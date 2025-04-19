Дайвинг-центр на Бали получил награду Green Fins

Ceningan Divers, экологический центр PADI и пятизвездочный IDC, базирующийся в Нуса-Ченингане на острове Бали в Индонезии, стал победителем ежегодной премии Green Fins Award 5 за выдающуюся приверженность устойчивому морскому туризму.

Инициатива Green Fins, возглавляемая британской благотворительной организацией Reef-World Foundation в рамках Программы ООН по окружающей среде, направлена ​​на защиту коралловых рифов путем поощрения международной индустрии дайвинга и сноркелинга к принятию экологически безопасных рекомендаций, способствующих устойчивому развитию.

Компания может утверждать, что предоставляет единственные в отрасли признанные на международном уровне экологические стандарты с надежной системой оценки соответствия.

Дайв-гид проводит инструктаж перед погружением (Reef-World)

Сенинган Дайверс, давний член Green Fins, продемонстрировал выдающиеся лидерские качества в вопросах устойчивого развития, экологической ответственности и взаимодействия с обществом, утверждает Reef-World.

Оператор предлагает дайвинг в морской заповедной зоне Нуса Пенида на северо-западе Бали с момента своего основания в 2015 году.

Премия была определена по итогам «дружеского соревнования» среди пяти лучших членов Green Fins, все из которых имеют статус «Лучший исполнитель в области охраны окружающей среды» в соответствии с системой оценки программы.

Инструктаж по погружению на борту (Reef-World)

Голоса гостей, болельщиков и всего сообщества дайверов были объединены с системой оценок Green Fins в трех категориях: «Устойчивый бизнес», «Досягаемость» и «Люди».

«Было очень приятно наблюдать ощутимое влияние работы Ceningan Divers», — сказал менеджер программ Reef-World Дев Альбао. «Для них устойчивое развитие — это не маркетинговая кампания; оно вплетено в их деятельность, влияя как на местное сообщество, так и на мировой сектор дайвинг-туризма. Это то, что я видел своими глазами, и это действительно замечательно».

Юные посетители принимают участие в уборке пляжа возле мангровых зарослей (Reef-World)

Меры, принятые Сенинган Дайверс включают в себя комплексную политику отказа от одноразового пластика; активную работу с общественностью и экологическое образование; регулярную уборку пляжей и подводных пространств; организацию мероприятий по сохранению морской среды для персонала и гостей; а также обучение персонала и обучение гостей, включая продвижение электронного курса Green Fins Diver.

«Это признание очень много значит для всей команды — оно укрепляет нашу приверженность идее значимых изменений, обмену знаниями с нашим сообществом, защите нашего океана и продолжению поиска устойчивых решений, которые могут сформировать лучшее будущее для наших морских экосистем», — сказал совладелец дайвинг-центра Мэтт Хатчинсон.

Дайвинг в заповеднике Нуса Пенида (Reef-World)

«Принадлежность к семье Green Fins и Reef-World Foundation помогла нам вырасти не только как бизнесу, но и как защитникам океана. Их поддержка продолжает направлять и мотивировать нас на каждом шагу».

Зеленые плавники Имеет 310 активных членов, разбросанных по всему миру, включая 29 в Индонезии, поэтому список ее членов может быть полезной отправной точкой для дайверов и любителей сноркелинга, желающих забронировать поездку с устойчивым оператором. В Индонезии Green Fins управляется Риф-Мирпартнер по внедрению Центр Кораллового Треугольника.

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