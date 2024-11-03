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Сделайте ставку на произведение искусства Oceanic 31 shark

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Выставка произведений искусства, посвященных акулам, под названием Oceanic 31 завершает свой двухлетний тур по выставочным площадкам Великобритании, который начался в конце ноября в Королевском географическом обществе (RGS) в Лондоне, после чего работы будут проданы на онлайн-аукционе в поддержку Программа океаники Shark Trust.

Коллекция, изображающая 31 вид океанических акул и скатов, было пожертвовано на эту цель 31 отдельными художниками в 2022 году. Работы варьируются от картин и цифровых творений до скульптур и смешанной техники.

Smooth Hammerhead от Алисии Хейден
Smooth Hammerhead от Алисии Хейден

Команда бесплатная выставка можно увидеть в павильоне RGS с 26 ноября по 7 декабря. Потенциальные участники торгов, возможно, с мыслью о рождественских подарках, должны сделать свои предложения до конца этой последней даты выставки, что можно сделать сейчас посещение сайта.

Silky Street от ScapaJoe
Silky Street от ScapaJoe
Carcharodon carcharias Джимми Хиггса
Carcharodon carcharias Джимми Хиггса

Одно из произведений искусства будет продано на аукционе в прямом эфире телевизионным экспертом по дикой природе Стивом Бэкшеллом, который будет главным докладчиком на главном ежегодном мероприятии Shark Trust «For The Love Of Sharks» в Королевском географическом музее 29 ноября. Билеты на вечернее мероприятие все еще доступны из фонда Shark Trust.

Croc VR 2030 Тома Мида
Croc VR 2030 Тома Мида
Океаническая белоперая акула от ATM
Океаническая белоперая акула от ATM

«Эта выставка дала нам возможность охватить новую аудиторию и вдохновить еще больше людей замечательными акулами и скатами, на которых мы Обещание большой акулы «Кампания основана на этом», — говорит генеральный директор Shark Trust Пол Кокс. «Мы безмерно благодарны 31 художнику, которые так усердно трудились, чтобы создать эти работы».

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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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