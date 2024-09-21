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Значительное повышение термостойкости благодаря суперкораллам Secore

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Высадка кораллов (Пол Сельваджио / Secore International)
Высадка кораллов (Пол Сельваджио / Secore International)

Молодые кораллы, искусственно выращенные с использованием формы в пробирке Согласно новому рецензируемому исследованию природоохранной организации Secore International из Флориды, оплодотворение, в отличие от клонирования из фрагментов существующих кораллов, продемонстрировало значительно большую устойчивость к обесцвечиванию во время губительной волны тепла, обрушившейся на Карибский регион в 2023 году. 

Secore утверждает, что ее отчет представляет собой первое научное доказательство того, что кораллы, восстановленные с использованием методов естественного размножения, оказываются гораздо более термоустойчивыми, чем кораллы, выращенные из фрагментов, при воздействии на них температур морской воды, значительно превышающих пороги обесцвечивания.

Кораллы (Рауль Текалько Рентерия / Secore International)
Здоровый коралл, выращенный во время обесцвечивания рифа (Рауль Текалько Рентерия / Secore International)

В течение последних пяти лет Secore реализует амбициозную программу лабораторного разведения кораллов как способа восстановления рифов, подход, который включает в себя обучение сеть партнеров по всему Карибскому региону и, как мы надеемся, вскоре за его пределами. 

«Все усилия стоили того», — сообщается в нем. «Во время разрушительной волны тепла в Карибском море в 2023 году молодые, выведенные кораллы на рифе остались здоровыми, в то время как большинство оставшихся диких кораллов обесцветились, и многие из них впоследствии погибли».

Содержание

Способ

Обычный способ искусственного размножения кораллов заключался в том, чтобы отломить фрагмент от исходной колонии, чтобы вырастить новую колонию в качестве ее клона, говорит Секоре. Небольшие фрагменты кораллов выращивались в питомниках и вручную пересаживались на риф.

Нерест кораллов (Пол Сельваджио / Secore International)
Нерест кораллов (Пол Сельваджио / Secore International)

Метод засевания кораллов, который сейчас внедряется, не создает клонов. Вместо этого он включает сбор коралловой икры с диких кораллов и оплодотворение яйцеклеток и спермы в лаборатории — или даже на лодке или пляже — для получения миллионов эмбрионов. 

Развивающиеся личинки кораллов выращиваются в океанических резервуарах и рассаживаются на специальные субстраты, а затем, достигнув определенного размера, пересаживаются на риф. 

Каждый раз, когда популяция размножается, новое потомство получает новые смешанные наборы генов посредством рекомбинации, что делает их отличными от родительских колоний и, таким образом, обеспечивает адаптацию. 

По словам Секоре, только молодые кораллы, полученные путем размножения, демонстрируют более высокую устойчивость к обесцвечиванию по сравнению со взрослыми колониями кораллов и их фрагментами.

Хотя естественное потомство может вести себя аналогичным образом при повышенных температурах, общая неспособность видов, строящих рифы, к размножению в Карибском море означает, что естественное потомство встречается все реже. 

Здоровая молодь лося (Пол Сельваджио / Secore International)
Здоровая молодь лося (Пол Сельваджио / Secore International)

Первый рассвет

Команда Secore, проводившая плановое мониторинговое погружение в Мексике, первой обнаружила, что высаженные ими кораллы выглядят совершенно здоровыми, а вскоре после этого их коллеги на Кюрасао сделали аналогичное наблюдение с другим видом.

«Наши ученые в Кюрасао и Мексике вместе с нашим партнером Coralium Lab собрали данные о состоянии здоровья нескольких видов и групп наших высаженных кораллов», — говорит директор по исследованиям Secore д-р Маргарет Миллер. «Затем мы связались с партнерами по всей нашей Caribbean Restoration Network, чтобы узнать, насколько распространенной и последовательной была эта закономерность. 

«Это подтвердило, что помощь в пополнении шести видов рифообразующих кораллов на 15 отдельных рифовых участках в пяти странах Карибского бассейна показала одинаковую закономерность: молодые кораллы, выращенные для восстановления, гораздо более устойчивы к обесцвечиванию в условиях экстремального теплового стресса, чем преобладающие на рифе кораллы».

«Последние 30 лет я занимался разведением кораллов в Карибском море, одновременно наблюдая колоссальную потерю кораллов из-за болезней, ураганов и аномальной жары, а также распад зависящих от них сообществ», — говорит доктор Миллер. 

«Эти результаты вселяют большую надежду и подтверждают, что восстановление с помощью коралловых рекрутов может сыграть важную роль в организации сохранения кораллов в нашем более теплом будущем. Тем не менее, настоящая защита будущего коралловых рифов полностью зависит от успеха человечества в борьбе с глобальным потеплением».

Обесцвеченные кораллы лосиногорога (Сандра Мендоса Кирос / Secore International)
Обесцвеченные кораллы лосиногорога (Сандра Мендоса Кирос / Secore International)
Здоровые кораллы лосиногорога (Пол Сельваджио / Secore International)
Здоровые кораллы лосиногорога (Пол Сельваджио / Secore International)

Инвестиции окупаются

«Наши инвестиции за последние пять лет в создание крупной сети по восстановлению кораллов в Карибском море окупились», — говорит основатель и исполнительный директор Secore д-р Дирк Петерсен. 

«Эта сеть не только производит и пересаживает десятки тысяч кораллов каждый год, но и может немедленно оценить, как эти кораллы отреагировали на эту беспрецедентную волну тепла. Теперь нашим приоритетом является дальнейшее масштабирование усилий до уровня экосистемы».

Восстановление кораллов само по себе не излечит рифы в долгосрочной перспективе, но может выиграть столь необходимое время для поддержки популяции кораллов и ее выживания в следующем столетии, говорит он. Secore. Теперь она стремится расширить свою деятельность на Индо-Тихоокеанский регион и планирует до конца 2024 года сформировать команду на Маврикии для создания базы в Индийском океане.

Исследование охватывает работы, проводимые у берегов Мексики, Доминиканской Республики, Виргинских островов США, Бонэйра и Кюрасао. опубликован В журнале Плозон.

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00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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