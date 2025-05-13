Конференция по пещерному дайвингу во Флориде

Международная конференция по спелеодайвингу 2025 года пройдет в конце мая в Хай-Спрингс, Алачуа, в самом сердце региона пресноводных пещерных источников на севере Флориды.

Ежегодное мероприятие проводится Национальным спелеологическим обществом – Секцией пещерного дайвинга (NSS-CDS). Основанная в 1973 году известным исследователем пещер Шеком Эксли, NSS-CDS является крупнейшей некоммерческой организацией пещерного дайвинга в США и работает над повышением безопасности, образования и сохранения этого вида спорта.

После общественного мероприятия вечером в пятницу, 30 мая, на следующий день состоится основная конференция с программой презентаций, семинаров и участием ряда экспонентов, охватывающих оборудование, путешествия и впечатления.

Ведущий Пол Хайнерт представит спикеров, среди которых Стратис Кас, развенчивающий мифы об управлении газом; доктор Йорг Хесс, рассказывающий об инновациях в технологии ребризеров-скрубберов; геолог и исследователь отстойников Джозеф Фиркали-Пасьера, обсуждающий пещерные системы юго-востока США; и Diver's Atlas, рассказывающий об использовании краудсорсинговых данных для революционного изменения картирования и исследования пещер.

В ходе мероприятия будет разыграно снаряжение для дайвинга на сумму более 25,000 XNUMX долларов США, включая ребризеры и другие призы, в поддержку работы NSS-CDS.

Место проведения — амбар на ферме Ремберта, входной билет стоит 95 долларов (для членов клуба — 65 долларов). Информация и билеты можно получить на сайте NSS-CDS.

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