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Профессионального дайвера обвинили в вырезании кораллов ради денег

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Изрезанный коралл – так кто же такой Мохак? (Данило Менориас)
Имя высечено на коралле недалеко от Панглао на Бохоле (Данило Менориас)

Продолжаются негативные последствия вырезания имен людей на кораллах на филиппинском острове Бохол, популярном среди любителей дайвинга. Теперь власти убеждены, что один или несколько местных дайвинг-гидов и операторов лодок взимают с туристов дополнительную плату за создание подводных граффити.

Сообщается, что один дайв-гид признался в вандализме по отношению к кораллам. Повреждение рифов является незаконным согласно Кодекс рыболовства Филиппин, хотя пока не ясно, будут ли против него выдвинуты уголовные обвинения.

По меньшей мере 13 имен людей были обнаружены высеченными на кораллах на месте подводного плавания и сноркелинга Эстака у острова Пунтуд (бывший Вирджин) недалеко от Панглао во время проверки, проведенной в конце августа по наводке местного дайв-гида PADI.

Разделка: испорченные кораллы возле острова Пунтуд (Данило Менориас)
Разрушенный коралл возле острова Пунтуд (Данило Менориас)

A Korean tourist had posted a видео on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado предложили награду для получения дополнительной информации, как сообщалось Диверне 4 сентября. Позднее вознаграждение было увеличено в четыре раза до 200,000 2,700 песо (около XNUMX фунтов стерлингов).

При поддержке губернатора мэр Панглао Эдгардо «Бой» Аркай закрыл этот участок для туристической деятельности со вчерашнего дня (9 сентября) по крайней мере на шесть месяцев, а возможно, и больше, чем на год. Он говорит, что кораллам этого района, являющимся частью «Охраняемого морского ландшафта острова Панглао» в рамках «Расширенной национальной комплексной системы охраняемых территорий», потребуется время для восстановления.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the видео. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared персона нон грата за его роль в «убийстве туризма».

Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин и Управление окружающей среды и природных ресурсов провинции Бохол в настоящее время оценивают место погружения. Аументадо заявил, что намерен создать оперативную группу с полномочиями арестовывать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@ValTaylor7 #askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Иногда это случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы, Вэл #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу. 00:00 Введение 00:50 Вопрос 01:19 Ответ

@ValTaylor7
#askMark Привет, Марк, я недавно сертифицированный дайвер и совершил 10 погружений (все на арендованном снаряжении), и во время нескольких погружений у меня заклинило челюсть. Это также иногда случается, если долго плаваешь с маской и трубкой, поэтому мне интересно, связано ли это с весом 2-й ступени или с менее удобным загубником. Если это загубник и я получаю хороший, который мне подходит (есть ли рекомендации?), будут ли дайвинг-центры вообще менять их, когда я арендую снаряжение? Спасибо за любые советы
волна
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:50 Вопрос
01:19 Ответ

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Как предотвратить усталость челюсти? #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark При погружении с трансмиттером AI и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как вы прокладываете шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark При погружении с использованием как трансмиттера AI, так и SPG, когда трансмиттер AI использует порт HP через левое плечо, чтобы он находился с той же стороны, что и ваш подводный компьютер, как проложить шланг для SPG? Является ли проблемой то, что шланг SPG выходит из правого порта HP, но все равно должен быть на левом бедре D-Ring? Или вы бы рекомендовали надевать подводный компьютер на правую руку?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Могу ли я установить передатчик на дальней стороне моего подводного компьютера? #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, а Британский клуб подводного плавания просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы любители экстремального спорта, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, Подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте Джеймс Бонд подарил RNLI мотоциклы ограниченной серии, Британский клуб подводной аквакультуры просит дайверов подготовиться к очистке наших океанов в сентябре. И, судя по всему, все мы экстремальные спортсмены, поскольку подводное плавание с аквалангом занимает первое место в рейтинге экстремальных видов спорта, которые люди хотели бы попробовать, но не думают, что когда-нибудь попробуют


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

Подводное плавание заняло первое место в списке экстремальных видов спорта #подводное плавание #новости #подкаст

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