Водолазы убирают следы призрачного рыбовода

Фонд Healthy Seas Foundation и его партнеры завершили свой годовой проект «Операция «Фермы-призраки» — восстановление вод», который, по словам фонда, был комплексной очисткой в Мениди, в заливе Амбракикос на западе Греции.
По данным Healthy Seas, «фермы-призраки» — это заброшенные рыбоводческие хозяйства, оставленные разрушаться в море, загрязняющие прибрежные районы и наносящие значительный ущерб морской флоре и фауне, а также местным сообществам.
Очистка Мениди стала третьей операцией такого рода, которую фонд провел в 2024 году, но, в отличие от предыдущих операций, проведенных в Итаке и Патрах, она была направлена на ферму, которая была заброшена совсем недавно, до того, как успела произойти серьезная деградация.
Волонтеры организации Призрачный дайвинг Они работали над извлечением сетей, отсоединяли их от колец и документировали процесс под водой и на поверхности с помощью своих камер. Помимо сетей, они вытащили из моря 35 больших буев, 43 плавающих кольца и множество других предметов, включая полузатонувшую ремонтную лодку.
Волонтеры на суше занимались уборкой прибрежного мусора, включавшего в себя обломки пенополистирола с рыбоводческой фермы и обычные бытовые отходы.
Рыболовные сети и некоторые другие предметы могут быть переработаны в регенерированный нейлон Econyl партнером фонда Аквафил. Трубы и другие конструкции также могут быть переработаны.
Местная работа
В рамках уборки, как и в других мероприятиях в прошлом, Healthy Seas также организовала образовательные программы с местными начальными школами и университетский семинар, а также две уборки гаваней в Астакосе и Митикасе при поддержке местного партнера по дайвингу.
Миссия стала результатом совместных усилий фонда, Hyundai Motor Europe и других партнеров, включая Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities и Dotank Plus.
«Этот год был замечательным», — прокомментировал Здоровые моря директор Вероника Микос. «Благодаря трем крупным уборкам и множеству образовательных программ мы оказали невероятное влияние, не только в плане удаления отходов, но и в повышении осведомленности среди сообществ и следующего поколения. Мы благодарны нашим партнерам и волонтерам за их преданность делу и упорный труд».
В шестидневной октябрьской операции участвовало 35 человек, которые собрали 128.5 тонн морского мусора, из которых 50.9 тонн были рыболовными сетями. В ходе майской уборки, в которой за восемь дней работали 30 человек, было собрано 42.7 тонны (из них 11.3 тонны сетей).
«Вместе со 150 партнерами и почти 550 преданными своему делу волонтерами мы собрали 991 тонну рыболовных сетей и другого морского мусора с момента нашего основания в 2013 году», — сообщает Healthy Seas.
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