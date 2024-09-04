Изрезанные кораллы шокируют дайверов Бохола

Граффити, вырезанные на пластинчатых кораллах у популярного туристического острова Бохол на Филиппинах, шокировали местных дайверов.

За информацию, которая поможет арестовать дайверов, ответственных за вандализм на рифе у острова Виргинские острова, объявлено вознаграждение в размере 50,000 675 песо (около XNUMX фунтов стерлингов). Анализ ущерба и будущих рисков для кораллов поставил под сомнение будущее дайвинга в этом месте.

Инструктор по дайвингу PADI Данило «Дон-дон» Менориас из Кооператив по защите прав водолазов Бохола, из Панглао. Такие названия, как «Моджак» и «Мин», были грубо высечены на здоровом коралле, которым известно это место.

Департамент окружающей среды и природных ресурсов, Управление по охране окружающей среды провинции Бохол и местные власти Панглао начали расследование, а губернатор Бохола Эрико Аристотель Аументадо объявил вознаграждение за информацию о подводных художниках-граффити.

Так кто же такой Мохак? (Данило Менориас)

«К сожалению, все еще есть люди, которые презирают и игнорируют наши скромные усилия по сохранению красоты этих кораллов», — сказал он, имея в виду инцидент в прошлом году, когда кораллы у острова Баликасаг, к юго-западу от Панглао, были изуродованы аналогичным образом, а сам акт вандализма был заснят на видео.

«Мы настоятельно призываем всех операторов дайвинга и дайверов работать вместе, чтобы не допустить вмешательства и злоупотребления нашей окружающей средой, особенно под нашими океанами», — сказал Аументадо, добавив, что местные власти должны обеспечить, чтобы все дайверы были полностью проинформированы о том, какое поведение под водой является приемлемым, а какое — нет. «Те, кто нарушит это, будут наказаны, включая дайвинг-центры и гиды», — сказал он.

Губернатор заявил, что следственная группа уполномочена оценивать будущий риск для рифов и отдавать распоряжения о закрытии участков, и любое решение будет соблюдаться.

«Огромное спасибо всем, кто заботится о состоянии кораллов, и мы продолжим работать вместе, чтобы сохранить нашу окружающую среду для будущих поколений».

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