Дайверы, присоединяйтесь к спасению мант!

Британская благотворительная организация Manta Trust, занимающаяся сохранением морской среды, и ее глобальные партнеры запустили новую кампанию под названием #SaveTheMantas, призывающую к полному запрету международной торговли мантами и дьявольскими скатами. Они надеются на активную поддержку со стороны дайверов.
Команда #СпаситеМантас Призыв поступил в то время, когда фонд верит в возможность реального воздействия — в преддверии 20-й Конференции сторон (КС20) СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения), которая пройдет в Узбекистане в ноябре этого года.
Если предложение будет принято, оно будет включать в список всех мант и скатов. Приложение I СИТЕС, наивысший уровень международной защиты, запретит всю коммерческую международную торговлю мобильными продуктами, что станет важнейшим шагом на пути к прекращению неустойчивой эксплуатации.
«Манты и дьявольские скаты являются одними из самых известных и почитаемых морских видов, однако они по-прежнему чрезвычайно уязвимы для чрезмерного вылова», — заявил генеральный директор Manta Trust доктор Гай Стивенс.
«После более чем десятилетия глобальной защиты в соответствии с Приложением II СИТЕС, удручает тот факт, что неустойчивая международная торговля этими видами не только продолжается, но и расширяется. Необходимо срочно принять более решительные меры».
Особо уязвимые
Манты и скаты-дьяволы были включены в Приложение II в 2013 и 2016 годах соответственно, однако популяции подвижных животных продолжают сокращаться, сообщает фонд. Все девять известных видов теперь занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Красный список МСОПСемь из них классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения. В некоторых районах популяция сократилась более чем на 90%.
Основная угроза исходит от чрезмерного вылова рыбы, вызванного торговлей жаберными пластинами, которые продаются как традиционное лекарственное средство в некоторых частях Азии, а также мясом, потребляемым на местном уровне или экспортируемым.
Манты и скаты вылавливаются по всему миру, в основном в прибрежных районах. Фонд Manta Trust проведенное исследование выяснилось, что продукция Mobulid продается как минимум в 22 странах, зачастую без должного регулирования или точной отчетности.
Мобулиды взрослеют примерно 10 лет, рождая всего одного детёныша раз в несколько лет, что делает их особенно уязвимыми. «Наше исследование показывает, что существующих мер защиты недостаточно», — заявила доктор Марта Д. Паласиос, ведущий автор недавней оценки торговли. «Без срочных мер мы рискуем потерять этот уникальный вид».
Закрытие лазеек
По мнению фонда, включение в Приложение I устранит лазейки, позволяющие экспортировать виды в рамках сомнительных «устойчивых» квот. Это также упростит контроль за соблюдением требований, который в настоящее время может быть затруднен требованиями идентификации видов и проверки документов.
Предложение о включении в список, выдвинутое Эквадором, регионом с наибольшим количеством лучей, и поддержанное коалицией правительств и НПО, основано на самом полном на сегодняшний день анализе торговли и предлагает практический путь к защите, говорят в Manta Trust.
Компания призывает дайверов и других любителей океана присоединиться к кампании #SaveTheMantas, покупая и надевая футболка кампании, отмечая посты хэштегом #SaveTheMantas, а также создавая и загружая Фото в социальные сети и страница кампанииПо словам фонда Manta Trust, эти изображения станут частью впечатляющей визуальной композиции на конференции CITES CoP20.
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