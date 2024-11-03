Сделайте ставку на произведение искусства Oceanic 31 shark

Выставка произведений искусства, посвященных акулам, под названием Oceanic 31 завершает свой двухлетний тур по выставочным площадкам Великобритании, который начался в конце ноября в Королевском географическом обществе (RGS) в Лондоне, после чего работы будут проданы на онлайн-аукционе в поддержку Программа океаники Shark Trust.

Коллекция, изображающая 31 вид океанических акул и скатов, было пожертвовано на эту цель 31 отдельными художниками в 2022 году. Работы варьируются от картин и цифровых творений до скульптур и смешанной техники.

Smooth Hammerhead от Алисии Хейден

Команда бесплатная выставка можно увидеть в павильоне RGS с 26 ноября по 7 декабря. Потенциальные участники торгов, возможно, с мыслью о рождественских подарках, должны сделать свои предложения до конца этой последней даты выставки, что можно сделать сейчас посещение сайта.

Silky Street от ScapaJoe

Carcharodon carcharias Джимми Хиггса

Одно из произведений искусства будет продано на аукционе в прямом эфире телевизионным экспертом по дикой природе Стивом Бэкшеллом, который будет главным докладчиком на главном ежегодном мероприятии Shark Trust «For The Love Of Sharks» в Королевском географическом музее 29 ноября. Билеты на вечернее мероприятие все еще доступны из фонда Shark Trust.

Croc VR 2030 Тома Мида

Океаническая белоперая акула от ATM

«Эта выставка дала нам возможность охватить новую аудиторию и вдохновить еще больше людей замечательными акулами и скатами, на которых мы Обещание большой акулы «Кампания основана на этом», — говорит генеральный директор Shark Trust Пол Кокс. «Мы безмерно благодарны 31 художнику, которые так усердно трудились, чтобы создать эти работы».

Также в Дивернете: OCEANIC 31: SHARK IMAGES ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ТУР ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ТРЕБУЮТСЯ: НАБЛЮДЕНИЯ ДАЙВЕРОВ ЗА ОКЕАНИЧЕСКИМИ И ГИГАНТСКИМИ АКУЛАМИ, SHARK TRUST ЗАПУСКАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 5 ПРОЕКТОВ, СНИМОК ДАЙВЕРОВ 2,000 АКУЛ И Скатов