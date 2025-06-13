Дайвер Тео присоединяется к Стивену Фраю, чтобы бросить вызов донному тралению

В продолжение послания документального фильма сэра Дэвида Аттенборо Мировой океан и в связи с Конференцией ООН по океану, которая завершается в Ницце сегодня (13 июня), рекламный видеоролик благотворительной организации Великобритании Blue Marine Foundation с участием аквалангиста Тео Джеймса и Стивена Фрая пришелся по вкусу онлайн.

In Выводы Джеймс («Дивергент», «Белый лотос», «Джентльмены») играет посетителя элитного ресторана, который заказывает, казалось бы, экологически чистое рыбное блюдо у елейного официанта, роль которого исполняет Фрай.

Оба актера являются послами Blue Marine, и цель короткометражки — напомнить зрителям о невидимых издержках, которые приходится платить за то, чтобы люди питались так, как им хочется.

«Как заядлый дайвер, я давно очарован океаном и прихожу в ужас от того, какое влияние на него оказывают люди», — сказал Джеймс после завершения съемок.

«После того, как на меня свалили кучу прилова, я действительно понял, насколько отвратительна и разрушительна практика донного траления. Это было очень тревожно, но я был рад это сделать, если это поможет добиться реальных изменений».

Запрет в Великобритании, но как скоро?

По словам Blue Marine, агитационный фильм был создан в надежде способствовать введению крайне необходимого запрета на донный траловый промысел в так называемых морских охраняемых районах (МОР) Великобритании.

«В настоящее время ошеломляющие 90% морских заповедников Великобритании остаются открытыми для донного траления, а что касается рыбы, которая без разбора попадает в сети траулеров, до 80% пойманного выбрасывается или уничтожается», — заявляет фонд. «Давайте положим этому конец сейчас. Действуйте вместе с нами».

Выпадение рыбы для Джеймса (Blue Marine Foundation)

Фактически, во Всемирный день океанов (8 июня), в день выхода фильма, правительство Великобритании объявило о своем намерении запретить донный траловый промысел в 41 морской охраняемой зоне, охватывающей площадь 30,000 1.5 кв. км английских вод (в XNUMX раза больше площади Уэльса).

«Это огромный шаг вперед к прекращению бессмысленного уничтожения наших морских заповедников», — признала Blue Marine, подчеркнув при этом, что ничего не изменится, пока предложения не станут реальностью и запрет не будет введен в действие. Она просит сторонников Поделиться видео в социальных медиа.

Команда Фонд Blue Marine и фильм студии Atomized Выводы Режиссером выступил Бен Маллаби.

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