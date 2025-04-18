В Исландии отменена охота на финвала

В Исландии охота на финвалов отменена в сезоне 2025 года, и это уже второй год подряд, когда от забоя отказываются, к облегчению защитников окружающей среды.

«Этим летом не будет убит ни один финвал — это может стать началом конца китобойного промысла в Исландии», — прокомментировала организация Whale & Dolphin Conservation (WDC).

Hvalur hf — крупнейшая китобойная компания в Исландии, получившая от правительства разрешение на охоту более чем на 200 финвалов каждый сезон, однако рыночные условия, по всей видимости, диктуют иное.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, Hvalur hf не видит другого выхода, кроме как оставаться на приколе и ждать лучших дней», — заявил ее генеральный директор Кристьян Лофтссон. «Ситуация будет пересмотрена в следующем году».

По словам Лофтссона, инфляция в Японии, куда его компания продает большую часть китового мяса, невостребованного в большинстве регионов мира, сделала торговлю экономически невыгодной.

«Огромная победа»

«Это решение знаменует собой огромную победу в деле сохранения популяции китов, особенно после того, как уходящий премьер-министр Исландии прошлой зимой выдал спорное пятилетнее разрешение на китобойный промысел», — говорится в заявлении Фонда капитана Пола Уотсона (CPWF). ака Пираты Нептуна.

Уотсон и возглавляемые им группы на протяжении последних 40 лет ведут активную кампанию против охоты на финвалов и малых полосатиков в Исландии.

В 2023 году министерство рыболовства Исландии временно приостановило китобойный промысел после заявлений активистов о том, что Хвалур нарушает законодательство страны о защите животных, однако затем разрешило возобновить промысел на более строгих условиях.

CPWF полагает, что последнее решение Hvalur также связано с возобновлением японскими китобоями охоты на финвалов в их родных водах, а также с сообщениями о том, что субсидии правительства Японии главному импортеру исландского китового мяса в страну не были реализованы.

«Мы считали, что в этом году охота не состоится, и мы рады, что это стало реальностью, спасая до 209 финвалов», — сказал Роб Рид, главный операционный директор Neptune's Pirates UK. «Но правительство не может продолжать тянуть время. Исландским политикам пора прислушаться к общественности и положить конец китобойному промыслу навсегда».

Также в Дивернете: Пол Уотсон заключен в тюрьму за убийство финвала японцами, Домой на Рождество: датчане освобождают Пола Уотсона, Неприятные новости о китах из Исландии + Marineland, Начало конца китобойного промысла?