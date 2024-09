Профессионального дайвера обвинили в вырезании кораллов ради денег

Продолжаются негативные последствия вырезания имен людей на кораллах на филиппинском острове Бохол, популярном среди любителей дайвинга. Теперь власти убеждены, что один или несколько местных дайвинг-гидов и операторов лодок взимают с туристов дополнительную плату за создание подводных граффити.

Сообщается, что один дайв-гид признался в вандализме по отношению к кораллам. Повреждение рифов является незаконным согласно Кодекс рыболовства Филиппин, хотя пока не ясно, будут ли против него выдвинуты уголовные обвинения.

По меньшей мере 13 имен людей были обнаружены высеченными на кораллах на месте подводного плавания и сноркелинга Эстака у острова Пунтуд (бывший Вирджин) недалеко от Панглао во время проверки, проведенной в конце августа по наводке местного дайв-гида PADI.

Разрушенный коралл возле острова Пунтуд (Данило Менориас)

A Korean tourist had posted a видео on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado предложили награду для получения дополнительной информации, как сообщалось Диверне 4 сентября. Позднее вознаграждение было увеличено в четыре раза до 200,000 2,700 песо (около XNUMX фунтов стерлингов).

При поддержке губернатора мэр Панглао Эдгардо «Бой» Аркай закрыл этот участок для туристической деятельности со вчерашнего дня (9 сентября) по крайней мере на шесть месяцев, а возможно, и больше, чем на год. Он говорит, что кораллам этого района, являющимся частью «Охраняемого морского ландшафта острова Панглао» в рамках «Расширенной национальной комплексной системы охраняемых территорий», потребуется время для восстановления.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the видео. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared персона нон грата за его роль в «убийстве туризма».

Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин и Управление окружающей среды и природных ресурсов провинции Бохол в настоящее время оценивают место погружения. Аументадо заявил, что намерен создать оперативную группу с полномочиями арестовывать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

