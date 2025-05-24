Центры Green Fins вдвое сокращают угрозу рифам Акабы

Зеленый Ласты По словам координатора программы Иордании для дайвинг-центров, фонда Reef-World Foundation, за первые два года ее реализации удалось добиться снижения уровня угрозы, которую их деятельность представляла для коралловых рифов Акабы, на 51%.

Под руководством Управления особой экономической зоны Акаба (ASEZA) успех проекта Green Ласты По данным Reef-World, Иордания демонстрирует, как приверженность правительства и действия отрасли могут быстро преобразовать место для дайвинга.

Одиннадцать дайв-операторов получили статус «Зеленый» Ласты сертификация в Акабе, чтобы продемонстрировать потенциальным клиентам свою приверженность передовым экологическим практикам.

Ключевые показатели, отслеживаемые в ходе ежегодного экологического мониторинга этих операторов Ласты Оценки, как сообщается, включают в себя устранение повреждений от якорей, а также демонстрации и продажи морских животных; сокращение на 69% контактов дайверов с коралловыми рифами; улучшение практики управления отходами на 46%; сокращение на 28% выбросов химических веществ в морскую среду и увеличение на 27% положительного поведения среди дайв-гидов.

Зелёная Ласты Иорданские эксперты (Reef-World)

«Мы гордимся прогрессом, достигнутым Green Ласты «Члены, и это подтверждает важность этой инициативы для нашей повестки дня в области устойчивого развития», — прокомментировал главный комиссар ASEZA Наиф АЛЬ Файез. «Выбирая Green Ласты Операторы и дайверы вносят непосредственный вклад в защиту наших морских сокровищ для будущих поколений, наслаждаясь подводными приключениями мирового класса».

Акабский морской заповедник (AMR), созданный в 2020 году и охватывающий 30% побережья Иордании, недавно был включен в Зеленый список охраняемых территорий МСОП.

«Дайверы все чаще делают выбор в пользу устойчивого развития», — отметил директор по операциям Reef-World Дж. Дж. Джарви. «Акаба теперь предлагает заманчивое предложение — увидеть некоторые из самых устойчивых коралловых рифов в мире, зная, что их посещение способствует защите рифов, а не их деградации».

Джорданс Грин Ласты- одобренными операторами являются Aqaba Sharks Bay Divers, Arab Divers, Bait al-Aqaba Dive Resort, Coral Garden Diving Centre, Deep Blue Dive Centre, Hammerhead Diving Centre, Red Coral Dive Centre, Red Sea Dive Centre, Rio Dive Center Aqaba, Royal Diving Club и Sea Wonders Diving Centre.

Дайверы на уборке (Reef-World)

ASEZA и Фонд Риф-Мир сейчас работаем над расширением Green Ласты программа для включения оставшихся Акабадайвинг-центры и планируют проводить информационные сессии как для местного населения, так и для посетителей, включая мониторинг коралловых рифов и очистные погружения, проводимые гражданами на основе научных данных.

«Дайверы теперь ищут больше, чем просто впечатления; они хотят знать, что их деятельность способствует сохранению наших морских экосистем», — говорит Зеленые плавники Руководитель местной управленческой группы Дом Вышогродский.

«Расширяя Зеленую зону Ласты «Благодаря этой программе мы даем возможность большему количеству предприятий и частных лиц играть активную роль в защите рифов Акабы для будущих поколений».

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