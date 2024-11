Водолазы убирают следы призрачного рыбовода

Фонд Healthy Seas Foundation и его партнеры завершили свой годовой проект «Операция «Фермы-призраки» — восстановление вод», который, по словам фонда, был комплексной очисткой в ​​Мениди, в заливе Амбракикос на западе Греции.

По данным Healthy Seas, «фермы-призраки» — это заброшенные рыбоводческие хозяйства, оставленные разрушаться в море, загрязняющие прибрежные районы и наносящие значительный ущерб морской флоре и фауне, а также местным сообществам.

Очистка Мениди стала третьей операцией такого рода, которую фонд провел в 2024 году, но, в отличие от предыдущих операций, проведенных в Итаке и Патрах, она была направлена ​​на ферму, которая была заброшена совсем недавно, до того, как успела произойти серьезная деградация.

Вид на рыбоводческую ферму Мениди (Healthy Seas)

Волонтеры организации Призрачный дайвинг Они работали над извлечением сетей, отсоединяли их от колец и документировали процесс под водой и на поверхности с помощью своих камер. Помимо сетей, они вытащили из моря 35 больших буев, 43 плавающих кольца и множество других предметов, включая полузатонувшую ремонтную лодку.

Волонтеры на суше занимались уборкой прибрежного мусора, включавшего в себя обломки пенополистирола с рыбоводческой фермы и обычные бытовые отходы.

Рыболовные сети и некоторые другие предметы могут быть переработаны в регенерированный нейлон Econyl партнером фонда Аквафил. Трубы и другие конструкции также могут быть переработаны.

Дайвер в Мениди (Михаэль Вестрайхер)

Материалы, собранные для переработки (Healthy Seas)

Местная работа

В рамках уборки, как и в других мероприятиях в прошлом, Healthy Seas также организовала образовательные программы с местными начальными школами и университетский семинар, а также две уборки гаваней в Астакосе и Митикасе при поддержке местного партнера по дайвингу.

Миссия стала результатом совместных усилий фонда, Hyundai Motor Europe и других партнеров, включая Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities и Dotank Plus.

Подъем лодки во время одной из майских операций (Кор Кёйвенховен)

Сбор призрачной сети в мае (Рожье Виссер)

«Этот год был замечательным», — прокомментировал Здоровые моря директор Вероника Микос. «Благодаря трем крупным уборкам и множеству образовательных программ мы оказали невероятное влияние, не только в плане удаления отходов, но и в повышении осведомленности среди сообществ и следующего поколения. Мы благодарны нашим партнерам и волонтерам за их преданность делу и упорный труд».

В шестидневной октябрьской операции участвовало 35 человек, которые собрали 128.5 тонн морского мусора, из которых 50.9 тонн были рыболовными сетями. В ходе майской уборки, в которой за восемь дней работали 30 человек, было собрано 42.7 тонны (из них 11.3 тонны сетей).

«Вместе со 150 партнерами и почти 550 преданными своему делу волонтерами мы собрали 991 тонну рыболовных сетей и другого морского мусора с момента нашего основания в 2013 году», — сообщает Healthy Seas.

