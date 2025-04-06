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«Золотая лихорадка для дураков»: глубоководная добыча устарела, предупреждают эксперты

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Пока США рассматривают возможность наступления, разве не исчезли аргументы в пользу глубоководной добычи полезных ископаемых? (Гринпис)
Пока США рассматривают возможность наступления, разве не исчезли аргументы в пользу глубоководной добычи полезных ископаемых? (Гринпис)

Сообщается, что администрация Трампа в США рассматривает указ, который позволит нарушить международный консенсус и открыть глубоководные районы океана для добычи полезных ископаемых. Однако эксперты, в том числе самый глубоководный исследователь в мире Виктор Весково, заявляют, что такой шаг был бы экономической глупостью и охотой за «золотом дураков».

Правительственное распоряжение позволит выдавать компаниям разрешения на добычу полезных ископаемых в международных водах, что противоречит требованиям Международного органа по морскому дну (МОМД) — органа, регулирующего добычу полезных ископаемых в открытом море. 

Сторонники сохранения океана утверждают, что, хотя такой шаг был бы сродни пиратству и нанес бы ущерб окружающей среде, он также основывался бы на ошибочном экономическом обосновании.

«Глубоководная добыча полезных ископаемых — технически чрезвычайно сложный, разрушительный, не имеющий смысла для мирового производства и очень дорогой, финансово рискованный способ решения проблемы металлов для аккумуляторов, которая существовала десять лет назад», — объясняет Весково, основатель и генеральный директор Caladan Capital, отставной морской офицер и пилот, а также подводный исследователь. 

Доктор Дон Райт и Виктор Весково
Виктор Весково с доктором Дон Райт «на дне мира» (Caladan Oceanic)

Среди многочисленных достижений Весково в области управления подводными аппаратами можно отметить самое глубокое погружение в истории, когда он достиг Бездны Челленджера в Марианской впадине на глубине 10,928 XNUMX м, и стал первым человеком, посетившим самые глубокие точки во всех пяти океанах Земли. 

Глобальные излишки поставок

Другие противники утверждают, что добыча полезных ископаемых в глубоководных районах моря создаст экономические трудности и геополитический ущерб для США без каких-либо очевидных выгод. «Это поиск золота для дураков», — так выражается доктор Дуглас Макколи, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и приглашенный профессор Калифорнийского университета в Беркли.

«Рыночные цены на минералы и металлы, добываемые в глубоководных районах, резко упали в последние годы, что обусловлено глобальным переизбытком поставок от традиционной добычи и инновациями в области химии аккумуляторов», — говорит Макколи. «Это могут быть самые дорогие кобальт и никель, которые когда-либо добывались на планете.

«Эти тенденции отчасти обусловлены снижением спроса на рынке электромобилей, который стал все больше зависеть от аккумуляторов (например, аккумуляторов LFP, используемых во многих моделях Tesla), для которых не требуются труднодоступные и дорогие металлы.

«Новые инновации в области сверхбыстрых зарядных станций, разработанных для этих новых батарей, такие как недавнее объявление [китайского производителя электромобилей] BYD о создании зарядных станций, которые могут добавить 400 км запаса хода всего за пять минут, могут еще больше укрепить доминирование этих новых батарей, которым не требуются металлы из океана. 

Технология аккумулятора BYD Blade
Технология аккумулятора BYD Blade

«Еще одной проблемой может стать нежелание США выгружать этот материал в портах США, учитывая недавно обнаруженную радиоактивную природу этих минералов», — заключает Макколи. Выброс токсичных материалов, связанный с добычей полезных ископаемых, может поставить под угрозу здоровье населения во всем мире из-за загрязнения морепродуктов.

Морские экосистемы

«Односторонняя добыча полезных ископаемых в глубоководных районах моря, которые являются общим наследием человечества, станет грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, которая на протяжении более 40 лет обеспечивала стабильность в управлении океаном», — добавляет Дункан Карри, международный эксперт по правовым вопросам и политический советник Глубоководная коалиция по сохранению (DSCC), что подтверждает мнение о том, что попытка обойти таких конкурентов, как Россия и Китай, нанесет непоправимый вред уязвимым морским экосистемам и здоровью океана.

«Каждая страна и каждый человек пострадают от последствий», — говорит Карри. «Это не принесет обещанных прибылей или роялти, не решит проблем окружающей среды и безопасности, о которых оно заявляет, и уничтожит десятки тысяч квадратных километров нетронутого морского дна — просто чтобы доказать, что это не работает».

«Компания Metals Company обещает нормативную определенность в условиях нормативного вакуума», — говорит Бобби-Джо Добуш, эксперт по политике сохранения океана и автор книги Глубоководная добыча полезных ископаемых не стоит риска«Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что добыча полезных ископаемых на морском дне остается непроверенным и чрезвычайно дорогим способом добычи полезных ископаемых, от которого мы уже отказались».

DSCC, представляющая отдельные организации, ведущие кампанию, приветствовала призыв к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых, прозвучавший в Манифесте Саммита SOS Ocean в конце марта в рамках саммита высокого уровня, организованного Францией. 

Манифест призывает страны-члены ISA присоединиться к глобальному научному консенсусу, приняв мораторий на то, что он называет «разрушительной индустрией», по крайней мере на 10–15 лет — или до тех пор, пока не будет накоплено достаточно знаний для принятия обоснованных решений. 

Также в Дивернете: Что же будет дальше с Весково?, Весково погружается на самое глубоководное место затонувшего корабля в мире Сэмюэл Б. Робертс, История, созданная самым глубоким погружением затонувших кораблей, Китобойная нация первой разрешила глубоководную добычу полезных ископаемых

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark @mostafametwally1 #askmark привет, Марк. Не мог бы ты снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях. Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark

@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

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Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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