: датчане освобождают Пола Уотсона

Капитан Пол Уотсон едет домой на Рождество — ветеран движения против китобойного промысла был освобожден после пяти месяцев, проведенных в тюрьме, пока Дания рассматривала запрос Японии об экстрадиции.

Новость о том, что Дания окончательно отклонила требования Японии, появилась вчера (17 декабря) и означает, что Уотсону, которому исполнилось 74 года во время содержания под стражей недалеко от где он был арестован в Нууке, Гренландия, сможет провести праздничный сезон со своей семьей во Франции.

«Это решение знаменует собой значительную победу в борьбе за права человека, защиту окружающей среды и антикитобойное движение», — заявили в Фонд капитана Пола Уотсона (CPWF), которая с лета ведет активную кампанию за освобождение своего основателя. Ее петиция с этой целью превысила 125,000 XNUMX подписей и привлекла широкую поддержку знаменитостей.

Министерство юстиции Дании сообщило BBC, что при принятии решения оно приняло во внимание время, прошедшее с момента совершения предполагаемых преступлений, а также пять месяцев, которые Уотсон уже провел под стражей.

«Иногда, чтобы доказать свою точку зрения, необходимо сесть в тюрьму», — сказал Уотсон, выходя на свободу. «Каждая ситуация предоставляет возможность, и это был еще один шанс привлечь внимание всего мира к незаконному китобойному промыслу Японии в заповеднике Южного океана. Если бы меня отправили в Японию, я бы, возможно, никогда не вернулся домой. Я рад, что этого не произошло».

По данным CPWF, Уотсон был задержан по политически мотивированным обвинениям без тщательного изучения доказательств, и организация призвала к реформированию международных правоохранительных механизмов.

Враждебные столкновения

Арест Уотсона 21 июля был основан на уведомлении Интерпола 14-летней давности из Японии, которое было получено в результате враждебных столкновений между Уотсоном и его предвыборной командой и японскими китобойными бригадами во время съемок фильма Китовые войны Телесериал для Animal Planet в антарктических морях.

На момент ареста канадско-американский активист направлялся в Тихий океан на судне CPWF. Джон Пол Дежория выполнял миссию по борьбе с китобойным промыслом, останавливаясь в Гренландии только для дозаправки.

О его местонахождении стало известно Дании от полиции Фарерских островов, которые, наряду с Японией, Норвегией и Исландией, являются одними из немногих стран, где в XXI веке по-прежнему ведется охота на китов.

Датская полиция отслеживала судно от Дублина до Гренландии, автономной территории Дании, прежде чем вмешаться и произвести арест. В конце сентября японская береговая охрана отправила в Данию офицера, чтобы лично потребовать экстрадиции Уотсона, согласно данным фонда.

Капитан Пол Уотсон (CPWF)

Непоколебимый в своей миссии

“Captain Watson’s detainment has shone a spotlight on the ongoing вопрос of illegal Japanese whaling,” says the CPWF. “Despite international treaties and regulations, Japan has resumed high-seas whaling with the construction of the Кангеи Мару, a $47 million factory-processing vessel launched in May to target threatened плавник whales.”

«С возвращением капитана Уотсона мы более чем когда-либо мотивированы продолжать борьбу за наши океаны и гарантировать, что наша миссия останется сильной», — заявил генеральный директор фонда Омар Тодд, присутствовавший при освобождении своего соучредителя.

«Освобождение капитана Уотсона является свидетельством приверженности тех, кто выступает за окружающую среду. Возвращаясь к своей семье, друзьям и сторонникам, он остается твердым в своей миссии по защите морской жизни».

Уотсон был одним из основателей и директором Greenpeace. В 1977 году он ушел, чтобы основать Sea Shepherd Conservation Society, которое он, в свою очередь, покинул в 2022 году, чтобы основать CPWF вместе с Тоддом.

Он был назван одним из 20 лучших героев-экологов 20-го века. Время в 2000 году и введен в Зал славы прав животных США в Вашингтоне два года спустя. В 2012 году он стал всего лишь вторым человеком, после Жака Кусто, удостоенным премии Жюля Верна, присуждаемой защитникам окружающей среды и искателям приключений.

Неудача для китов в Исландии

Unwelcome news for Watson while he remained under lock and key came on 6 December as Iceland’s acting fisheries minister Bjarni Benediktsson granted two whaling licences for the next five years, authorising the Christian Loftsson-owned Hvalur and Tjaldtangi companies to hunt endangered плавник and minke whales respectively.

«Коррумпированное временное правительство Исландии больше заботится о возвращении политических услуг, оплаченных кровавыми деньгами Кристиана Лофтссона, чем о защите исчезающих видов в мировом океане и соблюдении международных законов о защите морских млекопитающих», — заявил директор кампаний CPWF Локи Маклин.

«Этим летом мы будем там, чтобы положить конец машине смерти китообразных Хвалура в Северной Атлантике».

