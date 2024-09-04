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Изрезанные кораллы шокируют дайверов Бохола

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Устойчивый ущерб кораллу возле острова Вирджин (Данило Менориас)
Устойчивый ущерб кораллу возле острова Вирджин (Данило Менориас)

Граффити, вырезанные на пластинчатых кораллах у популярного туристического острова Бохол на Филиппинах, шокировали местных дайверов. 

За информацию, которая поможет арестовать дайверов, ответственных за вандализм на рифе у острова Виргинские острова, объявлено вознаграждение в размере 50,000 675 песо (около XNUMX фунтов стерлингов). Анализ ущерба и будущих рисков для кораллов поставил под сомнение будущее дайвинга в этом месте.

Инструктор по дайвингу PADI Данило «Дон-дон» Менориас из Кооператив по защите прав водолазов Бохола, из Панглао. Такие названия, как «Моджак» и «Мин», были грубо высечены на здоровом коралле, которым известно это место.

Департамент окружающей среды и природных ресурсов, Управление по охране окружающей среды провинции Бохол и местные власти Панглао начали расследование, а губернатор Бохола Эрико Аристотель Аументадо объявил вознаграждение за информацию о подводных художниках-граффити. 

Изрезанный коралл – так кто же такой Мохак? (Данило Менориас)
Так кто же такой Мохак? (Данило Менориас)

«К сожалению, все еще есть люди, которые презирают и игнорируют наши скромные усилия по сохранению красоты этих кораллов», — сказал он, имея в виду инцидент в прошлом году, когда кораллы у острова Баликасаг, к юго-западу от Панглао, были изуродованы аналогичным образом, а сам акт вандализма был заснят на видео.

«Мы настоятельно призываем всех операторов дайвинга и дайверов работать вместе, чтобы не допустить вмешательства и злоупотребления нашей окружающей средой, особенно под нашими океанами», — сказал Аументадо, добавив, что местные власти должны обеспечить, чтобы все дайверы были полностью проинформированы о том, какое поведение под водой является приемлемым, а какое — нет. «Те, кто нарушит это, будут наказаны, включая дайвинг-центры и гиды», — сказал он.

Губернатор заявил, что следственная группа уполномочена оценивать будущий риск для рифов и отдавать распоряжения о закрытии участков, и любое решение будет соблюдаться.

«Огромное спасибо всем, кто заботится о состоянии кораллов, и мы продолжим работать вместе, чтобы сохранить нашу окружающую среду для будущих поколений».

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Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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00: 00 Введение
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02:09 Уход за ногами перед погружением
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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