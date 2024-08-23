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BSAC просит дайверов пройти чистку в сентябре

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Дайвер на подводном мусоросборнике (BSAC)
Дайвер на подводном мусоросборнике (BSAC)

Британский подводный клуб призывает своих членов, будь то аквалангисты или любители подводного плавания, принять участие в предстоящей инициативе Great British Underwater Pick Litter Pick.

Мероприятие призвано совпасть и дополнить давнюю программу Great British Beach Clean Общества охраны морской среды (MCS), которая в этом году пройдет с 20 по 29 сентября.

Члены BSAC смогут своими глазами увидеть количество одноразового пластика и другого мусора на морском дне, а также то пагубное воздействие, которое оно оказывает на морскую жизнь и экосистемы. Однако клуб надеется, что дайверы присоединятся не только к подводным лечебным работам, но и к очистке пляжей.

Подсчитано, что более 80% морского мусора поступает с суши, поэтому теория состоит в том, что поддержание чистоты пляжей уменьшает количество вымываемого или выбрасываемого в море мусора. 

Дайверов просят пройти чистку в сентябре этого года (BSAC)
Перевозка банок и бутылок (BSAC)

«Члены могут помочь переломить ситуацию с загрязнением морской среды каждый раз, когда они ныряют или отправляются на пляж», — говорит клуб, который просит не только свои филиалы, дайв-центры и отдельных членов, но и дайверов из других агентств принять участие в проекте. Отличный британский подводный мусорщик.

Хорошие новости о сумках

Волонтёры MCS проводят опросы о чистоте пляжей круглый год, но ожидается, что в «Чистке пляжа» примут участие тысячи людей, записывающих собранный ими мусор, чтобы эти данные можно было использовать для помощи в будущих усилиях.

В МКС Состояние наших пляжей В отчете за 2023 год эти данные выявили заметное сокращение количества пластиковых пакетов в обращении. 4,684 зарегистрированных в Великобритании и Нормандских островах представляют собой среднее снижение на 80% количества выброшенных на берег судов за последнее десятилетие, в течение которого магазины начали взимать за них плату.

Сбор подводного мусора (BSAC)
Сбор подводного мусора (BSAC)

«Сбор мусора при каждом погружении может иметь реальное значение, будь то сбор мусора на обычном дайв-сайте или целенаправленные усилия клуба во время длительного погружения», — говорит генеральный директор BSAC Мэри Тетли. 

«Благодаря обучению организаторов уборки пляжа, предлагаемому Обществом охраны морской среды, уборка пляжа также может стать частью мероприятия по сбору подводного мусора, поэтому в нем могут принять участие все члены клуба и их семьи.

«Чем больше членов BSAC примут участие в Великом британском сборе подводного мусора, тем более положительное влияние мы сможем оказать».

«Мы очень благодарны BSAC за поддержку в повышении осведомленности о морском мусоре», - сказала заместитель директора MCS по взаимодействию Жюстин Миллард. «Их члены видят ущерб, который мусор в наших морях может нанести всей нашей замечательной морской жизни в Великобритании. 

«Мы призываем всех членов BSAC принять участие в уборке пляжа вместе с нами этим летом, чтобы мусор не смывали и не выбрасывали обратно в море».

Чтобы принять участие или организовать подводный сбор мусора в период с 20 по 29 сентября, проверьте сайт БСАК за рекомендации по планированию и безопасности, а также посетите сайт МКС чтобы узнать больше об уборке пляжа.

Также в Дивернете: Пляжи Великобритании стали грязнее, чем когда-либо, На пляжи Великобритании накатила волна пластиковых пакетов, BSAC в 70 лет: куда двигаться дальше?, Большое исследование морских водорослей удивило организаторов

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
На этой неделе в подкасте Федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате пожара на калифорнийском дайв-сафари Conception в 2019 году, однако в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан оплатить счет остается неясным. Колыбели для детенышей кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками. https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/ https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs- поддержка/ https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o https://www.scubadivermag.com/anti-parrot- Cradles-a-coral-game-changer/ https://www.youtube.com/watch?v=0SYlATuvJcg https://fourthelement.com/product/tech-fin/ Станьте фанатом: https://www.scubadivermag .com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------- -------------------------------------------------- ----- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, Веб-сайт обзоров подводного снаряжения: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, Веб-сайт «Советы и советы», «Отчеты о путешествиях»: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт «Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве»: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ------- -------------------------------------------------- -------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https:// twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего вашего необходимого снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте федеральный судья США распорядился о первых компенсационных выплатах за расходы, понесенные в результате гибели 34 человек, погибших в результате возгорания калифорнийского дайв-сафари Conception в 2019 году – хотя в состоянии ли его капитан Джерри Бойлан? оплатить счет остается неясным. Колыбели для молодых кораллов, предназначенные для отпугивания зубастых хищников, таких как рыбы-попугаи, могут быть использованы в рамках усилий по восстановлению рифов, пострадавших от таких тревожных событий, как обесцвечивание кораллов. Музей дайвинга в Госпорте был закрыт в 2024 году из-за реставрации своего «влажного здания, являющегося памятником архитектуры II*», но у него есть амбициозные планы вновь открыться со следующего июня, более сухого, и с новыми выставками.


https://www.scubadivermag.com/still-free-conception-captain-ordered-to-pay-up/
https://divernet.com/scuba-news/conservation/drying-out-diving-museum-needs-support/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz07721y33xo
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c6p2rk2gkx4o
https://www.scubadivermag.com/anti-parrot-cradles-a-coral-game-changer/

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
00:52 Scuba.com
02:09 Уход за ногами перед погружением
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Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything @denisb8426 #askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------- -------------------------------------------------- ------------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, снаряжение для подводного плавания Веб-сайт с обзорами: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, веб-сайт с отчетами о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:/ /www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов -------------------------------------- --------------------------------------------- ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com — все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

Как проложить шланг сухого костюма? #askmarkanything

@denisb8426
#askmark Привет, Марк! Недавно я совершил свои первые погружения в сухом костюме. На берегу у меня были некоторые дискуссии о прокладке шланга для накачивания сухого костюма. Мои более опытные приятели посоветовали мне надеть его поверх страховочной системы... так что только от 1-го этапа... под мышкой... до сухого костюма. Я видел много видео, где люди засовывают его ПОД ремни безопасности... Есть ли у вас причины сделать то или другое? С уважением из Германии. Гут Люфт! Денис

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
ССЫЛКИ

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Как проложить шланг сухого костюма? @denisb8426 #askmark

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