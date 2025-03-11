В Вакатоби все хорошо

Беседа с морским биологом Джулией Меллер

Получив степень магистра наук по морской биологии в Оксфордском университете, Джулия Меллерс присоединилась к команде Вакатоби в 2024 году. Приход морского биолога вызвал восторг у гостей, персонала курорта и партнеров сообщества. На сегодняшний день Меллерс уже внедрила инновационные программы оценки здоровья рифов в частном морском заповеднике Вакатоби с использованием визуализации и анализа данных с помощью искусственного интеллекта. Этот аналитический процесс позволяет команде Вакатоби внимательно отслеживать бесценные данные, полученные с наших любимых рифов. Работа Меллерс подкреплена давними партнерскими отношениями с местными деревнями, которые разделяют нашу общую цель по защите рифов. Глубокая связь сообщества с океаном имеет решающее значение для успеха программы. Текущая работа Меллерс служит свидетельством того, почему сохранение морской среды является обязательным — не только в Вакатоби, но и во всем мире.

Исследования состояния рифов курорта Wakatobi Dive Resort проводятся по всей охраняемой территории, при этом некоторые исследования дополнены отбором проб eDNA и мониторингом звукового ландшафта.

Недавно мы встретились с Джулией, чтобы узнать последние новости об этом текущем проекте и поделиться ее впечатлениями о Вакатоби в целом.

В: Что было самым плодотворным в ваш первый год в Вакатоби и чего вы больше всего ждете в будущем?

A: «Я испытываю глубокое чувство спокойствия, когда ныряю в Вакатоби. Хотя многие рифы мира сейчас находятся под угрозой или находятся под угрозой, в нашем морском заповеднике все хорошо. Теперь у нас есть научные данные, подтверждающие, что будущее этих невероятно биоразнообразных рифов в безопасности, благодаря работающей системе сохранения. Было невероятно полезно перевести радость от погружения и исследования нетронутых рифов в данные, которые тщательно фиксируют биоразнообразие и подтверждают положительные эффекты совместных природоохранных инициатив Вакатоби.

Теперь мы используем данные, собранные за последний год, чтобы пригласить внешних партнеров принять участие в усилиях по сохранению рифа с задокументированным воздействием. Усилия по сохранению Вакатоби постоянно развиваются и расширяются, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как мы можем наилучшим образом ускорить этот рост».

В: Замечали ли вы какие-либо изменения в состоянии кораллов, популяциях рыб или даже наличии инвазивных видов?

A: «Мы начинаем видеть четкий сигнал защиты экосистемы в данных о здоровье рифов. Оценки проводятся с помощью фотосъемок сканирования рифов, которые затем анализируются программой искусственного интеллекта, обученной классифицировать жизнь рифов Вакатоби. Результаты показывают, что рифы внутри защищенной зоны значительно здоровее соседних, незащищенных рифов. Наши сканирования рифов также подтверждают, что в прошлом году, хотя многие рифы пострадали от катастрофического глобального обесцвечивания, в Вакатоби не было значительного систематического обесцвечивания.

Интеграция научного мониторинга и оценки состояния рифов в график работы дайв-команды Вакатоби стала проще благодаря их обширному опыту и энтузиазму вносить вклад в научную работу.

Джулия говорит, что включение научного мониторинга в график работы дайвинг-команды стало проще благодаря их обширному опыту и энтузиазму вносить вклад в научные исследования. Фото Кристиана Гаекла

Экологическая ДНК состоит из крошечных фрагментов генетического материала, который оставляют организмы, такие как клетки, кожа, отходы и слизь. Рифовая вода содержит ценную информацию о близлежащих обитателях рифа, но эту информацию нужно распутать. Мы фильтровали рифовую воду, задерживали ДНК на фильтре, а затем отправляли фильтр в лабораторию для анализа. В лаборатории они используют маленькие кусочки, называемые праймерами, чтобы начать сортировку ДНК. Праймеры — это как маленькие метки для ДНК. Они прикрепляются к части последовательности, общей для определенного вида организмов. Например, есть праймеры, которые прикрепляются к кораллам, которые будут нацеливаться на определенный участок ДНК, специфичный для разных видов кораллов. Это фантастический новый метод, потому что он позволяет собирать огромные объемы информации неинвазивным способом. Это был особенно интересный проект, потому что праймеры для кораллов появляются в научной литературе только недавно. Мы обнаружили самые редкие кораллы только в самых биологически разнообразных местах. Похоже, что мы можем использовать исследование коралловой ДНК в качестве прямого индикатора здоровья рифа, что является новым подходом! Это очень волнительно!

Эти данные пролили свет на биоразнообразие Вакатоби, например, подтвердив наличие 11 уязвимых видов кораллов, а также других редких существ».

«Это редкая привилегия — работать в месте, где люди и морская жизнь сосуществуют, не просто мирно, но и продуктивно».

В: Какие еще инициативы по исследованию рифов находятся в разработке или на стадии планирования?

A: «Теперь мы расширяем масштабы наших исследовательских усилий, чтобы измерять пульс рифа на более широкой полосе охраняемой территории в течение года. Это означает интеграцию научного мониторинга в график работы дайв-команды, что упрощает задачу благодаря огромному опыту команды и ее энтузиазму вносить вклад в научные усилия. Постоянный сбор данных дайв-командой с помощью анализа ИИ позволяет нам следить за состоянием всей экосистемы рифа.

Мы также добавляем новые методы в наш инструментарий. Недавно мы развернули набор датчиков, который передает живую информацию о погоде в океане в приложение. Это позволяет нам отслеживать метаболический пульс рифа в режиме реального времени. Мы можем наблюдать в течение дня, как солнечный свет определяет баланс между фотосинтезом и дыханием на рифе, вызывая большие ежедневные колебания химии воды. Большие колебания, которые мы наблюдаем в Вакатоби, являются признаком метаболически активного рифа и, следовательно, признаком продуктивных экосистем».

В: Что вдохновляет вас в работе с командой курорта?

A: «Это редкая привилегия работать в месте, где люди и морская жизнь сосуществуют не просто мирно, но и продуктивно. Работая как над водой, так и под водой в Вакатоби, действительно вдохновляет наблюдать, как системы напрямую поддерживают друг друга. Вакатоби — это не статичная система, она имеет богатую историю успешной деятельности и продолжает оставаться на переднем крае инноваций. Работа в этой динамичной среде означает постоянное совершенствование уже существующих исследовательских мер, при этом всегда следя за следующим шагом, который увеличит ценность».

Cornucopia является показателем прогресса в оценке здоровья рифа и здорового роста кораллов на участках Вакатоби. Фото Уоррена Баверстока

В: Есть ли у вас любимое место для дайвинга или тип морской жизни в Вакатоби?

A: «Для меня одним из лучших моментов в частом посещении одних и тех же мест для дайвинга является то, что вы начинаете узнавать животных с особыми характерами. В зоопарке есть особенно вспыльчивый осьминог, который часто сидит на камне и бьет любую рыбу, которая осмеливается подойти слишком близко!

Без программ оценки здоровья рифов черепахи, такие как эта бисса в Дунии Бару, не имели бы здоровых рифов, на которые можно было бы положиться. Фото Кристиана Глора

Нацарапанная спинорогая рыба в Корнукопии, обычно застенчивый вид, всегда рада позировать для фотографии. Пара рыб-ежей постоянно гоняется друг за другом в Спиральном углу. Бисса в Дунии Бару всегда так поглощена жеванием, что, кажется, едва замечает компанию!

Программа оценки состояния рифа в Вакатоби помогает обеспечить жизнеспособность кораллового рифа и популяций рыб, таких как черный люциан на участке Вактаоби Рома. Фото Уолта Стернса

Я не смог выбрать одно любимое место — различные биогеографии на рифах Вакатоби порождают уникальные сообщества. Пики и рифовые хребты часто называют «экологическими магнитами», их рельеф привлекает скопления хищных рыб. Рома — одно из таких мест, где вы часто можете заметить собакозубого тунца через стаи черного люциана, барракуды и длинноносого императора. В Карманах склон рифа простирается глубже, чем в других местах, что приводит к удивительному разнообразию видов твердых кораллов, которые могут расти на глубине только из-за чистой воды Вакатоби. Течения на пляже Турции ускоряют воду через ряд хребтов, которые привлекают черноперых рифовых акул и орляковых скатов».

В: Какие еще интересные события нас ждут в ближайшие месяцы?

A: «В январе этого года команда National Geographic Pristine Seas посетила курорт, документируя наши усилия. Их работа будет включена в фильм под названием «Океан», озвученный Дэвидом Аттенборо, который выйдет в мае этого года. В рамках своей кампании по стимулированию действий после выхода этого фильма National Geographic посетила пять мест в качестве примеров успешного сохранения морской среды. Вакатоби был выбран как место, где усилия по сохранению оказывают устойчивое положительное влияние как на людей, так и на окружающую среду. Если ее воспроизвести, модель оценки здоровья рифов Вакатоби может преобразовать морские экосистемы далеко за пределами Сулавеси, поэтому было здорово иметь возможность стать частью миссии Pristine Sea. Перед нами была команда, которая побывала в бесчисленных отдаленных местах, рассказала бесчисленное множество историй, и все же они все еще осознавали уникальность Вакатоби, над и под водой».

«В Вакатоби все хорошо», — говорит морской биолог Джулия Меллерс. Фото курорта Вакатоби

Подробнее о работе Джулии >здесь.

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