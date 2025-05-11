Жесткий фильм Аттенборо осуждает траление MPA

Экологи призывают общественность поддержать послание нового остросюжетного художественного фильма Океан с Дэвидом Аттенборо, который только что вышел в мировой прокат и также транслируется на Disney+, National Geographic и Hulu.

Удивительные кадры, демонстрирующие уничтожение морской жизни и самого дна океана в результате донного траления, показанные в трейлере документального фильма, уже получили широкое распространение. онлайн.

По словам создателей фильма, тралы-бульдозеры прочесывают места обитания на морском дне, поднимая ил, высвобождая углерод и беспорядочно выкапывая морскую жизнь. Они надеются, что демонстрация этих разрушений в кадрах высокой четкости вдохновит зрителей на действия.

«Трудно представить себе более расточительный способ ловли рыбы», — говорит в фильме 99-летний Аттенборо. «Донное траление по-прежнему разрешено во многих так называемых морских охраняемых районах [MPA] по всему миру, и, что, возможно, еще более удивительно, оно субсидируется правительствами. Очень немногие места защищены от этого — в том числе почти нигде в моей собственной стране».

Линии, видимые из космоса

В отчете Oceana UK говорится, что только на отечественных морских охраняемых территориях в 33,000 году было проведено более 2023 XNUMX часов донного траления.

По данным Национального географического общества, во всем мире ежегодно траловым методом прочесывается территория, почти равная по размеру тропическим лесам Амазонки, причем одни и те же участки морского дна прочесываются неоднократно. Нетронутые моря, добавив, что линии, оставленные на морском дне в результате донного траления, можно увидеть из космоса.

Исследование в Природа установлено, что ежегодные выбросы углекислого газа, образующиеся в результате донного траления, имеют масштаб, аналогичный годовому выбросу CO 2 из мировой авиации. Другое исследование в Границы морской науки пришли к выводу, что более половины CO 2 добытый в результате донного траления, достигнет атмосферы Земли в течение девяти лет.

Это отражено в недавнем исследовании, измеряющем полную экономическую стоимость донного траления в европейских водах (ЕС, Великобритания, Норвегия и Исландия). Это показывает, что эта практика обходится обществу почти в 11 миллиардов евро в год. Она может создавать рабочие места, обеспечивать продовольствием и приносить доход, но общие затраты намного превышают выгоды, согласно отчету.

Океан с Дэвидом Аттенборо, бейтбол (Дуг Андерсон ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Ocean Аттенборо также подчеркивает бедственное положение таких видов, как акулы, киты и криль, подчеркивая необходимость защиты почти трети мирового океана, чтобы обеспечить восстановление после чрезмерного вылова рыбы и разрушения среды обитания.

Однако фильм приобретает более позитивный тон, когда в нем освещаются истории успеха, в которых морские экосистемы восстанавливались, когда им предоставлялась возможность благодаря коллективным действиям.

Примерами могут служить восстановление лесов водорослей в Калифорния и восстановление популяции китов после международных запретов на китобойный промысел.

«Объединяющий клич»

Гринпис описал Ocean как «боевой клич» перед Конференцией ООН по океану 2025 года, которая начнется в Ницце 9 июня. Они и другие активисты по защите окружающей среды, такие как Фонд Blue Marine призывают правительства продемонстрировать свою приверженность искоренению «экологического вандализма» путем введения эффективных запретов на донное траление в морских охраняемых зонах.

Компания Blue Marine сообщает, что только что провела опрос, который показал «подавляющую» общественную поддержку запрета траления в морских охраняемых зонах, и надеется, что OceanНаглядные сцены разрушения морского дна помогут поднять волну общественного мнения.

«Сейчас перед нами открывается одна из величайших возможностей нашего времени в области океанологии — запретить донное траление в морских охраняемых зонах Великобритании, большинство из которых по-прежнему подвергаются этому разрушительному методу рыболовства», — заявляет фонд, который начал кампанию совместно с Океания Великобритания и Только один под названием #TheBottomLine.

Они и Greenpeace UK уже написали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, призывая ратифицировать Договор о мировом океане и полностью запретить донный траловый промысел в британских МОР. Как говорит Аттенборо в фильме: «Если мы спасем море, мы спасем наш мир».

Океан с Дэвидом Аттенборо — совместная продукция Silverback Films и Open Planet Studios, снятая Тоби Ноуланом, Китом Шоли и Колином Батфилдом и спродюсированная Ноуланом.

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