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Успех английских морских водорослей обещает рост во всем мире

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Водолазы, использующие устройства для инъекций семян (OCT) HMS OCToPUS
Водолазы, использующие устройства для инъекций семян (OCT) HMS OCToPUS

После пяти лет работы завершился крупнейший в Англии проект по восстановлению морских водорослей, а его результаты описываются как «невероятно многообещающие» на будущее.

Инициатива LIFE Recreation ReMEDIES стоимостью 2.5 млн фунтов стерлингов, реализуемая под руководством Natural England и возглавляемая Фонд охраны океана (OCT) занялась восстановлением более восьми гектаров зарослей морской травы в Особой природоохранной зоне Плимутского залива (SAC) и в Особой природоохранной зоне Солента. 

Проект, который также включал защиту твердых розовых коралловых водорослей, называемых маерл, включал борьбу с давлением на естественные среды обитания, например, рекреационную стоянку на якоре и швартовку, а также образовательную деятельность, наряду с испытаниями нескольких методов восстановления морских водорослей.

Главным достижением стало повышение показателей успешности прорастания саженцев морской травы с 5% до 33% — результат, который, по словам команды, обещает преобразовать усилия по восстановлению во всем мире. Говорят, что раннее возобновление роста уже заметно на обоих участках проекта.

ReMEDIES, что означает сокращение и смягчение последствий эрозии и нарушений, влияющих на морское дно, финансировался Программа ЕС LIFE а также участвовали Общество охраны морской среды, Королевская яхтенная ассоциация и городской совет Плимута / Консультативный форум по эстуариям реки Тамар. 

Методы испытаний

OCT утверждает, что проект дал ему возможность восстановить ключ Зостера Марина видов морских водорослей с использованием двух методов испытаний.

Первый из них — разбрасывание семян — включал в себя как размещение мешков с семенами, так и использование на равной площади инновационного устройства для впрыскивания под названием Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressureised Underwater Seeder). 

Второй метод, транслокация сеянцев, подразумевал выращивание взрослых растений из семян с использованием «технологии Seagrass Mat» в лаборатории Национального морского аквариума, который находится в ведении OCT. Затем растения были размещены на месте восстановления.

Выращивание морских водорослей (OCT)
Выращивание морских водорослей (OCT)

В результате этих экспериментов команда по восстановлению среды обитания теперь считает, что наилучшим способом восстановления морской травы в приливной зоне может стать HMS в сочетании с технологией Seagrass Mat. Предварительные результаты, как уже сообщается, показывают некоторую регенерацию водорослей, за которой команда будет продолжать следить.

«Восстановление морских водорослей не обходится без проблем, но, несмотря на это, проект ReMEDIES расширил границы в разработке крупномасштабного восстановления морских водорослей в приливно-отливной зоне», — сказал Марк Пэрри, руководитель отдела восстановления океанической среды обитания OCT.

«Было здорово опробовать инновационные методы реставрации и увидеть успех наших усилий как в заливе Дженниклифф, так и в заливе Солент Маритайм. Мы рады продолжить наше обучение и разработку крупномасштабных реставрационных работ в нашем Голубые луга проект ».

Собрано вручную дайверами

Поскольку семена морской травы могут быть собраны вручную водолазами только один раз в год, когда растения цветут, OCT разработал тип хранилища семян, который может позволить ему восстанавливать луга круглый год. Семена поддерживаются в состоянии покоя в высокосолевой, охлажденной рециркуляционной системе. 

После вывода семян из состояния покоя волонтеры ухаживают за ними до стадии проростков и взрослых растений, пока они растут в технологии Seagrass Mat. 

Процветающая морская трава готова к пересадке (OCT)
Процветающая морская трава готова к пересадке (OCT)

«Проект ReMEDIES был чрезвычайно сложным по сложности, масштабу и амбициям, сочетая в себе снижение рекреационной нагрузки на уязвимые места обитания морских водорослей с восстановлением в качестве дополнительного инструмента, способствующего их восстановлению», — прокомментировала руководитель проекта Фиона Тиббитт. 

Объект по выращиванию морских водорослей в аквариуме продолжит демонстрировать проект, спонсорами которого выступили Valeport, Zurich и Naturesave Insurance.

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



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https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
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