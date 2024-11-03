Сделайте ставку на произведение искусства Oceanic 31 shark

Выставка произведений искусства, посвященных акулам, под названием Oceanic 31 завершает свой двухлетний тур по выставочным площадкам Великобритании, который начался в конце ноября в Королевском географическом обществе (RGS) в Лондоне, после чего работы будут проданы на онлайн-аукционе в поддержку Программа океаники Shark Trust.
Коллекция, изображающая 31 вид океанических акул и скатов, было пожертвовано на эту цель 31 отдельными художниками в 2022 году. Работы варьируются от картин и цифровых творений до скульптур и смешанной техники.
Команда бесплатная выставка можно увидеть в павильоне RGS с 26 ноября по 7 декабря. Потенциальные участники торгов, возможно, с мыслью о рождественских подарках, должны сделать свои предложения до конца этой последней даты выставки, что можно сделать сейчас посещение сайта.
Одно из произведений искусства будет продано на аукционе в прямом эфире телевизионным экспертом по дикой природе Стивом Бэкшеллом, который будет главным докладчиком на главном ежегодном мероприятии Shark Trust «For The Love Of Sharks» в Королевском географическом музее 29 ноября. Билеты на вечернее мероприятие все еще доступны из фонда Shark Trust.
«Эта выставка дала нам возможность охватить новую аудиторию и вдохновить еще больше людей замечательными акулами и скатами, на которых мы Обещание большой акулы «Кампания основана на этом», — говорит генеральный директор Shark Trust Пол Кокс. «Мы безмерно благодарны 31 художнику, которые так усердно трудились, чтобы создать эти работы».
Также в Дивернете: OCEANIC 31: SHARK IMAGES ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ТУР ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ТРЕБУЮТСЯ: НАБЛЮДЕНИЯ ДАЙВЕРОВ ЗА ОКЕАНИЧЕСКИМИ И ГИГАНТСКИМИ АКУЛАМИ, SHARK TRUST ЗАПУСКАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 5 ПРОЕКТОВ, СНИМОК ДАЙВЕРОВ 2,000 АКУЛ И Скатов