«Золотая лихорадка для дураков»: глубоководная добыча устарела, предупреждают эксперты

Сообщается, что администрация Трампа в США рассматривает указ, который позволит нарушить международный консенсус и открыть глубоководные районы океана для добычи полезных ископаемых. Однако эксперты, в том числе самый глубоководный исследователь в мире Виктор Весково, заявляют, что такой шаг был бы экономической глупостью и охотой за «золотом дураков».

Правительственное распоряжение позволит выдавать компаниям разрешения на добычу полезных ископаемых в международных водах, что противоречит требованиям Международного органа по морскому дну (МОМД) — органа, регулирующего добычу полезных ископаемых в открытом море.

Сторонники сохранения океана утверждают, что, хотя такой шаг был бы сродни пиратству и нанес бы ущерб окружающей среде, он также основывался бы на ошибочном экономическом обосновании.

«Глубоководная добыча полезных ископаемых — технически чрезвычайно сложный, разрушительный, не имеющий смысла для мирового производства и очень дорогой, финансово рискованный способ решения проблемы металлов для аккумуляторов, которая существовала десять лет назад», — объясняет Весково, основатель и генеральный директор Caladan Capital, отставной морской офицер и пилот, а также подводный исследователь.

Виктор Весково с доктором Дон Райт «на дне мира» (Caladan Oceanic)

Среди многочисленных достижений Весково в области управления подводными аппаратами можно отметить самое глубокое погружение в истории, когда он достиг Бездны Челленджера в Марианской впадине на глубине 10,928 XNUMX м, и стал первым человеком, посетившим самые глубокие точки во всех пяти океанах Земли.

Глобальные излишки поставок

Другие противники утверждают, что добыча полезных ископаемых в глубоководных районах моря создаст экономические трудности и геополитический ущерб для США без каких-либо очевидных выгод. «Это поиск золота для дураков», — так выражается доктор Дуглас Макколи, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и приглашенный профессор Калифорнийского университета в Беркли.

«Рыночные цены на минералы и металлы, добываемые в глубоководных районах, резко упали в последние годы, что обусловлено глобальным переизбытком поставок от традиционной добычи и инновациями в области химии аккумуляторов», — говорит Макколи. «Это могут быть самые дорогие кобальт и никель, которые когда-либо добывались на планете.

«Эти тенденции отчасти обусловлены снижением спроса на рынке электромобилей, который стал все больше зависеть от аккумуляторов (например, аккумуляторов LFP, используемых во многих моделях Tesla), для которых не требуются труднодоступные и дорогие металлы.

«Новые инновации в области сверхбыстрых зарядных станций, разработанных для этих новых батарей, такие как недавнее объявление [китайского производителя электромобилей] BYD о создании зарядных станций, которые могут добавить 400 км запаса хода всего за пять минут, могут еще больше укрепить доминирование этих новых батарей, которым не требуются металлы из океана.

Технология аккумулятора BYD Blade

«Еще одной проблемой может стать нежелание США выгружать этот материал в портах США, учитывая недавно обнаруженную радиоактивную природу этих минералов», — заключает Макколи. Выброс токсичных материалов, связанный с добычей полезных ископаемых, может поставить под угрозу здоровье населения во всем мире из-за загрязнения морепродуктов.

Морские экосистемы

«Односторонняя добыча полезных ископаемых в глубоководных районах моря, которые являются общим наследием человечества, станет грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, которая на протяжении более 40 лет обеспечивала стабильность в управлении океаном», — добавляет Дункан Карри, международный эксперт по правовым вопросам и политический советник Глубоководная коалиция по сохранению (DSCC), что подтверждает мнение о том, что попытка обойти таких конкурентов, как Россия и Китай, нанесет непоправимый вред уязвимым морским экосистемам и здоровью океана.

«Каждая страна и каждый человек пострадают от последствий», — говорит Карри. «Это не принесет обещанных прибылей или роялти, не решит проблем окружающей среды и безопасности, о которых оно заявляет, и уничтожит десятки тысяч квадратных километров нетронутого морского дна — просто чтобы доказать, что это не работает».

«Компания Metals Company обещает нормативную определенность в условиях нормативного вакуума», — говорит Бобби-Джо Добуш, эксперт по политике сохранения океана и автор книги Глубоководная добыча полезных ископаемых не стоит риска«Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что добыча полезных ископаемых на морском дне остается непроверенным и чрезвычайно дорогим способом добычи полезных ископаемых, от которого мы уже отказались».

DSCC, представляющая отдельные организации, ведущие кампанию, приветствовала призыв к мораторию на глубоководную добычу полезных ископаемых, прозвучавший в Манифесте Саммита SOS Ocean в конце марта в рамках саммита высокого уровня, организованного Францией.

Манифест призывает страны-члены ISA присоединиться к глобальному научному консенсусу, приняв мораторий на то, что он называет «разрушительной индустрией», по крайней мере на 10–15 лет — или до тех пор, пока не будет накоплено достаточно знаний для принятия обоснованных решений.

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