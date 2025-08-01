35-й совет Великобритании принял резолюцию в защиту океана

Совет Западного Чешира и Честера (CWAC) стал 35-м местным органом власти в Великобритании, который взял на себя обязательство принять меры для обеспечения более чистых и здоровых морей и внутренних вод, приняв «Предложение об океане» — инициативу, которую руководящий орган Британского клуба подводного плавания (British Sub-Aqua Club) поддерживает как часть своей экологической стратегии.

Движение за океан было разработано, чтобы предоставить советам практический путь поддержки восстановления морской среды, от снижения загрязнения и улучшения качества воды до включения здоровья океана в местное планирование, говорит BSAC, при этом как внутренние, так и прибрежные органы власти принимают местные меры по этому глобальному вопросу. проблема.

Предложение CWAC было выдвинуто местным советником, который услышал от жителей обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды, сточных вод и утраты биоразнообразия в местных синих зонах.

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«Я видела и чудеса, и ущерб, нанесённый нашим водным путям, но не обязательно быть дайвером или пловцом, чтобы переживать», — сказала глава местного отделения BSAC Дебби Пауэлл, проживающая в районе Честера. «Наши реки и моря принадлежат всем, и эта инициатива даёт таким сообществам, как наше, реальную возможность изменить ситуацию. Замечательно, что мой местный совет активизировался».

Эмили Каннингем, член ордена Британской империи, морской биолог и соучредитель инициативы «Движение за океан», отметила, что этот шаг демонстрирует осознание сообществами своей связи с океаном «даже за много миль от берега».

«Внутренние районы направляют воду вниз по течению, и эта вода переносит мусор, химикаты и питательные вещества, которые влияют на морскую жизнь и прибрежную экономику», — сказала она. «CWAC продемонстрировала настоящее лидерство в области охраны окружающей среды».

BSAC заявляет, что работает над тем, чтобы побудить людей по всей Великобритании предпринимать индивидуальные действия, связываясь с местными советниками и с просьбой предложить резолюцию по океану.

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