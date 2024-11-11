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Водолазы убирают следы призрачного рыбовода

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Водолаз на рыбоводческой ферме Мениди (Рогир Виссер)
Водолаз на расчистке рыбной фермы Мениди (Рогир Виссер)

Фонд Healthy Seas Foundation и его партнеры завершили свой годовой проект «Операция «Фермы-призраки» — восстановление вод», который, по словам фонда, был комплексной очисткой в ​​Мениди, в заливе Амбракикос на западе Греции. 

По данным Healthy Seas, «фермы-призраки» — это заброшенные рыбоводческие хозяйства, оставленные разрушаться в море, загрязняющие прибрежные районы и наносящие значительный ущерб морской флоре и фауне, а также местным сообществам. 

Очистка Мениди стала третьей операцией такого рода, которую фонд провел в 2024 году, но, в отличие от предыдущих операций, проведенных в Итаке и Патрах, она была направлена ​​на ферму, которая была заброшена совсем недавно, до того, как успела произойти серьезная деградация. 

Вид на рыбоводческую ферму Мениди (Healthy Seas)
Вид на рыбоводческую ферму Мениди (Healthy Seas)
Вид на рыбоводческую ферму Мениди (Healthy Seas)

Волонтеры организации Призрачный дайвинг Они работали над извлечением сетей, отсоединяли их от колец и документировали процесс под водой и на поверхности с помощью своих камер. Помимо сетей, они вытащили из моря 35 больших буев, 43 плавающих кольца и множество других предметов, включая полузатонувшую ремонтную лодку.

Волонтеры на суше занимались уборкой прибрежного мусора, включавшего в себя обломки пенополистирола с рыбоводческой фермы и обычные бытовые отходы.

Рыболовные сети и некоторые другие предметы могут быть переработаны в регенерированный нейлон Econyl партнером фонда Аквафил. Трубы и другие конструкции также могут быть переработаны.

Дайвер в Мениди (Михаэль Вестрайхер)
Дайвер в Мениди (Михаэль Вестрайхер)
Сбор материалов для вторичной переработки (Healthy Seas)
Материалы, собранные для переработки (Healthy Seas)

Местная работа

В рамках уборки, как и в других мероприятиях в прошлом, Healthy Seas также организовала образовательные программы с местными начальными школами и университетский семинар, а также две уборки гаваней в Астакосе и Митикасе при поддержке местного партнера по дайвингу.

Миссия стала результатом совместных усилий фонда, Hyundai Motor Europe и других партнеров, включая Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities и Dotank Plus.

Подъем лодки в ходе одной из майских операций (Кор Кёйвенховен)
Подъем лодки во время одной из майских операций (Кор Кёйвенховен)
Коллекция Ghostnet в мае (Рожье Виссер)
Сбор призрачной сети в мае (Рожье Виссер)

«Этот год был замечательным», — прокомментировал Здоровые моря директор Вероника Микос. «Благодаря трем крупным уборкам и множеству образовательных программ мы оказали невероятное влияние, не только в плане удаления отходов, но и в повышении осведомленности среди сообществ и следующего поколения. Мы благодарны нашим партнерам и волонтерам за их преданность делу и упорный труд».

В шестидневной октябрьской операции участвовало 35 человек, которые собрали 128.5 тонн морского мусора, из которых 50.9 тонн были рыболовными сетями. В ходе майской уборки, в которой за восемь дней работали 30 человек, было собрано 42.7 тонны (из них 11.3 тонны сетей).

«Вместе со 150 партнерами и почти 550 преданными своему делу волонтерами мы собрали 991 тонну рыболовных сетей и другого морского мусора с момента нашего основания в 2013 году», — сообщает Healthy Seas.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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