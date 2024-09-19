По данным Фонда капитана Пола Уотсона, именно политически мотивированная наводка с Фарерских островов привела к аресту активиста, выступающего против китобойного промысла Пола Уотсона, датской полицией в Гренландии 21 июля (КПВФ).

Местные власти китобойного архипелага уведомили Министерство юстиции Дании и власти Гренландии о прибытии в Гренландию флагманского судна Уотсона Джон Пол Деджория для дозаправки и настаивал на его задержании, утверждает CPWF. Он говорит, что датский парламент подтвердил это в ответ на расследование.

Уотсон и его команда активистов-экологов направлялись на запад, в Тихий океан, чтобы противостоять японскому китобойному судну.

Прошло два месяца с момента ареста Уотсон остается под стражей ожидает возможной экстрадиции в Японию по историческим обвинениям, как сообщалось ранее Диверне. Его задержание связано с красным уведомлением Интерпола, поданным против него 12 лет назад Японией за прямое действие.

«Некий человек из полиции Фарерских островов, подстрекаемый желанием Японии схватить Пола… предпринял согласованные усилия, чтобы предупредить Министерство юстиции Дании, отслеживая судно с момента его отплытия из Великобритании, что заставило датскую полицию провести местные расследования, подтвердить прибытие судна и дало время группе спецназа организовать засаду, достойную международного беглеца», — так описал арест Уотсона Локи Маклин, глава судовых операций CPWF.

Ежегодный забой

Фарерские острова, самоуправляемый архипелаг Дании, наиболее известны дайверам своим спорным ежегодным истреблением длинноплавниковых гринд и атлантических белобоких дельфинов, известных как Гриндадрап.

Китобойный промысел на Фарерских островах (Эрик Кристенсен)

CPWF утверждает, что участие Фарерских островов проливает свет на готовность Дании выполнить международный ордер на арест Японии и на то, что она называет «жестоким характером» ареста Уотсона, и считает, что этот инцидент «только усилит мировое внимание к зверствам, происходящим на Фарерских островах».

«Убийство мелких китообразных и их преследование с помощью лодок является незаконным в Дании, Европейском Союзе и многих других странах мира, и именно поэтому Фарерские острова Гриндадрап «Это вызывает глобальное осуждение со стороны политиков, защитников окружающей среды, средств массовой информации и широкой общественности», — говорит генеральный директор фонда Омар Тодд.

Главный операционный директор CPWF Роб Рид говорит, что Уотсон начал много кампаний против того, что обычно называют Помол с начала 1980-х годов и был «бельмом на глазу» для Фарерских островов.

CPWF UK уже девятый год подряд проводит антитеррористическую кампанию.Помол Операция «Кровавые фьорды», и в прошлом году Уотсон снова плавал Джон Пол Деджория в воды Фарерских островов, чтобы воспрепятствовать охоте.

Организация призывает Данию немедленно освободить его и отклонить запрос Японии об экстрадиции, в которой на данный момент фигурирует более 82,000 XNUMX человек. подписывает петицию.

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