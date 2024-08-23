BSAC просит дайверов пройти чистку в сентябре

Британский подводный клуб призывает своих членов, будь то аквалангисты или любители подводного плавания, принять участие в предстоящей инициативе Great British Underwater Pick Litter Pick.

Мероприятие призвано совпасть и дополнить давнюю программу Great British Beach Clean Общества охраны морской среды (MCS), которая в этом году пройдет с 20 по 29 сентября.

Члены BSAC смогут своими глазами увидеть количество одноразового пластика и другого мусора на морском дне, а также то пагубное воздействие, которое оно оказывает на морскую жизнь и экосистемы. Однако клуб надеется, что дайверы присоединятся не только к подводным лечебным работам, но и к очистке пляжей.

Подсчитано, что более 80% морского мусора поступает с суши, поэтому теория состоит в том, что поддержание чистоты пляжей уменьшает количество вымываемого или выбрасываемого в море мусора.

Перевозка банок и бутылок (BSAC)

«Члены могут помочь переломить ситуацию с загрязнением морской среды каждый раз, когда они ныряют или отправляются на пляж», — говорит клуб, который просит не только свои филиалы, дайв-центры и отдельных членов, но и дайверов из других агентств принять участие в проекте. Отличный британский подводный мусорщик.

Хорошие новости о сумках

Волонтёры MCS проводят опросы о чистоте пляжей круглый год, но ожидается, что в «Чистке пляжа» примут участие тысячи людей, записывающих собранный ими мусор, чтобы эти данные можно было использовать для помощи в будущих усилиях.

В МКС Состояние наших пляжей В отчете за 2023 год эти данные выявили заметное сокращение количества пластиковых пакетов в обращении. 4,684 зарегистрированных в Великобритании и Нормандских островах представляют собой среднее снижение на 80% количества выброшенных на берег судов за последнее десятилетие, в течение которого магазины начали взимать за них плату.

Сбор подводного мусора (BSAC)

«Сбор мусора при каждом погружении может иметь реальное значение, будь то сбор мусора на обычном дайв-сайте или целенаправленные усилия клуба во время длительного погружения», — говорит генеральный директор BSAC Мэри Тетли.

«Благодаря обучению организаторов уборки пляжа, предлагаемому Обществом охраны морской среды, уборка пляжа также может стать частью мероприятия по сбору подводного мусора, поэтому в нем могут принять участие все члены клуба и их семьи.

«Чем больше членов BSAC примут участие в Великом британском сборе подводного мусора, тем более положительное влияние мы сможем оказать».

«Мы очень благодарны BSAC за поддержку в повышении осведомленности о морском мусоре», - сказала заместитель директора MCS по взаимодействию Жюстин Миллард. «Их члены видят ущерб, который мусор в наших морях может нанести всей нашей замечательной морской жизни в Великобритании.

«Мы призываем всех членов BSAC принять участие в уборке пляжа вместе с нами этим летом, чтобы мусор не смывали и не выбрасывали обратно в море».

Чтобы принять участие или организовать подводный сбор мусора в период с 20 по 29 сентября, проверьте сайт БСАК за рекомендации по планированию и безопасности, а также посетите сайт МКС чтобы узнать больше об уборке пляжа.

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