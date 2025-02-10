BSAC назначает председателя группы по вопросам окружающей среды и устойчивого развития

Британский клуб подводного плавания (БСАК) назначила ученого-эколога Кэтрин Найт главой новой Группы по вопросам окружающей среды и устойчивого развития.

Кэтрин возглавит команду волонтеров, которая будет направлять организацию по вопросам экологии, продолжая добрую работу, начатую Джейн Мэддокс, бывшим советником по вопросам наследия и окружающей среды.

Кэтрин будет знакома многим в BSAC по ее работе в шотландской благотворительной организации по охране природы Seawilding. Будучи частью команды Seawilding, Кэтрин предоставляла экспертное руководство, которое сформировало курсы Shore Surveyor и Underwater Surveyor, прежде чем они были успешно введены в программу обучения.

Комментируя свое назначение, Кэтрин сказала: «Я рада занять пост председателя Группы по вопросам окружающей среды и устойчивого развития. Очень приятно видеть, что такая уважаемая организация, как BSAC, ставит окружающую среду в центр своего видения. Я с нетерпением жду возможности поработать с фантастической командой BSAC и разработать несколько интересных инициатив на благо членов BSAC и океана, который мы все любим».

Мэри Тетли, генеральный директор BSAC, сказала: «Я рада приветствовать Кэтрин в качестве нашего нового председателя группы по вопросам окружающей среды и устойчивого развития. Мы все стремимся продвигать эту стратегическую область вперед в 2025 году и далее и с нетерпением ждем возможности собрать команду с Кэтрин, которая действительно что-то изменит».

Кэтрин Найт будет на GO Дайвинг Шоу в Кенилворте (1-2 марта), где она будет рада встретиться с членами и поделиться своими мыслями об экологических инициативах BSAC. Члены также могут присутствовать Семинар «Движение за океан», который будет представлен на выставке.