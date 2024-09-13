BSAC объединяет усилия с другими руководящими органами по водным видам спорта для борьбы за лучшую защиту вод Великобритании

Британский клуб подводного плавания (BSAC) объединяется с другими руководящими органами в области водных видов спорта, чтобы призвать к изменениям в целях защиты вод Великобритании, требуя от правительства и промышленности более решительных действий по борьбе с загрязнением воды.

В настоящее время BSAC является членом Альянса за чистый водный спорт (CWSA), объединения национальных руководящих органов (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association и Swim England), которые объединились в апреле вопрос загрязнения воды и поставили перед собой цель создания здоровых и богатых природой синих пространств, где каждый сможет наслаждаться водными видами спорта.

По данным CWSA, «почти половина всех медалей сборной Великобритании на Олимпийских играх 2024 года в Париже (46%) была завоевана в водных видах спорта, и тем не менее мы рискуем полностью их потерять, если не примем меры сейчас для решения огромной проблемы с качеством воды в Великобритании».

Члены CWSA

Представляя интересы тысяч членов, элитных спортсменов и еще большего числа водопользователей, организация руководствуется следующими приоритетами:

Дальнейшие и более быстрые действия по борьбе с загрязнением. Улучшение здоровья вод Великобритании к 2030 году. Дайте людям возможность в режиме реального времени принимать обоснованные решения о том, где и когда заниматься водными видами спорта и развлечениями. Признание всех пользователей рекреационной воды при принятии решений и разработке политики.

Сегодня (пятница, 13 сентября) на Международной выставке лодок в Саутгемптоне Альянс официально приветствовал четырех новых членов: BSAC, Surfing England, British Kitesport и British Dragon Boat Racing Association (BDA), что добавило еще больше голосов к кампании.

Помимо приветствия новых членов, CWSA также сотрудничает с крупными компаниями водоснабжения, такими как Severn Trent Water и их отраслевой организацией Water UK, обменивается коллективными данными и опытом по таким вопросам, как тестирование воды, и совместными усилиями уже оказывает значительное влияние с момента своего запуска в апреле этого года.

На прошлой неделе Альянс приветствовал объявление Государственного секретаря о новом законопроекте о водных ресурсах (специальные меры) и обещание дальнейших реформ, однако они заявляют, что «настоящая работа начинается сейчас».

Британские дайверы исследуют наше богатое и разнообразное побережье

Альянс рассчитывает на постоянные обсуждения с министрами и должностными лицами, чтобы гарантировать, что планы для отрасли соответствуют потребностям ее членов в безопасной и чистой среде, где они смогут наслаждаться пребыванием на воде, в воде или под водой.

Генеральный директор BSAC Мэри Тетли заявила: «Чистая вода имеет решающее значение для будущего нашего спорта и здоровья наших морских экосистем. Наши дайверы полагаются на эти синие пространства, и наша обязанность — защищать их. Мы считаем, что у каждого должна быть возможность испытать чудеса, приключения и спокойствие, которые предлагают наши воды Великобритании. Вот почему мы объединяем усилия с нашими партнерами, чтобы потребовать от правительства и промышленности более решительных действий по борьбе с загрязнением воды».

Бен Поуис, генеральный директор Surfing England, прокомментировал: «Как серферы, мы имеем глубокую связь с океаном и нашей береговой линией, от которой зависят наш вид спорта и наш образ жизни. Мы являемся хранителями этой хрупкой среды, и необходимо принять меры для борьбы с загрязнением, включая сброс сточных вод, который загрязняет наши прибрежные воды и слишком часто помечает наши пляжи красным флагом. Присоединившись к Альянсу чистого водного спорта, мы сможем работать сообща, чтобы оказывать реальное давление на политиков и Регуляторы и способствовать позитивным изменениям».

Фил Хортон, менеджер по вопросам окружающей среды и устойчивого развития Королевской яхтенной ассоциации, сказал: «Здорово видеть, что представительство в Альянсе растет с добавлением четырех новых видов спорта. Это демонстрирует спектр видов деятельности, на которые влияет загрязнение и заражение воды».

Фото кредит: Саймон Роджерсон и Джейн Морган