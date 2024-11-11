Отпразднуйте 20-летие Magic Island Dive Resort в 2025 году

1 января 2025 года Magic Island отпразднует свой 20-летний юбилей, и владельцы курорта Ари Хугендорн и Дезире Пулленс хотят отметить это выдающееся достижение особым образом вместе со своей командой и гостями, пригласив дайверов присоединиться к ним на ежегодном праздновании в следующем году.



«В честь нашего 20-летия мы предоставим клиенту скидку 20% на предварительно забронированные пакеты в течение года. Все дайверы, которые забронируют и отпразднуют у нас в наш юбилейный год 2025, смогут воспользоваться этой большой скидкой на обоих наших курортах», — сказал владелец Ари Хугендорн.



В рамках подготовки к этому праздничному году на курорте Magic Island, расположенном в Моалбоале (Себу), была проведена масштабная реновация (июль–сентябрь 2024 г.), в том числе были отремонтированы ванные комнаты, установлены новые крыши из нипы для бунгало, а также проведено ежегодное техническое обслуживание лодок и баллонов для дайвинга. Все это подготовлено к юбилейному году.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером, новичком в подводном плавании, давним гостем или новичком в концепции Magic, это прекрасная возможность ощутить магию Magic Island Dive Resort.

Разноцветные кораллы на рифах Моалбоала (фото: Патрик Краненбрук)

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