Китай плывет против течения, чтобы ограничить популяцию косаток

В какой стране содержится больше всего косаток в неволе? Долгое время эта сомнительная честь принадлежала США, но теперь ее впервые обогнал Китай.

Согласно новому отчету Китайский Альянс Китообразных По данным следователей, в Китае в неволе сейчас содержится 22 косатки, большинство из которых выставлены на всеобщее обозрение с соблюдением, как описывает CCA, «минимальных мер безопасности».

Поскольку интерес международного сообщества к наблюдению за китами и дельфинами, исполняющими трюки в бассейнах, ослаб, Китай пошел в противоположном направлении, говорит CCA. Это означает, что он также является мировым лидером по количеству содержащихся в неволе дельфинов-афалин (более 730 особей) и белух (их около 145).

«Расширяющаяся индустрия китайских тематических парков развлечений в океане продолжает усугублять проблемы с сохранением и благополучием животных», — заявляет базирующаяся в Вашингтоне (округ Колумбия) коалиция международных и китайских организаций по защите животных.

Из 22 содержащихся в неволе косаток Китая 15 были импортированы из российского Охотского моря, а семь родились в неволе. Большинство животных были выставлены на обозрение только в 2023 году с открытием объекта в Чжухае под названием Chimelong Spaceship.

По состоянию на июль 2024 года в Китае действовало 101 учреждение по содержанию китообразных, что вдвое больше, чем в 2015 году, и еще 11 находились в стадии строительства. По оценкам, в них содержится 1,307 китообразных, представляющих 15 видов.

Поставка из Японии

В США 18 косаток содержатся в неволе в трех парках SeaWorld. Россия запретила отлов косаток и белух в качестве развлечения в 2018 году, с тех пор, как говорят, Китаю пришлось все больше сосредотачиваться на разведении и импорте из Японии, чтобы удовлетворить спрос.

«Китай — это «Рынок выловленных в дикой природе китообразных, который нанес ущерб его международной репутации, дестабилизировал популяции свободно плавающих животных и привел к неизвестному числу смертей животных», — говорит доктор Наоми Роуз, старший научный сотрудник по биологии морских млекопитающих в Институт защиты животных (AWI), член-основатель CCA. Она посетила Китай в начале года, чтобы понаблюдать за косатками, живущими в тамошних учреждениях.

Выступление косаток в китайском тематическом парке (AWI)

«Китайская индустрия океанических тематических парков неспособна удовлетворить сложные физические и поведенческие потребности китообразных», — говорит Роуз. «Все большее число объектов предлагает посетителям возможность поплавать или понырять с китообразными, подвергая общественность риску — о чем свидетельствует растущее число зарегистрированных травм — и при этом не предоставляя содержательной информации о сохранении видов.

«Более того, многие животные страдают от публично зафиксированного жестокого обращения со стороны дрессировщиков и отсутствия специализированной ветеринарной помощи».

Различия в записях

Информации о состоянии содержащихся в неволе китообразных в Китае в открытом доступе нет, хотя в отчете CCA упоминается несколько случаев гибели, в том числе двух находящихся под угрозой исчезновения беспёрых морских свиней Янцзы.

Альянс также утверждает, что количество выловленных в дикой природе китообразных, зарегистрированных как импортированных в Китай в базе данных CITES, отличается от экспортных записей из стран происхождения, включая Японию, более чем на 380 особей. «Это область критической обеспокоенности для правительства и отрасли и представляет собой потенциальное нарушение правил CITES», — говорится в нем.

CCA хотела бы, чтобы китайское правительство начало независимые расследования данных СИТЕС об импорте и благополучии содержащихся в неволе китообразных в Китае, запретило бы тесный контакт между посетителями и животными и подготовило планы по поэтапному прекращению их показа в тематических парках океана.

Членами CCA помимо AWI являются Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hong Kong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection и Whale & Dolphin Conservation. Последняя инициатива альянса Океанские тематические парки докладе это третье издание.

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