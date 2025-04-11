Дайверы оштрафованы за издевательства над черепахой в Малайзии

Пятеро аквалангистов и оператор дайвинг-центра были оштрафованы в Малайзии после того, как видеоролик с издевательствами толпы над морской черепахой стал вирусным в социальных сетях и вызвал широкое возмущение общественности, в том числе среди других дайверов и защитников природы.

Инцидент произошел в марте у острова Манукан в морском парке Тунку Абдул Рахман в Семпорне на севере Борнео.

Министерство туризма, культуры и окружающей среды Сабаха (КеПКАС) с тех пор разослал «объединенные уведомления» нескольким присутствовавшим дайверам, а также компании, организовавшей погружение.

В Малайзии сложное уведомление может использоваться для определенных правонарушений в качестве альтернативы требованию, чтобы правонарушитель предстал перед судом. Оно дает возможность урегулировать неоспоримое обвинение путем уплаты фиксированного штрафа.

Преследование было нарушением положений Закона о дикой природе Сабаха 1997 года, согласно которым морские черепахи находятся под полной защитой. Незаконно, чтобы кто-либо, кроме назначенного смотрителя дикой природы, прикасался к взрослым черепахам, их яйцам или детенышам.

Инициатива TRACC

Это был Центр тропических исследований и охраны природы. (ТРАКК) в Семпорне, которая изначально обратилась с призывом отследить местонахождение и личности дайверов, показанных в 30-секундном клипе, который был снят и распространен кем-то из группы дайверов. TRACC также уведомила Департамент дикой природы Сабаха и парки Сабаха об инциденте.

На видео показано, как предположительно гид по дайвингу держит за панцирь явно расстроенную и сбитую с толку черепаху, в то время как другие дайверы касаются панциря и конечностей черепахи и позируют рядом с ней, пока она пытается освободиться.

Помимо того, что черепахе в период ограничения движения крайне необходимо было дышать, такой экстремальный стресс может быть для животного травмирующим и даже смертельным.

В другом похожем и более длинном клипе показан член группы дайверов, держащийся за движущуюся китовую акулу.

Назвав действия дайверов «безответственными», министерство туризма заявило: «Мы призываем всех туроператоров играть более ответственную роль в обеспечении соблюдения руководящих принципов и правил. Правительство штата по-прежнему привержено сохранению окружающей среды и предупредило, что не потерпит никаких нарушений законов о защите дикой природы».

Наказания, предусмотренные за это правонарушение, неизвестны, но максимальный штраф за это правонарушение составляет 50,000 8.700 ринггитов (около XNUMX XNUMX фунтов стерлингов) и/или тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.

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