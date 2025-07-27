Акула-ангел замечена у западного Уэльса

Редкое появление акулы-ангела было запечатлено подводной камерой, установленной в заливе Кардиган организацией Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). Это первое подобное наблюдение за четыре года.

Акулы-ангелы занесены в Красную книгу МСОП, находящиеся на грани исчезновения. Британские дайверы часто ассоциируют их с Канарскими островами, где вероятность их наблюдения выше. Акулы-ангелы достигают 2 метров в длину и ведут себя как скаты, замаскировавшись в песке и подстерегая проплывающую добычу, такую как камбала, ракообразные и моллюски.

Такое поведение делает их уязвимыми для донного траления, а медленная скорость размножения также способствует тревожному сокращению их численности.

Диверне вчера (26 июля) сообщили о том, как Фонд дикой природы Корнуолла отмечает Национальную морскую неделюТема фестиваля 2025 года — «Морское дно под волнами». Наблюдение за акулами на морском дне, организованное WTSWW, станет достойным началом для представления своего вклада в ежегодное мероприятие.

Акула была запечатлена с помощью подводной дистанционной видеосистемы с наживкой (BRUVS), развернутой фондом через его Центр морской дикой природы залива Кардиган, где группа исследователей изучает рацион питания дельфинов и морское разнообразие в этом районе. Камеры были установлены в различных местах обитания, как на морских охраняемых территориях (МОР), так и за их пределами, и велась запись в течение часа в каждой точке.

По данным организации, 139 охраняемых морских зон в Уэльсе не полностью защищены от донного траления. WTSWW.

Описывая это наблюдение как «редкую и захватывающую встречу», менеджер по сохранению морской среды и исследованиям фонда д-р Сара Перри сказала, что это произошло в решающий момент, когда парламент Уэльса обсуждает с правительством Великобритании запрет на донно-траловый промысел в морских охраняемых зонах.

«Наш проект «Детективы диеты дельфинов», финансируемый правительством Уэльса через Фонд природных сетей, использует подводные камеры, чтобы раскрыть невероятное разнообразие жизни на морском дне», — сказал Перри.

«Эти результаты подчеркивают острую необходимость защиты этих хрупких местообитаний от разрушительных действий, таких как донное траление». ищет больше подписей под своей петицией прекратить практику.

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