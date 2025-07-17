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Дайверы, присоединяйтесь к спасению мант!

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Бентофинский дьявольский скат приземлился в Мункаре, Индонезия (Жасмин Корбетт)
Бентофинский дьявольский скат приземлился в Мункаре, Индонезия (Жасмин Корбетт)

Британская благотворительная организация Manta Trust, занимающаяся сохранением морской среды, и ее глобальные партнеры запустили новую кампанию под названием #SaveTheMantas, призывающую к полному запрету международной торговли мантами и дьявольскими скатами. Они надеются на активную поддержку со стороны дайверов.

Команда #СпаситеМантас Призыв поступил в то время, когда фонд верит в возможность реального воздействия — в преддверии 20-й Конференции сторон (КС20) СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения), которая пройдет в Узбекистане в ноябре этого года.

Конференция CITES в Женеве в начале этого года (Manta Trust)
Конференция СИТЕС в Женеве в начале этого года. Серьёзное испытание произойдёт в ноябре (Manta Trust)

Если предложение будет принято, оно будет включать в список всех мант и скатов. Приложение I СИТЕС, наивысший уровень международной защиты, запретит всю коммерческую международную торговлю мобильными продуктами, что станет важнейшим шагом на пути к прекращению неустойчивой эксплуатации.

«Манты и дьявольские скаты являются одними из самых известных и почитаемых морских видов, однако они по-прежнему чрезвычайно уязвимы для чрезмерного вылова», — заявил генеральный директор Manta Trust доктор Гай Стивенс.

«После более чем десятилетия глобальной защиты в соответствии с Приложением II СИТЕС, удручает тот факт, что неустойчивая международная торговля этими видами не только продолжается, но и расширяется. Необходимо срочно принять более решительные меры».

Мобула приземлилась в гавани Берувала, Шри-Ланка (Мириам Стайгер)
Скаты Мобула приземлились в гавани Берувала, Шри-Ланка (Мириам Стайгер)

Особо уязвимые

Манты и скаты-дьяволы были включены в Приложение II в 2013 и 2016 годах соответственно, однако популяции подвижных животных продолжают сокращаться, сообщает фонд. Все девять известных видов теперь занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Красный список МСОПСемь из них классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения. В некоторых районах популяция сократилась более чем на 90%.

Основная угроза исходит от чрезмерного вылова рыбы, вызванного торговлей жаберными пластинами, которые продаются как традиционное лекарственное средство в некоторых частях Азии, а также мясом, потребляемым на местном уровне или экспортируемым.

Жаберные пластины на Шри-Ланке (Даниэль Фернандо)
Жаберные пластины на Шри-Ланке (Даниэль Фернандо)

Манты и скаты вылавливаются по всему миру, в основном в прибрежных районах. Фонд Manta Trust проведенное исследование выяснилось, что продукция Mobulid продается как минимум в 22 странах, зачастую без должного регулирования или точной отчетности.

Мобулиды взрослеют примерно 10 лет, рождая всего одного детёныша раз в несколько лет, что делает их особенно уязвимыми. «Наше исследование показывает, что существующих мер защиты недостаточно», — заявила доктор Марта Д. Паласиос, ведущий автор недавней оценки торговли. «Без срочных мер мы рискуем потерять этот уникальный вид».

Закрытие лазеек

Скаты манта на Мальдивах (Жасмин Корбетт)
Скат манта, каким его хотят увидеть дайверы, на этот раз на Мальдивах (Жасмин Корбетт)

По мнению фонда, включение в Приложение I устранит лазейки, позволяющие экспортировать виды в рамках сомнительных «устойчивых» квот. Это также упростит контроль за соблюдением требований, который в настоящее время может быть затруднен требованиями идентификации видов и проверки документов.

Предложение о включении в список, выдвинутое Эквадором, регионом с наибольшим количеством лучей, и поддержанное коалицией правительств и НПО, основано на самом полном на сегодняшний день анализе торговли и предлагает практический путь к защите, говорят в Manta Trust.

Покупка и ношение футболки помогает спасти мант (Manta Trust)
Покупка и ношение футболки помогает спасти мант (Manta Trust)

Компания призывает дайверов и других любителей океана присоединиться к кампании #SaveTheMantas, покупая и надевая футболка кампании, отмечая посты хэштегом #SaveTheMantas, а также создавая и загружая Фото в социальные сети и страница кампанииПо словам фонда Manta Trust, эти изображения станут частью впечатляющей визуальной композиции на конференции CITES CoP20.

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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00: 00 Введение
02:14 Миф 1
03:50 Миф 2
05:15 Миф 3
06:16 Миф 4
07:45 Миф 5
09:06 Миф 6
10:02 Миф 7
11:19 Миф 8
12:35 Миф 9
14:10 Миф 10

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10 главных мифов о подводном плавании с аквалангом, объясненные @SCUBAPRO

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
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Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и сохраните свежесть 🌊 Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам шаг за шагом, как правильно чистить, ополаскивать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы серфингом, подводным плаванием или греблей на доске с веслом. Избегайте распространенных ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по сохранению свежести, эластичности и отсутствия запаха вашего гидрокостюма. Что вы узнаете: Как часто стирать гидрокостюм 🗓️ Что использовать (и чего избегать) при чистке 🧴 Как правильно смывать соль, песок и пот 🚿 Как сушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятных запахов 🌬️ Профессиональные советы по продлению срока службы и повышению производительности гидрокостюма ⚙️ Идеально подходит для серферов, дайверов, фридайверов и всех, кто любит воду. 👉 Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик 🔔, чтобы получать больше советов по выбору гидрокостюма, уходу за снаряжением и рекомендациям по водным видам спорта! #УходЗаГидрокостюмом #ЧисткаГидрокостюма #СоветыПоСерфингу #ДайвингСкуба #ОбслуживаниеСнаряжения #КакОчистить #ВодныеВодныеСпорты Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о дайвинге, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔 ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ ДЛЯ подводного плавания 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

🧼 Как правильно стирать и сушить гидрокостюм | Продлите срок службы гидрокостюма и оставайтесь свежими 🌊

Хотите, чтобы ваш гидрокостюм прослужил дольше и оставался комфортным при каждом занятии? В этом видео мы покажем вам пошагово, как правильно чистить, промывать и сушить гидрокостюм — независимо от того, занимаетесь ли вы сёрфингом, дайвингом или греблей на байдарке. Избегайте распространённых ошибок, которые портят неопрен, и узнайте лучшие советы по поддержанию свежести, эластичности и отсутствию запахов.

Что вы узнаете:

Как часто стирать гидрокостюм 🗓️

Что использовать (и чего избегать) при уборке 🧴

Правильный способ смыть соль, песок и пот 🚿

Как высушить гидрокостюм, чтобы избежать трещин и неприятного запаха 🌬️

Советы профессионалов по продлению срока службы и повышению эффективности вашего гидрокостюма ⚙️

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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

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📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

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