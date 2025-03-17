Британский турист погиб в результате пожара на лодке для дайвинга в Таиланде

26-летний британский турист погиб после того, как пожар охватил лодку для дайвинга примерно в шести милях от побережья острова Ко Тао в Таиланде.
Александра Кларк спросила гидов на судне, может ли она воспользоваться туалетом, незадолго до того, как в машинном отделении судна Davy Jones Locker вспыхнул пожар около 9.15:16 утра в воскресенье XNUMX марта.
Всего на борту лодки находилось 22 человека — 16 туристов, четыре инструктора по дайвингу, капитан лодки и член экипажа. Все остальные находившиеся на борту были найдены.
Первоначально мисс Кларк числилась пропавшей без вести, но начальник полиции Сураттхани генерал-майор Сермфан Сирикхонг подтвердил, что ее тело было найдено на сгоревшем судне.
По имеющимся данным, причиной пожара стала неисправность, возникшая при заполнении резервуаров сжатым воздухом.
Фото предоставлено: Управление по связям с общественностью провинции Сураттхани