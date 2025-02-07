Графический роман посвящен погружению в призрачную сеть

Короткий графический роман был выпущен организацией Healthy Seas — фондом, деятельность которого направлена ​​на сохранение океана посредством очистных мероприятий, образования и повышения осведомленности.

Он призван подчеркнуть основную миссию организации — борьбу с проблемой морского мусора, уделяя особое внимание сетям для ловли рыбы-призраков, — и ориентироваться на молодежную аудиторию.

Нить Ариадны: Истории из глубин, который можно прочитать здесь, был создан итальянским иллюстратором Пасторачча, ака Алессандро Пасторе, и повествует о молодом подводном фотографе, который раскрывает тайну затонувшего корабля времен Второй мировой войны, запутавшегося в сетях-призраках.

Тема была вдохновлена ​​древним мифом об Ариадне, которая вывела Тесея из Лабиринта с помощью своей нити, а также Deep Blue Legacy — миссией по очистке средиземноморских затонувших кораблей от сетей в 2024 году. Ее осуществила организация Healthy Seas совместно с Призрачный дайвинг, Общество по документации затопленных объектов и DWS.

«С помощью захватывающего повествования мы стремимся подчеркнуть нашу миссию по очистке, просвещению и предотвращению загрязнения морской среды, одновременно отмечая устойчивость океана и его истории», — говорят представители Healthy Seas о новом проекте.

"С Нить АриадныHealthy Seas впервые погружается в искусство графического повествования, объединяя историю и экологическую сознательность».

Здоровые моря Компания сообщает, что, хотя ее основным направлением остается сохранение морской среды, все нейлоновые сети и другие отходы, в утилизации которых она участвует, собираются партнером-основателем Aquafil для создания новой текстильной пряжи и нейлонового материала для производства экологически чистой продукции.

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