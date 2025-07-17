Дайверы, присоединяйтесь к спасению мант!

Британская благотворительная организация Manta Trust, занимающаяся сохранением морской среды, и ее глобальные партнеры запустили новую кампанию под названием #SaveTheMantas, призывающую к полному запрету международной торговли мантами и дьявольскими скатами. Они надеются на активную поддержку со стороны дайверов.

Команда #СпаситеМантас Призыв поступил в то время, когда фонд верит в возможность реального воздействия — в преддверии 20-й Конференции сторон (КС20) СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения), которая пройдет в Узбекистане в ноябре этого года.

Конференция СИТЕС в Женеве в начале этого года. Серьёзное испытание произойдёт в ноябре (Manta Trust)

Если предложение будет принято, оно будет включать в список всех мант и скатов. Приложение I СИТЕС, наивысший уровень международной защиты, запретит всю коммерческую международную торговлю мобильными продуктами, что станет важнейшим шагом на пути к прекращению неустойчивой эксплуатации.

«Манты и дьявольские скаты являются одними из самых известных и почитаемых морских видов, однако они по-прежнему чрезвычайно уязвимы для чрезмерного вылова», — заявил генеральный директор Manta Trust доктор Гай Стивенс.

«После более чем десятилетия глобальной защиты в соответствии с Приложением II СИТЕС, удручает тот факт, что неустойчивая международная торговля этими видами не только продолжается, но и расширяется. Необходимо срочно принять более решительные меры».

Скаты Мобула приземлились в гавани Берувала, Шри-Ланка (Мириам Стайгер)

Особо уязвимые

Манты и скаты-дьяволы были включены в Приложение II в 2013 и 2016 годах соответственно, однако популяции подвижных животных продолжают сокращаться, сообщает фонд. Все девять известных видов теперь занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Красный список МСОПСемь из них классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения. В некоторых районах популяция сократилась более чем на 90%.

Основная угроза исходит от чрезмерного вылова рыбы, вызванного торговлей жаберными пластинами, которые продаются как традиционное лекарственное средство в некоторых частях Азии, а также мясом, потребляемым на местном уровне или экспортируемым.

Жаберные пластины на Шри-Ланке (Даниэль Фернандо)

Манты и скаты вылавливаются по всему миру, в основном в прибрежных районах. Фонд Manta Trust проведенное исследование выяснилось, что продукция Mobulid продается как минимум в 22 странах, зачастую без должного регулирования или точной отчетности.

Мобулиды взрослеют примерно 10 лет, рождая всего одного детёныша раз в несколько лет, что делает их особенно уязвимыми. «Наше исследование показывает, что существующих мер защиты недостаточно», — заявила доктор Марта Д. Паласиос, ведущий автор недавней оценки торговли. «Без срочных мер мы рискуем потерять этот уникальный вид».

Закрытие лазеек

Скат манта, каким его хотят увидеть дайверы, на этот раз на Мальдивах (Жасмин Корбетт)

По мнению фонда, включение в Приложение I устранит лазейки, позволяющие экспортировать виды в рамках сомнительных «устойчивых» квот. Это также упростит контроль за соблюдением требований, который в настоящее время может быть затруднен требованиями идентификации видов и проверки документов.

Предложение о включении в список, выдвинутое Эквадором, регионом с наибольшим количеством лучей, и поддержанное коалицией правительств и НПО, основано на самом полном на сегодняшний день анализе торговли и предлагает практический путь к защите, говорят в Manta Trust.

Покупка и ношение футболки помогает спасти мант (Manta Trust)

Компания призывает дайверов и других любителей океана присоединиться к кампании #SaveTheMantas, покупая и надевая футболка кампании, отмечая посты хэштегом #SaveTheMantas, а также создавая и загружая Фото в социальные сети и страница кампанииПо словам фонда Manta Trust, эти изображения станут частью впечатляющей визуальной композиции на конференции CITES CoP20.

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