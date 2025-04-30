CMAS наказывает инструктора по подводной охоте

После того, как 21 апреля филиппинский внештатный дайвмастер был пойман во время подводной охоты с использованием акваланга, его статус дайвмастера CMAS был аннулирован, что означает, что он больше не может работать профессиональным дайвером под знаменем этой организации.

«Филмар Мадриага больше не является членом CMAS Philippines из-за незаконной подводной охоты в полном снаряжении для подводного плавания в Cathedral Rock», — заявили в CMAS. Место погружения Cathedral Rock находится в Мабини, Анилао, недалеко от родного города дайвера Батангас.

Мадриага, который, как говорят, получил множество предупреждений о своем поведении, был пойман, когда он выходил с места около 7 вечера. Cathedral Rocks — это объявленный морской заповедник, разновидность MPA, в котором деятельность человека ограничена законом для защиты морских ресурсов и биоразнообразия.

Возвращение с погружения в Cathedral Rock (CMAS Филиппины)

Филмар Мадриага

Подводная охота легальна на Филиппинах, обычно как занятие фридайвингом, но использование акваланга для этой цели может быть ограничено или запрещено в некоторых районах, особенно в морских заповедниках. Использование подводных ружей вместо традиционных копий также запрещено в некоторых филиппинских водах.

КМАС — это давно существующая международная зонтичная организация для органов обучения дайверов и соревновательных подводных видов спорта. Остается выяснить, было ли наказание, наложенное ею на Мадриагу, разовым или частью согласованных мер по борьбе с незаконной подводной охотой, которая, как говорят, является обычной практикой в ​​местных охраняемых зонах.

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