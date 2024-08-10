Данные Кораллового моря за 400 лет бросают вызов позиции ООН

Ученые решительно выступили против того, что они считают самодовольной оценкой ООН уровня угрозы, которую представляет собой изменение климата для Большого Барьерного рифа.

В конце июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО отказался включить GBR в список «находящихся в опасности», вынеся окончательное решение о состоянии крупнейшего в мире кораллового рифа.

В отличие от только что опубликован новый отчет in Природа, австралийско-американская исследовательская группа под руководством доктора Бенджамина Хенли из Университет Мельбурна утверждает, что самая высокая температура океана за последние четыре столетия ставит ББР под серьезную угрозу. По их словам, повышение температуры моря и массовое обесцвечивание кораллов угрожают уничтожить его экологию, биоразнообразие и красоту.

Используя образцы скелетов кораллов, взятые изнутри и вокруг Кораллового моря, ученые реконструировали годовые летние температуры поверхности моря в период с 1618 по 1995 год. Эти данные были объединены с зарегистрированными данными о температуре поверхности моря в период с 1900 по 2024 год.

Команда также проанализировала климатические модели температуры поверхности моря с учетом и без изменения климата и обнаружила, что антропогенное изменение климата стало причиной быстрого повышения температуры в регионе.

Было обнаружено, что недавние события массового обесцвечивания совпали с пятью из шести самых жарких лет за 400 лет, охваченных исследованием. В 2024, 2017 и 2020 годах в Коралловом море наблюдались самые высокие температуры за весь период.

Текущий год с большим отрывом оказывается самым теплым за всю историю наблюдений. Аномальная жара в 2016, 2004 и 2022 годах стала следующими тремя самыми теплыми годами за всю историю наблюдений.

Из ряда вон

«Когда я построил график данных на 2024 год, мне пришлось трижды проверить свои расчеты», — сказал доктор Хенли. «Это было запредельно, намного выше предыдущего рекордного максимума в 2017 году. Это трагическое, но почти неизбежное последствие, что в этом году снова произошло массовое обесцвечивание кораллов.

«Меня действительно волнует неизбежность воздействия на риф в ближайшие годы. В отсутствие быстрых, скоординированных и амбициозных глобальных действий по борьбе с изменением климата мы, скорее всего, станем свидетелями гибели одного из самых впечатляющих чудес природы на Земле».

Обесцвечивание кораллов (Агентство Океана / XL Catlin Seaview Survey / Ричард Виверс)

«Без срочного вмешательства наш знаменитый Большой Барьерный риф рискует почти ежегодно выбрасываться на берег из-за таких высоких температур океана», — заключил доктор Хенли, который провел большую часть исследования в качестве постдокторанта в Университет Вуллонгонг. «На карту поставлена ​​экологическая целостность рифа и его выдающаяся универсальная ценность.

«У нас есть множество ключевых решений, позволяющих обратить изменение климата вспять. Что нам нужно, так это постепенное изменение уровня скоординированных национальных и международных действий для перехода к чистому нулю. Мы надеемся, что наше исследование предоставит политикам больше доказательств для более глубокого сокращения выбросов парниковых газов на международном уровне».

«Большинство объектов всемирного наследия также уязвимы к изменению климата», — заявили ЮНЕСКО в отказе объявить GBR в опасности. «Австралия реализует амбициозную программу в области окружающей среды и климата внутри страны и за рубежом, чтобы достичь мира с нулевым уровнем выбросов и благоприятным для природы миром.

«Мы поддерживаем глобальные усилия по защите всех объектов всемирного наследия от воздействия изменения климата. Мы являемся мировым лидером в управлении рифами и продолжим делиться своим опытом с международными партнерами, чтобы защитить больше того, что ценно, восстановить больше того, что повреждено, и управлять природой в будущем».

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